Mahlwinkel: Verteidigungsminister Pistorius besucht Streitkräftebasis

Zu Besuch bei der Streitkräftebasis in Mahlwinkel: Boris Pistorius. © IMAGO / photothek

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat am Donnerstag zum ersten Mal die Streitkräftebasis der Bundeswehr besucht.

Mahlwinkel - Auf einem ehemaligen Militärflugplatz bei Mahlwinkel nördlich von Magdeburg sah er sich Übungen verschiedener Truppenteile an - vom Zentrum für Kraftfahrwesen über den Bereich Nachschub und Transport, Instandsetzung bis zur Trinkwasseraufbereitung. Der in Osnabrück geborene Pistorius, der eine Nässeschutzjacke der Streitkräftebasis trug, fuhr unter anderem in einem Fahrschul-Panzer Leopard 2 mit sowie in einem Schwerlasttransport.

Die Streitkräftebasis ist der zweitgrößte militärische Organisationsbereich und zentraler Servicedienstleister der Bundeswehr. Sie hilft, damit alle Soldaten gut arbeiten können. Die Verbände seien mit ihren Frauen und Männern aktuell in der Stand-by-Phase für die Nato-Krisenreaktionstruppe (Nato Response Force), hieß es. (dpa)