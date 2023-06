Macron kippt Bier auf ex - und muss sich bösem Mass-Vergleich mit Merkel stellen

Der französische Präsident hat sich mit einer Bier-ex-Aktion einen Skandal eingehandelt (Symbolbild). © IMAGO/Witt Jacques/Pool/ABACA

Es handelt sich wohl um einen der skurrileren Skandale, aus den letzten Monaten. Der französische Präsident Emmanuel Macron trinkt ein Bier auf ex - und fährt dafür Kritik ein.

Toulouse - Vor wenigen Monaten fand sich die Ministerpräsidentin Finnlands, Sanna Marin, mit einem ungewöhnlichen Skandal konfrontiert. Ein Video der finnischen Sozialdemokratin kursierte im Netz, wie sie mit anderen Erwachsenen tanzte und sichtlich in Feierlaune war. Dabei handelte es sich aus der Sicht einiger politischen Beobachter wohl um ein derartiges Vergehen, dass das Video über Wochen lang diskutiert werden musste. Dabei hatte sich die Politikerin nichts zuschulden kommen lassen.

Jetzt trifft es den nächsten europäischen Staatschef, der seinen Bierdurst wohl zu öffentlich zur Schau stellte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ließ sich dabei ablichten, wie er ein Bier, in der Gegenwart eines französischen Rugby-Teams auf ex trank. In der französischen Opposition sorgte Macron damit für Empörung und im Netz für Aufsehen.

Ein Bier auf ex: Opposition wirft Macron „toxische Männlichkeit“ vor

Mit seiner Aktion konnte der französische Präsident für ordentlichen Gegenwind aus der Opposition sorgen: Es handle sich dabei um ein „Symbol toxischer Männlichkeit der politischen Führung“, schrieb die französische Grünen-Chefin Sandrine Rousseau am Montag im Onlinedienst Twitter. „Ein Bier auf ex? Was will der sich denn beweisen?“, spottete die sozialistische Senatorin Laurence Rossignol.

Die linksgerichtete Zeitung Liberation verwies auf Macrons frühere Aussagen zum Thema Binge-Trinken: „2018 prangerte der Präsident noch junge Menschen an, ‚die sich so schnell wie möglich mit Bier und Hochprozentigem betrinken‘“, schrieb das Blatt. Auch in den Onlinenetzwerken löste das Video mit Macrons Bier-Aktion zahlreiche Kommentare aus. Das Video zeigt den Staatschef am Samstag in der Umkleide der Rugby-Mannschaft in Toulouse.

Ein Bier auf ex: Macron-Aktion führt zu Merkel-Vergleich

„Das ist eine reine PR-Aktion“, meinte ein Twitter-Nutzer und erinnerte an den früheren Präsidenten Jacques Chirac: „Er war ein echter Bierliebhaber, er hätte es nicht auf ex getrunken.“ Ein anderer teilte kommentarlos eine Foto-Collage, auf der neben Macron mit seiner 0,35-Liter-Flasche die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einem Maßkrug zu sehen war.

Die Altkanzlerin fremdelte offensichtlich schon immer mit der bayrischen Festzeltkultur, musste jedoch immer mal wieder dort auftreten, beispielsweise um Wahlkampf für die CSU zu machen. Dass die ehemalige CDU-Chefin privat wohl keine bayrischen Volksfeste besucht, war spätestens dann klar, als sie einst bei einer Rede aus einem Maßkrug trank und sagte: „Das Weißbier scheint noch nicht ganz so stark zu sein, aber es entwickelt sich noch.“ (lp)