Wagner-Aufstand: BND soll entscheidendes Telefonat von Prigoschin abgehört haben

Von: Sandra Kathe

Teilen

Über den Wagner-Aufstand sollen viele Geheimdienste besser informiert gewesen sein als der BND. Nun gibt es Berichte, nach denen der Geheimdienst doch mehr gewusst haben könnte.

Berlin – Nach verschiedenen Vorkommnissen der letzten Jahre hat Ende Juni auch der Aufstand der Wagner-Gruppe dafür gesorgt, dass in der Öffentlichkeit vermehrt über die Arbeit des deutschen Auslandsgeheimdiensts BND (Bundesnachrichtendienst) diskutiert wurde. So wurde zunächst vermeldet, die Behörde hätte im Gegensatz zu den Geheimdiensten der USA und Großbritannien erst spät vom Wagner-Aufstand von Jewgeni Prigoschin und seiner Söldnertruppe erfahren.

Nun zeichnet eine Recherche des ARD-Nachrichtenportals Tagesschau.de ein anderes Bild: Nach den Informationen des Rechercheteams hätten Beschäftigte des BND sogar ein besonders brisantes Telefonat im Verlauf des Wagner-Aufstands am 24. Juni abgehört. In dem Gespräch sollen sich der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko und Wagner-Chef Prigoschin über die Bedingungen eines Rückzugs der Söldnertruppe ausgetauscht haben. Mehrere Tausend Wagner-Söldner hatten zuvor die Stadt Rostow am Don eingenommen und waren dann weiter Richtung Moskau gezogen.

Geheimdienst-Erkenntnisse über Wagner-Aufstand: Kahl tritt vor Ausschuss auf

Von BND-Seite aus wurden die Informationen über den Wagner-Aufstand, die das Rechercheteam aus unbekannten Quellen bezogen hat, nicht bestätigt. Sollten sie zutreffen, wäre es jedoch ein weiterer Punkt, der womöglich Fragen zur Arbeit des Geheimdiensts aufwerfen könnte, nachdem ein Auftritt von BND-Chef Bruno Kahl vor dem Auswärtigen Ausschuss des Bundestags vergangene Woche gerade erst Zweifel ausräumen sollte.

BND-Chef Bruno Kahl kämpfte zuletzt in diversen Ausschüssen gegen Zweifel an der Arbeit seiner Behörde an. © Michael Kappeler/dpa

Nach dem Gespräch mit dem Ausschuss hatte etwa die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass Kahl parteiübergreifend große Rückendeckung erhalten und den Ausschussmitgliedern „kenntnisreiche Einschätzungen und Informationen von Seiten des BND“ vermittelt habe. So zitierte die Deutsche Presse-Agentur SPD-Obmann Nils Schmid. Ob die Erkenntnisse über den Wagner-Aufstand aus dem Gespräch zwischen Lukaschenko und Prigoschin auch in der geheimen Ausschusssitzung thematisiert wurden, ließ der Tagesschau-Bericht offen.

Die vielen Probleme des BND: Spionagefall, Rechtsextremismus und viele Fragen

Negativschlagzeilen zum BND hatte zuletzt etwa die Affäre um den aufgeflogenen mutmaßlichen Spion Carsten L. produziert, der als Mitarbeiter der Behörde brisante Informationen an Russland weitergeleitet haben soll. Ermittlungen und Recherchen zu Carsten L., der als Referatsleiter beim BND gearbeitet hatte, ergaben, dass L. bereits vor seiner Festnahme mit rechtsextremen Positionen aufgefallen sein soll.

Auch beim viel kritisierten Afghanistan-Abzug der Bundeswehr und der darauffolgenden Machtübernahme der Taliban wird dem BND stellenweise vorgeworfen, eine Rolle gespielt zu haben, was derzeit in einem eigens eingerichteten Untersuchungsausschuss behandelt wird. Auch hier zeigen sich einige Ausschussmitglieder aber inzwischen verständnisvoll und attestieren der Behörde, dass viele der „Vorwürfe in Richtung des BND“ sich bei näherer Betrachtung „dann als nicht stichhaltig herausstellen“. So zitierte die dpa Grünen-Politiker Robin Wagener.

Wagner-Aufstand: Abgehörtes Prigoschin-Telefonat wirft weiter Fragen über BND-Arbeit auf

Die Informationen über das abgehörte Prigoschin-Telefonat zum Thema Exil und Straffreiheit geben nun weitere Fragen auf. Ob sie das Potenzial haben, die Kritik am BND erneut zu verschärfen, muss sich zeigen. In der Berichterstattung um den Ukraine-Krieg ist der Verbleib des Wagner-Chefs aktuell eins der Hauptthemen: Denn nach anfänglichen Berichten, dass der Wagner-Chef Russland verlassen habe, hieß es zuletzt, er sei zurück in Sankt Petersburg. (saka mit dpa)