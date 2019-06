Neuwahlen noch 2019? Maischberger-Gast überrascht mit Aussage und nennt sogar konkretes Datum

Wer alles glaubt, was die Sumpfblüten unseres Rechts auf informationelle Selbstbestimmung verbreiten, mag natürlich gern mal etwas Stimmung machen, damit's doch noch irgendwie scheppert im Karton.

Waren Sie im Geschichtsunterricht "stets anwesend"? Die Katastrophen kochten langsam gar und stehen in keiner Relation zu den Warnern. Viele glaubten auch 1938 den Parolen des Fuehrers und versuchten die Warner als Uebertreiber abzutun, "so schlimm wird es nicht kommen". Bald werden wir weiterreden. Bitte den Nick nicht wechseln.

Im Falle einer Neuwahl würden sich eh 85% der Wähler für eine Partei des Einheitsparteienkartells entscheiden. Insofern bleibt alles beim alten. Und im Zeichen der orchestrierten Klimahysterie ist ja sogar ein Grüner als Kundesbanzler (m/w/d) nicht mehr ganz auszuschließen. Dann regnet es nicht mehr nur Verbote, Bevormundungen und betreutes Denken, dann wird es richtig hageln. Vermutlich wird es einen Exodus der Leistungsträger geben. In Verbindung mit der ungebremsten Flucht in die Sozialsysteme, wird es nur noch eine Frage von 4-6 Jahren sein, bis das System kollabiert. Ich erinnere an die letzten Züge der DDR.

Sollte das so eintreten, Groko-Ende, Neuwahlen und die CDU geht mit AKK als Kanzlerkandidatin in den Wahlkampf, wird sie ein fürchterliches Desaster erleben und die Republik wird nach den Wahlen anders aussehen. Aber wer sich sowas an die Parteispitze wählt, dem ist eben nicht zu helfen.