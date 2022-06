„Offensichtlich was schief gelaufen“: Merkel-Schelte in ARD-Talk - Journalistin kreiert sogar neues Wort

Bei Maischberger wurde über das Verhältnis Merkel-Putin diskutiert. © Screenshot ARD

Harte Merkel-Schelte: Journalistin Julie Kurz wettert nach dem Interview der Ex-Kanzlerin im „Maischberger“-Talk über ihre Aussagen. Hat sie sich „durchgemerkelt“?

Berlin – „Wenn sie das alles wusste, wie konnte sie Deutschland dann in diese Energieabhängigkeit treiben?“, fragt ARD-Journalistin Julie Kurz beim Polit-Talk „Maischberger“ im Ersten fassungslos in die Runde. In der Kritik steht das erste öffentliche Interview von Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel im Berliner Ensemble am Tag zuvor, in dem Merkel eingestanden hatte, sie habe erkannt, dass Putin den Westen zersetzen wolle. Dass Merkel sich keinen Fehler eingestehen will, stößt Kurz extrem auf. Die kreiert gar ein neues Wort: „Sie hat sich durchgemerkelt“, so die ARD-Korrespondentin und habe „an keiner Stelle irgendein Schuldeingeständnis gemacht“, dabei sei „offensichtlich“, so die Journalistin, dass da „was schiefgelaufen“ sei.

Stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz resümiert, Angela Merkels „gesamte Bilanz steht jetzt auf dem Prüfstand“. Und prognostiziert anlässlich der von Maischberger eingespielten Bilder vom Merkel-Abend mit applaudierenden Gästen: „So leicht wie gestern Abend wird sie es vor der Geschichte nicht haben.“

„Maischberger“ - diese Gäste diskutierten mit:

Prof. Hendrik Streeck - Direktor am Institut für Virologie der Uniklinikum Bonn, Mitglied des ExpertInnenrats

Anita Schedel - Corona-Hinterbliebene und Long-Covid-Patientin

Udo Lielischkies - ehemaliger ARD-Korrespondent in Moskau

Urban Priol - Kabarettist

Julie Kurz - Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio

Gregor Peter Schmitz - Stern-Chefredakteur

Auch der ehemalige Moskau-Korrespondent Udo Lielischkies bewertet Angela Merkels Russlandpolitik im Rückblick negativ. Der Versuch von Merkel, mit Putin „pragmatisch“ an die Probleme ranzugehen, sei ein „paar Jahre gut gegangen“, wurde aber spätestens nach den Besetzungen der Krim und der Donbass-Region ab 2014 „immer grenzwertiger“. Merkel habe die kriegerischen Handlungen „einfach durchgewunken“, statt damals mit Putin zu verhandeln. „Stattdessen kam Nord Stream, und er hatte plötzlich sogar noch eine Belohnung für seine Aggression!“, urteilt Lielischkies.

Lielischkies sieht im deutschen Zögern und der Angst vor kriegerischer Eskalation auch jetzt einen Fehler: „Putin wird nicht verhandeln, wenn er nicht militärisch gedemütigt wird“, ist der Russland-Kenner überzeugt. Die Ukraine befinde sich derzeit in einer „heißen Phase“, verliere täglich an die hundert Soldaten. Lielischkies appelliert daher an schnellere und nachhaltige Waffenlieferungen: „Das ist der einzige Weg!“ Lielischkies, der den Aufstieg des Kreml-Chefs ab 1999 als Korrespondent in Russland mitverfolgt hatte, charakterisiert Putin als „KGB-Mann mit der tiefen Überzeugung, dass er alle täuschen und belügen muss“. Putin kenne den Westen und wisse, wie er mit den Befürchtungen der Menschen spielen könne, um damit seine Macht unter Beweis zu stellen. Im Westen sei „sehr viel Angst“, urteilt der Journalist.

Maischberger (ARD): Gerüchte um Putins schwere Krebserkrankung verdichten sich auf massive Art

Doch auch die eigene Bevölkerung verstehe der Despot eiskalt einzuschüchtern, schildert der Journalist, der mit seiner eigenen Familie, seiner russischen Ehefrau, drei Kindern und Verwandten in Moskau nicht mehr über Politik rede, weil die Menschen „einfach gnadenlose Angst“ hätten. „Über viele Jahre“ hätte Putin sein Volk mit einem „imperialistischen Virus erfolgreich infiziert“. In Russland herrsche inzwischen ein „Größenwahn“ - „das Gefühl, wir müssen dem Westen mal zeigen, wer wir wirklich sind und was wir können!“

Maischberger hakt bei dem ehemaligen Korrespondenten in Bezug auf eine mögliche unheilbare Krebserkrankung des russischen Präsidenten nach. Lielischkies bestätigt, die Gerüchte „verdichten sich auf so massive Art, dass man ins Grübeln“ käme. Putin sehe inzwischen auch „anders aus“, zudem gebe es Berichte, dass er Sitzungen „nicht mehr durchhalten“ könne. Falls sich der Gesundheitszustand tatsächlich verschlechtert, würde dies zu einer Zuspitzung von Putins „isolierter und bizarren Situation, umgeben von wenigen Falken“ führen, bei denen es sich um „ältere Männer“ handele, die „alle groß geworden sind im Polizeistaat Sowjetunion, in dieser Geheimdienstkultur“.

Diese Männer hätten Putin, einst ein „blasser Apparatschik“, zum Aufstieg verholfen, analysiert Lielischkies. Eine Wende sei bereits 2004 bei Putin erkennbar gewesen. Um seine Macht zu legitimieren, hätte er sich seitdem zu einem „harten Hund“ entwickelt, der im Tschetschenienkrieg Kriegsverbrechen begehen ließ und seine Kränkung darüber, dass die Leute in den ehemaligen Sowjetstaaten inzwischen besser leben als im eigenen Land, in ein „Rachegefühl“ gegen den Westen und den USA umgewandelt habe.

Maischberger (ARD): Streeck ist gegen Lockdown und für mehr Datenerfassung

Im zweiten Teil des Maischberger-Talks geht es um einen Ausblick in Sachen Corona auf den Herbst. Zum Einstieg erinnert Witwe Anita Schedel an die schweren Umstände zum Tod ihres Mannes, der kurz vor einer geplanten Weltreise positiv auf das Corona-Virus getestet und wegen Atembeschwerden in die Klinik eingeliefert worden war, wo sich dessen Zustand verschlechterte und er nach Komplikationen knapp einen Monat später im Alter von 59 Jahren verstarb. Die Klinik hatte Schedel auf Grund der damals geltenden Vorschriften den Zugang zu ihrem Mann untersagt. Auch sie sei zudem erkrankt gewesen und leide bis heute unter „Long Covid“, was sich vor allem in einer chronischen Erschöpfung und Niedergeschlagenheit bemerkbar mache.

Virologe Prof. Hendrik Streeck zeigt sich anteilnehmend, berichtet selbst von einer Angehörigen, die er auf seine Verantwortung entgegen der Vorschriften zu ihrem scheidenden Mann in die Klinik geschleust hatte und befindet: „Ich hoffe, dass so eine Entscheidung nie wieder getroffen werde“.

Streeck mahnt, dass Deutschland sich vor allem bei der Erfassung der Corona-Daten verbessern müsse und schlug die Einrichtung eines „digitalen Echtzeitlagebildes“ vor. Für den Herbst gebe es inzwischen einen Plan für drei mögliche Szenarien, der vom Robert-Koch-Institut entwickelt worden sei. Einen Lockdown empfiehlt Streeck mit Hinblick auf die dadurch entstehenden Folgeschäden nicht und verweist auf eine ungefähre Immunisierung von mindestens rund 50 Millionen Deutschen, die mit dem Coronavirus entweder durch Impfung oder Infektion bereits in Berührung gekommen seien und einen „gewissen Schutz“ besäßen.

Maischberger (ARD): Fazit der Sendung

Auf dem Twitter-Kanal der Sendung sorgt die Kritik an Merkel in beide Richtungen für Empörung. Einige finden es gerechtfertigt, andere regen sich über die Beurteilung auf. Journalist Lielischkies liefert einen fundierten Einblick in die Situation in Russland. Streeck gibt sich vorsichtig in seinen Formulierungen, und liefert Einwände zur Corona-Politik. (Verena Schulemann)