„Erschreckende“ Männer-Studie: Ein Drittel der Jugendlichen findet häusliche Gewalt „akzeptabel“

Verständnis von Männlichkeit

Von Andreas Apetz

Eine Umfrage zum Thema Männlichkeit zeigt, dass veraltete und chauvinistische Rollenbilder unter Jugendlichen weit verbreitet sind.

Frankfurt – Frauenfeindlichkeit und Misogynie sind im Internet längst nicht mehr nur eine Randerscheinung. Influencer wie der rumänische Chauvinist Andrew Tate verbreiten gewaltverherrlichende Vorstellungen von Männlichkeit vor einem Millionenpublikum und werden trotz Vorwürfe sexuellen Missbrauchs zu Leitbildern hochstilisiert. Machos wie Tate beeinflussen mit seinen Videos vor allem junge Männer. Dass dieses misogyne und veraltete Geschlechterbild und nicht nur ein harmloses Phänomen des Internets ist, sondern hier auch hier in Deutschland schon zur Lebensrealität gehört, zeigt nun eine Studie der Organisation Plan International mit dem Titel „Spannungsfeld Männlichkeit“.

Ein Drittel der jungen Männer findet häusliche Gewalt „akzeptabel“, um Respekt einzuflößen

Traditionelle Rollenbilder stoßen bei jungen Männern weltweit auf hohe Akzeptanz. Besonders im Zuge des LGBTQ-Aufkommens findet das alte Männlichkeitsverständnis zu neuer Stärke und dient häufig als zweckmäßige Gegenbewegung. Dies ist auch in Deutschland der Fall und geht aus der bundesweiten und repräsentativen Studie „Spannungsfeld Männlichkeit“ hervor, bei der im März 2023 insgesamt 1000 Männer sowie 1000 Frauen zwischen 18 und 35 Jahren zum Thema Männlichkeit befragt wurden.

Bei der Umfrage wurde bei den männlichen Befragten untersucht, wie Männlichkeit hierzulande im Alltag gelebt wird. Die weiblichen Teilnehmenden wurden wiederum nach ihren Vorstellungen von Männlichkeit befragt, heißt es vonseiten der Studienautor:innen. Die Proband:innen sollten sich unter anderem zum Thema Verhalten in der Partnerschaft, Dominanz und Gewaltanwendung äußern.

Demnach finden 33 Prozent der befragten Männer es „akzeptabel“, wenn im Streit mit der Partnerin „gelegentlich die Hand ausrutscht“. Mehr als ein Drittel gab an, dass sie gegenüber Frauen „schon mal handgreiflich werden, um ihnen Respekt einzuflößen“. In einer heterosexuellen Partnerschaft sind sich zudem über die Hälfte der befragten Männer einig, dass es Aufgabe des Mannes sei, Geld zu verdienen und die Frau vor allem für die Hausarbeit zuständig ist. Ebenso viele finden es wichtig, in der Beziehung oder Ehe das letzte Wort bei Entscheidungen zu haben. 39 Prozent möchten, dass die Partnerin die eignen Ansprüche zurückstellt, damit sie ihnen den Rücken freihalten können.

Die Hälfte der befragten Männer fühlen sich von Homosexualität „gestört“

Auch die Rolle des äußeren Erscheinungsbilds wurde von der Studie erfasst. Fast 60 Prozent der Männer gaben an, sich sportlich zu betätigen, um einen „muskulösen Körper“ zu haben. Mehr als die Hälfte stimmten der Aussage zu, sich über ihr Auftreten und Äußeres als „echter Mann“ zu definieren. Im Gegenzug fühlten sich 48 Prozent der Befragten vom öffentlichen Ausleben von Homosexualität „gestört“ und gaben an, Männern, die verweichlicht oder feminin auf sie wirken, „schon mal einen Spruch“ zu drücken (42 Prozent).

Insgesamt 86 Prozent der befragten Männer verspüren Erwartungsdruck, sind dadurch allerdings motiviert (46 Prozent), aber auch zufrieden (34 Prozent) und stolz (32 Prozent). Nur ein Fünftel ist dadurch verunsichert oder überfordert. Insgesamt gab mit 88 Prozent eine große Mehrheit der Männer an, mit sich und ihrem Männerbild im Reinen zu sein und glauben, „so zu sein, wie es Mann sein sollte“. Die befragten Frauen sehen das anders: 77 Prozent haben deutlich höhere Ansprüche an Männer, als diese selbst und erwarten von diesen zu wissen, welches Verhalten in Sachen Gleichberechtigung von ihm erwartet wird.

Männer müssen sich mehr mit Männlichkeit auseinandersetzten

Die Ergebnisse der Befragung würden deutlich zeigen, dass viele junge Männer in Deutschland aktuell ziemlich traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit haben, resümieren die Forschenden in ihrem Schlusswort. Karsten Kassner, Fachreferent des Bundesforums Männer, zeigte sich gegenüber der Funke-Zeitung „erschrocken“ von den Ergebnissen der Befragung. „Problematisch ist, dass ein Drittel der befragten Männer Handgreiflichkeiten gegenüber Frauen verharmlosen. Das muss sich dringend ändern“, sagte Kassner demnach. Viele Männer seien zwar grundsätzlich bereit, sich für mehr Gleichberechtigung und gegen Rollenklischees einzusetzen, würden dies aber nicht in konkretes Handeln umsetzen, so Kassner.

Die Organisation Plan International spricht von einem Weg der Geschlechtergleichberechtigung, der nur gemeinsam gegangen werden kann. Bei jungen Männern würden derzeit viele Verhaltensmuster und Einstellungen bestehen, die sowohl für sie selbst als auch für Frauen und Menschen mit diversen Geschlechteridentitäten, schädlich sein können. In den Diskussionen um Gleichberechtigung sei es bisher hauptsächlich um die Emanzipation von Mädchen und Frauen gegangen. „Aber auch Jungen und Männer müssen dazu ermutigt werden, sich kritisch mit gesellschaftlichen Vorgaben für Männlichkeit auseinanderzusetzen, damit sie ihr Leben frei von einschränkenden Geschlechterrollen selbstbestimmt gestalten können“, heißt es in der Studie. (aa/afp)