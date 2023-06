Ukrainer lästern über deutsche Haubitzen: Für Straße entworfen, nicht für den Sumpf

Von: Christoph Gschoßmann

Deutsche Panzerhaubitzen feuern für die Ukraine im Krieg gegen Russland. Doch die Waffen sorgen bei der Armee auch für Frust.

München - Die Verteidiger wehren sich im Ukraine-Krieg auch mit ausländischem Kriegsgerät gegen die Invasoren aus Moskau - so auch mit der deutschen Panzerhaubitze 2000. Doch ganz zufrieden scheint die Armee Kiews mit der Waffe nicht. Die Panzerhaubitze 2000 sei für deutsche Straßen entworfen, nicht für die sumpfigen ukrainischen Wälder, lästern die Soldaten eines Teams um einen jungen Offizier der 43. Artilleriebrigade mit dem Kampfnamen „Prawda“, von denen mehrere zum Training in Deutschland waren. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Panzerhaubitze deutlich stärker strapaziert als von deutschen Ingenieuren vorgesehen

Die Ukraine hat insgesamt weniger als 30 Panzerhaubitzen 2000 (Pzh2000) von westlichen Verbündeten erhalten, und diese werden von den ukrainischen Kanonieren deutlich stärker strapaziert als von den deutschen Ingenieuren vorgesehen. Das in der Nähe von Bachmut stationierte Team um „Prawda“ musste bereits eine Panzerhaubitze 2000 zur Reparatur hinter die Front schicken, und seine Mechaniker arbeiten hart, um die zweite einsatzfähig zu halten. Ihr Geschützturm zeigt zahlreiche kleine Einschläge von den Splittern einer russischen Granate, die in den Bäumen oberhalb der Panzerhaubitze explodiert ist. Das automatische Ladesystem muss ständig gewartet werden. Nicht nur bei den Haubitzen gibt es Verluste: Russland meldete jüngst die Zerstörung deutscher Leopard-Panzer.

Eine deutsche Panzerhaubitze 2000 der ukrainischen Armee an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut. © Efrem Lukatsky/dpa

Seit mehr als einem Jahr ist die Einheit um „Prawda“ im Kampfeinsatz. In dieser Zeit hatten die Soldaten jeweils nur zehn Tage Urlaub. „Je schneller das alles vorbei ist, desto eher können wir nach Hause. Wir werden die Besatzer rausschmeißen und nach Hause gehen, was bleibt uns anderes übrig?“ sagt „Prawda“. „Ich möchte endlich wieder auf geteerten Straßen laufen - wahrscheinlich hab ich schon verlernt, wie das geht“, scherzt der Offizier. Die 43. Artilleriebrigade graben Bunker in den Waldboden, Erdsoden und Tarnnetze verbergen ihren Standort vor den Kameras russischer Drohnen. Die Koordinaten für ihre Angriffe erhalten die Soldaten vom Kommandostützpunkt. Nicht immer weiß die Einheit, auf welches Ziel sie feuert, häufig werden ihr nur Koordinaten per Telefon übermittelt.

Krauss-Maffei Wegmann könnte mehr Waffen liefern: „Brauchen politischen Konsens“

Die Geschütze, die von den deutschen Rüstungskonzernen Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und dem Rheinmetall-Konzern gebaut werden, feuern auf große Distanz präziser als das Kriegsgerät aus Sowjetzeiten, das die Ukraine zuvor eingesetzt hatte. Der Panzerbauer könnte künftig sogar mehr liefern: KMW sieht keine industriellen Hindernisse für ein deutliches Hochfahren seiner Produktion. Sein Unternehmen frage dazu laufend alle Unterlieferanten, welche Produktionsraten möglich seien, sagte KMW-Chef Ralf Ketzel der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ein Signal wie etwa ‚das geht gar nicht‘ hat uns bisher niemand gegeben“, sagte er. „Was wir dafür brauchen, ist ein klarer politischer Konsens.“ (cgsc mit dpa)