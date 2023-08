Hilfe für die Luftwaffe: Ukraine sammelt Spenden für unbemanntes Flugzeug

Die Luftüberlegenheit Russlands macht Kiew zu schaffen. Ein Spendensammler organisierte nun mehrere Flugzeuge für die ukrainische Luftverteidigung.

Kiew – Die ukrainische Luftwaffe ist der russischen deutlich unterlegen. Seit langem fordert Kiew deshalb die Lieferung westlicher Kampfflugzeuge, wie etwa die US-Kampfjets F16. Bis sich der Westen zu einer Entscheidung durchringt, nehmen Ukrainer die Sache nun offenbar selbst hin die Hand – wenn auch nur im kleinen Rahmen. So sammelte ein Freiwilliger offenbar genug Spenden, um mehrere unbemannte Drohnen-ähnliche Flugzeuge für die ukrainischen Streitkräfte zu kaufen. Der Mann ist in der Ukraine kein Unbekannter und durchaus umstritten.

Ein russisches Su-25 Flugzeug über der Ukraine. Die ukrainische Luftwaffe kämpft mit veralteten Kampfflugzeugen gegen die russische Luftüberlegenheit (Symbolbild von September 2022). © IMAGO/Russian Defence Ministry/ITAR-TASS

Spendenaktion eines Aktivisten bringt fast halbe Million Euro ein

Die Motivation der ukrainischen Truppen ist groß und dem Einfallsreichtum sind kaum Grenzen gesetzt. Schließlich geht es für die Ukrainer und Ukrainerinnen um nichts Geringeres, als ihr Heimatland vor einer Übernahme durch Russland zu bewahren. So produzieren Freiwillige etwa Bomben in 3D-Druckern oder bauen selbst Drohnen, um die Luftwaffe zu unterstützen. Der ukrainische Rechtsanwalt und umstrittene rechte Aktivist Sergey Sternenko sammelte nun mithilfe seiner über 500.000 Abonnenten auf Telegram und in anderen sozialen Netzwerken 19.250.000 ukrainische Hrywna (etwa 477.000 Euro) und finanzierte damit die Produktion mehrerer unbemannter Bomber im Ukraine-Krieg.

Unbemannte Flugzeuge bereits an ukrainisches Verteidigungsministerium übergeben

Die unbemannten Flugzeuge hätten eine Reichweite von bis zu 70 Kilometern und seien bereits an eine Spezialeinheit des ukrainischen Verteidigungsministeriums übergeben worden, hieß es in einer Mitteilung des ukrainischen Verteidigungsministeriums am Donnerstag auf Telegram. „Wir danken allen, die sich an dieser edlen Sache beteiligt haben und die Sicherheits- und Verteidigungskräfte der Ukraine weiterhin unterstützen! Gemeinsam nähern wir uns dem Sieg! Ruhm für die Ukraine“, so die Mitteilung weiter. Es war nicht die erste Spendenaktion des Aktivisten, der bereits in der Vergangenheit mehrere Millionen Hrywna für die ukrainischen Streitkräfte gesammelt hatte.

„Ich freue mich immer, wenn ich einem guten Zweck dienen kann. Vielen Dank an alle, die sich an der Sammlung beteiligt haben“, kommentierte Sternenko auf Twitter. Der rechte Aktivist wird von manchen als Kämpfer gegen die Korruption gefeiert, ist in der Ukraine aber durchaus umstritten und wurde unter anderem wegen illegalen Waffenbesitzes zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Nach Bekanntwerden des Urteils demonstrierten Hunderte seiner Anhänger vor dem Büro des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Im Mai wurde die Gefängnisstrafe des ehemaligen Anführers einer rechtsextremen Gruppe herabgesetzt und der Mann auf Bewährung freigelassen, wie Radio Free Europe berichtete. In einem weiteren Fall wird Sternenko des vorsätzlichen Mordes und illegalen Waffenbesitzes beschuldigt. Der Verdächtige selbst spricht davon, in Selbstverteidigung gehandelt zu haben.