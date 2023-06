In Grenzregion: Belarussen locken Ukrainer mit Suppe „der Nachbarn und Verwandten“

Von: Franziska Schwarz

Ukrainische Soldaten sollen in der Grenzregion zu Belarus offenbar zum Desertieren gebracht werden (Symbolbild). © Mykhaylo Palinchak/imago

Feinde nehmen eigentlich keine gemeinsame Mahlzeit ein. Aus Belarus kommt jetzt aber offenbar eine Einladung an die Ukrainer.

Minsk – Das Leid im Ukraine-Krieg ist unermesslich, und ein Ende der Gewalt im Kriegsgebiet nicht in Sicht. Dennoch treibt der Ukraine-Krieg auch seltsame Blüten. Von einem skurrilen Manipulationsversuch berichtet nun die ukrainische Kyiv Post.: Ukrainische Soldaten sollen mit Suppe offenbar zum Desertieren bewegt werden.

Die Zeitung beruft sich bei der Anekdote auf ein Video, das der ukrainische Reporter Andrij Tsaplienko am Mittwoch (31. Mai) verbreitete. Unabhängig verifizieren ließen sich die Angaben zunächst nicht. Aber der Schauplatz des Clips soll ein belarussischer Grenzposten sein – und über Lautsprecher werden die ukrainischen Soldaten dort auf Ukrainisch zum Borschtsch-Essen eingeladen. Borschtsch ist ein sowohl in der Ukraine als auch in Belarus weit verbreitetes Gericht.

Belarussischer Aufruf zum Desertieren? „Kommen Sie an unsere Seite“

Die Durchsage lautete laut Kyiv Post wie folgt: „Ukrainische Grenztruppen! Vergessen Sie nicht, dass belarussischer und ukrainischer Borschtsch einander sehr ähnlich sind.“ Außerdem betont die Frauenstimme weiter, ukrainischer und belarussischer Borschtsch seien die Suppen „der Nachbarn und Verwandten“. Es folgen Zubereitungstipps für beide Suppen-Varianten (mehr Kartoffeln in die belarussische).

Sie zählt weiter die Gemeinsamkeiten der zwei Bevölkerungen am Symbol des Borschtsch auf, bis sie ihre Durchsage schließlich mit dem Appell beendet: „Und wenn die Zeit kommt, in der Ihnen niemand Borschtsch anbietet – dann kommen Sie an unsere Seite und probieren Sie unseren belarussischen Borschtsch. Sie werden es nicht bereuen!“

Weiß Putin-Verbündeter Lukaschenko von der Borschtsch-Einladung?

„Die meisten Ukrainer geben dem Lukaschenko-Regime eine Mitschuld an der russischen Invasion“, betont die Kyiv Post in ihrem Bericht und wertet das Suppen-Angebot als Aufruf, im Ukraine-Krieg zu desertieren. Hier das besagte Video bei Telegram.

Belarus‘ Machthaber Alexander Lukaschenko ist im Ukraine-Krieg ein Verbündeter des Kremlchefs Wladimir Putin. Russland hat laut Lukaschenko vergangene Woche angefangen, taktische Atomwaffen in sein Land zu verlegen. Putin hatte die Stationierung im Nachbarland Ende März angekündigt und sagte, daran sei „nichts Ungewöhnliches“.

Die Bundesregierung hatte dazu erklärt, sie werde sich von diesem „Versuch der nuklearen Einschüchterung“ nicht in ihrer Unterstützung der Ukraine beirren lassen. (frs)