Lukaschenko will „mit den Polen reden“

Alexander Lukaschenko © Sergei Bobylev/Imago

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko will Kontakt zu der polnischen Regierung aufnehmen.

Minsk in Belarus - „Wir müssen mit den Polen reden. Ich habe den Ministerpräsidenten angewiesen, sie zu kontaktieren“, erklärte Lukaschenko der staatlichen Nachrichtenagentur Belta zufolge am Freitag. Beide Länder seien Nachbarn und „man kann sich seine Nachbarn nicht aussuchen“, fügte er hinzu.

Die Beziehungen zwischen Minsk und Warschau befinden sich derzeit auf einem Tiefpunkt. Am Donnerstag hatte die polnische Regierung angekündigt, zur „Abschreckung“ tausende zusätzliche Soldaten - insgesamt 10.000 - an die östliche Grenze zu Belarus zu entsenden. Der belarussische Machthaber sagte, dadurch wolle Polen „die Situation eskalieren“. Die Regierung in Warschau wolle vor der anstehenden Parlamentswahl im Oktober zeigen, dass das Land ausreichend bewaffnet sei.

Das Nato-Mitglied Polen hat bereits mehrfach vor einer Bedrohung durch belarussische „Provokationen“ und vor Gefahren durch die dort inzwischen ansässigen Söldner der russischen Wagner-Gruppe gewarnt. Auch beschuldigt Warschau Belarus und Russland, wieder zunehmend Grenzübertritte von Migranten in die Europäische Union zu organisieren, um die Region zu destabilisieren. bur/lt/cp