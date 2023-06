„Moskau sollte nicht mit ihm spielen“: Lukaschenko schlachtet Wagner-Aufstand gegen Putin aus

Von: Jens Kiffmeier

Geschickter Schachzug: Mit der Aufnahme der Wagner-Söldner will Lukaschenko seine Armee stärken – und Putins Übergriffe eindämmen. Mit Erfolg?

Minsk – Er galt als Marionette des Kreml, doch beim Wagner-Aufstand zeigte er ein unerwartetes Gesicht: Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat mit seiner Vermittlungsrolle sein Verhandlungsgeschick demonstriert – und dem Kreml seine Grenzen aufgezeigt. Zu diesem Schluss kommt das US-Institut für Kriegsstudien (ISW).

So habe Lukaschenko Russlands Präsidenten Wladimir Putin und der russischen Elite deutlich signalisiert, dass man besser „nicht mit ihm spielen sollte“, schreiben die Analysten in ihrem neuen Bericht. Durch die Aufnahme der berüchtigten Söldner verfüge Belarus jetzt über ein wichtiges Faustpfand. Doch was plant der belarussische Diktator mit dem Söldner-Heer? Der Argwohn ist groß.

Aufnahme von Prigoschin: Lukaschenko demonstriert Russland seine Stärke

Lukaschenko, der seit Beginn des Ukraine-Krieges einer der wenigen Verbündeten von Putin ist, hatte am 24. Juni in dem kurzzeitigen Aufstand der Wagner-Gruppe den Söldner-Boss Jewgeni Prigoschin zum Aufgeben überredet. Im Gegenzug sicherte der Kreml Prigoschin Straffreiheit zu. Den Wagner-Kämpfern hingegen bot Putin an, in Russlands Streitkräften zu dienen. Sie könnten aber auf eigenen Wunsch – ebenso wie Prigoschin – nach Belarus ausreisen oder nach Hause gehen, sagte Putin. Nach Angaben Lukaschenkos ist Prigoschin inzwischen in Belarus eingetroffen. Zudem wird erwartet, dass bis zu 8.000 Kämpfer ihrem Boss folgen könnten.

Hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin seine Grenze aufgezeigt: Belarus-Machthaber Aleksander Lukaschenko. © Gavriil Grigorov/dpa

Nach Einschätzung der US-Militärexperten kann Lukaschenko von den russischen Wagner-Kämpfern in seinem Land erst einmal nur profitieren. Mit diesen versuche er wahrscheinlich, seinen Spielraum zu erweitern und der Absicht des Kremls – nämlich Belarus über den Unionsstaat zu absorbieren – entgegenzuwirken, schrieb das ISW.

Wagner-Gruppe in Belarus: Söldner sollen Armee stärken

Russland und Belarus sind in einem Unionsstaat verbunden, wobei der kleinere Partner weitgehend von Moskau abhängig ist. Doch die Kräfteverhältnisse könnte sich in Zukunft ein wenig ändern. Denn es wird vermutet, dass Belarus die Wagner-Kämpfer in seine eigene Armee integrieren will. Die kampferprobten Exilanten sollen dabei laut Militärexperten als eine Art Ausbilder- und Beratungspartner fungieren. So erklärte Lukaschenko selber, dass die Wagner-Söldner teilweise besser ausgebildet seien als die Angehörigen der belarussischen Streitkräfte.

Die Armee in Russlands Nachbarstaat gilt als vergleichsweise schwach, obwohl Putin dem Land erst kürzlich die Stationierung von Atomsprengköpfen zugesichert hatte. Durch die enge Verbindung mit dem „großen Bruder“ hatte Belarus zuletzt viele Fähigkeiten ausgelagert. 2011 hatte Lukaschenko ein einheitliches Bodenkommando aufgelöst und sich dadurch in Moskaus Abhängigkeit begeben. Groß angelegte Übungsoperationen wurden zuletzt immer von Moskau aus koordiniert. Belarus selber habe nur noch Erfahrungen über Trainingseinheiten auf Bataillonsebene – doch das alleine reiche angesichts der heutigen Bedrohungslage nicht mehr aus, hieß es im ISW-Bericht.

Prigoschins Söldner sind aktuell kampferprobt

Im Gegensatz zu den belarussischen Streitkräften haben die Wagner-Söldner von Prigoschin aber aktuell die Erfahrungen in der Kriegsführung mit verbandsübergreifenden Truppen. Diese Fähigkeit wolle sich Lukaschenko nun mit der Aufnahme der Privatarmee zurückerobern. Außerdem könnte Lukaschenko auch geneigt sein, die Wagner-Truppen zur Grenzverstärkung heranzuziehen.

Doch die Frage ist: Spielen die Söldner da mit? Damit ihre Gruppe nicht wieder ein Eigenleben innerhalb eines Staates entwickelt, muss Lukaschenko die Kämpfer streng kontrollieren. So sollen nach Angaben des Machthabers keine Rekrutierungszentren für die Wagner-Gruppe in Weißrussland eröffnen werden, wie es sie in Russland gab. Andere Staatsangehörige sollen der Truppe aber beitreten dürfen, auch für Belarussen steht der Weg offenbar offen.

Retter Russlands: Lukaschenko hat mit Rolle bei Wagner-Aufstand Putin gedemütigt

Dass Lukaschenko sich aber mit seiner Vermittlungsaktion zum „Retter Russlands“ aufspielen konnte, ist für Putin nach wie vor eine Demütigung. Militärbeobachter und Russland-Experten reiben sich auch Tage nach der Wagner-Meuterei noch verwundert die Augen über Lukaschenkos Rolle. Noch vor kurzem galt der Diktator als eine „unbedeutende russische Marionette“, wie Osteuropaexperte Alexander Friedman Merkur.de von IPPEN.MEDIA kürzlich sagte. Doch zugleich warnte der Fachmann auch davor, die Eigenständigkeit und vor allem seinen Einfluss in Russland „zu überschätzen“.

Tatsächlich muss der scheinbare Machtzuwachs nicht von Dauer sein. Wie die belarussische Nachrichtenagentur Belta berichtete, hatte Lukaschenko seine Armee beim Wagner-Aufstand in Alarm- und Gefechtsbereitschaft versetzen lassen. Und auch nach der Beendigung der Meuterei fürchtet der Machthaber um die Folgen. Denn er legte die Fragilität Russlands schonungslos offen. „Wenn Russland zusammenbricht“, so warnte Lukaschenko in dem Bericht, „werden wir unter den Trümmern zurückbleiben, wir werden alle sterben“. (jkf)