Macron verspricht zusätzliche Ressourcen für Innenministerium

Emmanuel Macron reagiert auf in Frankreich herrschende Unruhen. © IMAGO/Thierry Stefanopoulos

Wegen der landesweiten Unruhen hat Präsident Macron dem Innenministerium zusätzliche Mittel angekündigt.

Paris - Nach der dritten Nacht mit Unruhen in ganz Frankreich hat der französische Präsident Emmanuel Macron «zusätzliche Mittel» für das Innenministerium angekündigt. «Wir setzen diesbezüglich durch eine Reihe von Bestimmungen Kräfte frei», sagte Macron am Freitag nach einem Krisentreffen. Was das genau bedeutet, blieb zunächst unklar.

Im Großraum Paris und in weiteren Städten hatte es in der Nacht zum Freitag nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle in der dritten Nacht in Folge Ausschreitungen gegeben. Autos und Mülltonnen wurden in Brand gesteckt und Polizisten mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Mehrere Hundert Menschen wurden nach Angaben des Innenministeriums in Frankreich festgenommen und über 200 Polizeibeamte verletzt. Landesweit waren in der Nacht 40 000 Polizisten im Einsatz, um sich den Ausschreitungen entgegenzustellen, 5000 davon in Paris. (dpa)