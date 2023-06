Lukaschenko fürchtet Putschversuch im eigenen Land

Von: Nadja Zinsmeister

Nach dem kurzzeitigen Ausnahmezustand in Russland am Wochenende fürchtet nun offenbar auch der belarussische Machthaber Lukaschenko einen Putschversuch.

Minsk - Nur einen Tag nach dem gescheiterten Putschversuch von Wagner-Chef Prigoschin in Russland wappnet sich nach eigener Aussage auch Belarus für einen möglichen Putschversuch im eigenen Land. Der stellvertretende Leiter des belarussischen Staatssicherheitskomitees, Konstantin Bychek, sagte am 25. Juni im staatlichen Fernsehsender Belarus-1, dass „Westliche Geheimoffiziere“ im Ausland eine militante Machtübernahme von Belarus planen würden.

Mehrere Medien, darunter Newsweek und Russlands staatliches Nachrichtenportal Sputnik, hatten über Bycheks TV-Ansprache berichtet. Die westlichen Geheimoffiziere würden demnach „Militante in Polen, den baltischen Ländern und der Ukraine für den späteren Einsatz von Gewalt [trainieren], um die Regierung in unserem Land zu stürzen“, zitiert Newsweek den stellvertretenden Leiter. Der belarussische Sicherheitsdienst KGB hätte sowohl die Ausbilder als auch die Auszubildenden identifiziert.

Nach Prigoschins Putschversuch in Russland: Lukaschenko fürchtet Putschversuch in Belarus

Beweise für seine Vorwürfe habe Bychek keine geliefert. Seiner Aussage nach würden die „Militanten“ aber zunächst in der Ostukraine auf ihre Kompetenz als Kämpfer getestet werden, um anschließend selbst zu Ausbildern zu werden, „Terrorschläge vorzubereiten und Pläne für eine bewaffnete Invasion des weißrussischen Territoriums zu entwickeln“.

Belarus‘ Machthaber Alexander Lukaschenko gilt als enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin und nahm am Wochenende eine zentrale Rolle in der Verhinderung eines Militärputschs von Wagner-Chef Prigoschin ein. Lukaschenko hat laut aktuellen Informationen den Deal zwischen Putin und Prigoschin ausgehandelt, der immerhin zu einer vorläufigen und schnellen Deeskalation in Russland führte. Laut dem Abkommen zwischen dem Wagner-Chef und Putin müsste Prigoschin selbst Russland verlassen und sich aktuell in Belarus befinden. Im Moment fehlt aber jegliche Spur von Jewgeni Prigoschin.

Vorbereitungen auf Putschversuch in Belarus: Lediglich Teil von Lukaschenkos Propaganda?

Dass Belarus nun behauptet, ebenfalls von geplanten Putschversuchen betroffen zu sein, ist aber keine Neuigkeit. Der Belarus- und Ukraine-Experte Rasmus Nilsson von der „School of Slavonic and East European Studies“ am University College in London sagte der Newsweek, dass die Minsker Regierung bereits seit Jahren Behauptungen in diese Richtung aufstellt, um seine Verbundenheit mit Russland gegen den Westen zu demonstrieren und für eine mögliche Eskalation gewappnet zu wirken.

Mit der Taktik solle die Bevölkerung denken, dass sie „einer ernsthaften, ständigen westlichen Bedrohung ausgesetzt ist“, so Nilsson. Das soll zunächst das Regime in Minsk und „erst danach das russische Regime“ stärken. (nz)