Mobilmachung in Belarus befürchtet: Lukaschenko „braucht nur auf Knopf drücken“

Von: Bona Hyun

Könnte sich Belarus in den Ukraine-Krieg einmischen? Oppositionspolitiker befürchten eine Mobilmachung. © Alexey Danichev/dpa

Könnte sich Belarus in den Ukraine-Krieg einmischen? Die Vorbereitungen für eine Mobilmachung seien weit fortgeschritten, befürchtet die Opposition.

Minsk – Die belarussische Opposition warnt vor einer Mobilmachung, um Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine zu unterstützen. Der im Warschauer Exil lebende Oppositionspolitiker Pawel Latuschka sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), die Vorbereitungen dafür seien weit fortgeschritten. Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko bräuchte nur noch auf Befehl des Kremls auf den Knopf zu drücken, um die Mobilisierung zu starten, so Latuschka. Das berichtet Kreiszeitung.de.

Könnte Belarus sich in Ukraine-Krieg einmischen? Vorbereitung der Mobilmachung schon „fortgeschritten“

Die Sorge vor einer Ausweitung des Ukraine-Krieges wächst. Im Ukraine-Krieg könnte Belarus an der Seite Russlands kämpfen, befürchten belarussische Exilpolitiker. „Die Zählung aller Wehrpflichtigen in Belarus ist praktisch abgeschlossen“, sagte Latuschka dem RND. Zudem seien fast alle Mitarbeiter, die dem belarussischen Innenministerium unterstehen, aufgefordert worden, ihre Pässe abzugeben. Im Falle einer Mobilisierung könnten die Personen das Territorium von Belarus nicht verlassen, so Latuschka unter Bezug auf Quellen aus Minsk.

Spekulationen, dass Belarus und Russland eine Offensive gegen die Ukraine vorbereiten könnten, wurde verstärkt, als der belarussische Diktator Kreml-Chef Wladimir Putin vor einigen Wochen empfangen hatte. Es wurde gemutmaßt, dass Russland beim Treffen seinen westlichen Nachbarn zum Kriegseintritt gegen die Ukraine auffordern werde. Das wurde bislang von beiden Seiten nicht bestätigt. Lukaschenko selbst hatte angekündigt, beim Treffen zwischen ihm und Putin würde es um eine Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit gehen.

Ausweitung des Ukraine-Kriegs möglich? Russland stationierte Armeeeinheiten in Belarus

Doch entgegen der Aussagen Lukaschenkos könnte es Hinweise darauf geben, dass Belarus und Russland gegen die Ukraine aufrüsten. Laut Oppositionspolitiker Latuschka könne man eine stärkere russische Militärpräsenz in Belarus wahrnehmen. Das betreffe sowohl die Zahl der Soldaten als auch die militärische Ausrüstung. „Militärübungen der russischen Streitkräfte, einschließlich Übungen zur Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften Russlands und von Belarus finden regelmäßig statt“, sagte Latuschka dem RND.

Russland stationiert laut dem Deutschlandfunk seit dem 15. Oktober Armeeeinheiten in Belarus. Nach amtlichen Angaben werden bis zu 9.000 Soldaten sowie rund 170 Panzer, 200 gepanzerte Fahrzeuge und „bis zu 100 Waffen und Mörser mit einem Kaliber über 100 Millimeter“ erwartet. Das teilte der Leiter der Abteilung für internationale militärische Zusammenarbeit im belarussischen Verteidigungsministerium, Waleri Rewenko, am 17. Oktober auf Telegram mit. Diese Angaben ließen sich bislang jedoch nicht prüfen.

Trotz wachsender Militärpräsenz: Belarussischer Machthaber Lukaschenko will sich nicht in Krieg einmischen

Machthaber Lukaschenko beteuert weiterhin, dass sich Belarus in den Krieg in der Ukraine nicht einmischen werde. Die Aufstellung der gemeinsamen Truppen aus Belarus und Russland begründete Lukaschenko laut Deutschlandfunk damit, dass sie lediglich der Verteidigung diene. Seine Regierung sei über „inoffizielle Kanäle“ vor der „Vorbereitungen für einen Angriff von ukrainischem Gebiet aus gegen Belarus“ gewarnt worden, erklärte Lukaschenko.

Zuletzt gab es immer häufiger Vermutungen darüber, wann der Ukraine-Krieg enden könnte. Putin hatte über die Feiertage eine Feuerpause im Ukraine-Krieg angekündigt, die allerdings gebrochen wurde. Die aktuelle Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass ein Kriegs-Ende auch 2023 noch in weiter Ferne ist und die Politik weiter fordern könnte. Sowohl die Ukraine als auch Russland scheinen sich auf Gegenoffensiven vorzubereiten. Der Westen unterstützt die Ukraine weiterhin – unter anderem plant Deutschland Abgaben des Marder-Panzers an die Ukraine.