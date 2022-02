Macron reist zu Vermittlungsbemühungen nach Moskau und Kiew

Teilen

Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich © Gonzalo Fuentes / dpa

Frankreiches Präsident Emmanuel Macron wird im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine nächste Woche zu Vermittlungsbemühungen nach Moskau und Kiew reisen.

Paris - Das verlautete am Freitag aus dem Élyséepalast in Paris. Zunächst fliegt Macron am Montag zu Russlands Präsident Wladimir Putin. Am Tag danach steht ein Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj auf dem Programm. Mit beiden hatte er zuletzt mehrfach telefoniert. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will «in Kürze» nach Moskau reisen. Geplant ist auch ein Treffen von Macron, Scholz und dem polnischen Präsidenten Andzrej Duda in Berlin. Wie es aus dem Élyséepalast hieß, wird noch nach einem Termin gesucht. Sowohl Deutschland als auch Frankreich vermitteln in dem Konflikt seit Jahren.

Angesichts des Aufmarsch von mehr als 100 000 russischen Soldaten im Grenzgebiet zur Ukraine wird befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch ins Nachbarland plant. Moskau bestreitet das. Für möglich wird auch gehalten, dass die russische Seite Ängste schüren will, um die Nato zu Zugeständnissen zu bewegen. (dpa)