Lukaschenko will Soldaten von Wagner-Gruppe ausbilden lassen

Von: Erkan Pehlivan

Kurz nachdem der Chef der Wagner-Gruppe in Belarus eintrifft, bietet Machthaber Lukaschenko eine Zusammenarbeit an. Der Deal könnte Moskau aber verärgern.

Minsk – Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat die Söldnergruppe Wagner in sein Land eingeladen, um sein Militär zu trainieren. Das kündigte der Machthaber am Freitag (30. Juni) in einer Rede anlässlich des weißrussischen Unabhängigkeitstages an. „Leider sind die Wagner-Söldner nicht hier. Und wenn ihre Ausbilder kommen und uns Kampferfahrungen weitergeben, werden wir diese Erfahrungen akzeptieren.“

Die Einladung an die Söldner richtete Lukaschenko nur eine Woche, nachdem er auch nach Angaben aus Russland den Aufstand der Wagner-Gruppe gegen die russische Führung entschärft hatte. Der Chef der Söldner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, hatte seine Armee in Richtung Moskau ziehen lassen und die Kontrolle über Militäreinrichtungen in zwei russischen Städten übernommen. Die Aktion sei eine Reaktion auf einen russischen Angriff auf die Wagner-Gruppe gewesen.

Lukaschenko verhinder Eskalation mit Wagner-Gruppe

Die Krise konnte erst nach entschärft werden, nachdem Lukaschenko ein Abkommen ausgehandelt hatte, das Prigoschin den Weg ins belarussische Exil ebnete. Der Pakt bot auch Wagner-Söldnern die Möglichkeit, sich entweder dem russischen Militär anzuschließen, zu ihren Familien und Freunden zurückzukehren oder ebenfalls nach Belarus zu gehen.

Der weißrussische Präsident gibt eine Pressekonferenz. © dpa

Lukaschenko scheint sich der Wagner-Gruppe nahezufühlen. In seiner Rede am Freitag sagte Lukaschenko, er habe keine Angst vor den Mitgliedern der Wagner-Gruppe, da er sie „seit langem kenne“. „Das sind Menschen, die überall auf der Welt für die Errichtung einer normalen Zivilisation gekämpft haben. Der Westen hasst sie bis ins Mark“, sagte er.

Putin könnte Wagner Gruppe „wie einen Käfer zerquetschen“

Erst kürzlich behauptete der belarussische Staatschef, er habe den russischen Präsidenten Wladimir Putin davon überzeugt, die Wagner-Gruppe und ihren Anführer Prigoschin nicht zu „vernichten“, den er „wie einen Käfer zerquetscht“ hätte, wenn die Wagner-Truppen ihren Vormarsch nach Moskau fortgesetzt hätten. Der genaue Aufenthaltsort von Prigoschin bleibt weiterhin unklar. Zuletzt wurde der Wagner-Chef beim Verlassen der südrussischen Stadt Rostow am Don abgelichtet. Ob und wann Prigoschin wieder nach Russland zurückkehren kann, steht nicht fest. (erpe)