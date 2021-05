Maischberger: Hirschhausen will SUV-Fahrer demütigen

„So schnell wie ein Traktor“

Der Nahost-Konflikt und die Auswirkungen auf Deutschland standen bei Maischberger im Fokus. Eckart von Hirschhausen übt große Gesellschaftskritik rund um den Klimaschutz.

Köln - Nahost, Klimawandel, Corona: Beim „maischberger. die woche“-Talk im Ersten werden die derzeitigen Probleme auf den Tisch gepackt. Die heftigsten Eskalationen im Nahem Osten seit Langem kosteten in einer Woche bereits rund 200 Menschenleben. Und auch hierzulande sorgt der Konflikt zwischen dem Staat Israel und den Palästinensern für Unruhe und brachte Tausende Demonstranten auf die Straße. Es kam zu Ausschreitungen und antisemitischen Äußerungen. Auch bei Maischberger geht es in der Debatte mit Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber und dem Publizisten Malcolm Ohanwe mit palästinensischen Wurzeln konfliktreich zu.

Doch zunächst mahnt Buchautor, Mediziner und ARD-Moderator Eckart von Hirschhausen auf seine Art vor dem Klimawandel und stellte - so ganz nebenbei - sein neuestes Buch zum Thema „Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben!“ vor. Hirschhausen dramatisch: „Die nächsten zehn Jahre entscheiden darüber, wie die nächsten 10.000 Jahre für unsere Zivilisation werden.“ In Wahrheit, so Hirschhausen, ginge es darum, die Menschen zu schützen - nicht die Natur. Seine These: Die derzeitige Pandemie ist bloß ein Teil einer größeren Krise. Für ihn ist Klimaschutz eigentlich Gesundheitsschutz.

„maischberger. die woche“ - diese Gäste diskutierten mit:

Im Interview:

Dr. Eckart von Hirschhausen - Arzt und Bestseller-Autor

- Arzt und Bestseller-Autor Constantin Schreiber – Tagesschau-Sprecher

– Tagesschau-Sprecher Malcolm Ohanwe - Podcaster

- Podcaster In der Experten-Runde:

Jörg Pilawa - Fernsehmoderator

- Fernsehmoderator Katharina Hamberger -Korrespondentin im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio

-Korrespondentin im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio Nikolaus Blome - Leiter des Politikressorts von RTL/n-tv

Hirschhausen übt große Gesellschaftskritik, befindet: „Wir sind keine Opfer eines Virus!“ Die Menschen hätten im Gegenteil durch die Verdrängung von Wildtieren und übermäßigen Fleischkonsum dazu beigetragen, dass immer mehr gefährliche Krankheitserreger aus der Tierwelt zu uns wandern würden. Die „drei Krisen Pandemie, Klimakrise und Artensterben“ würden im direkten Zusammenhang stehen. Seine Vision: „Lasst die Tierwelt in Ruhe! Ein Drittel der Meere und ein Drittel des Landes müssen Naturschutzgebiete sein.“

Hirschhausen fordert bei „maischberger. die woche“ Tempo 25 für SUVs und Kurzflug-Verbot

Außerdem würde er Kurzstreckenflüge verbieten lassen. Um bei dem derzeit heiß debattierten Thema nicht ganz streng zu wirken, setzt er schnell einen Gag hinterher: „Außer für Insekten!“ Dann zieht Hirschhausen aber nochmal vom Leder: „In Deutschland wurden letztes Jahr eine Million SUV zugelassen“, und er macht die nächste Umwelt-Kiste auf: „Wenn die Leute meinen, sie brauchen zum Brötchenholen zwei Tonnen Stahl wie ein Traktor, dann sollen sie bitte auch nur so schnell fahren dürfen wie ein Traktor. 25 Stundenkilometer für SUVs wäre eine ordnungspolitische Maßnahme.“

Auch zum Thema Impfen hat Hirschhausen Kritik im Gepäck: „Wir bräuchten 20 Milliarden (Euro), um noch in diesem Jahr ein Drittel der Weltbevölkerung zu impfen“, rechnet er vor. Und bilanziert weiter: „Wir haben 1000 Milliarden über, um die Wirtschaft in Europa zu retten. Wir haben Milliarden über, um fossile Transportunternehmen wie die Lufthansa zu retten. Wir haben 6700 Milliarden Privatvermögen in Deutschland. Wir sind eines der reichsten Länder und wir gucken immer nur auf uns!“

Sollen Geimpfte Grundrechte zurückbekommen? RTL-Politik-Leiter Blome will nicht mehr warten

Nikolaus Blome von RTL ist da pragmatischer: „Je eher, desto besser!“, befindet er und findet es „typisch deutsch“, dass Leute, die jetzt Eigeninitiative entwickeln, als „Impfdrängler gelabelt werden“ würden. „Statt über Menschen zu debattieren, die sich zu früh impfen lassen“, so Blume, „sollten wir lieber über die reden, die es gar nicht tun wollen“. Denn die Rückkehr zu den Grundrechten könnte nicht so lange hinausgeschoben werden, bis auch „die letzten zehn Bundesbürger“ irgendwann geimpft wurden. Journalistin Katharina Hamberger warnt eindringlich, aber argumentativ wenig neu, vor einer Sonderbehandlung für Geimpfte: „Eine Ungleichbehandlung hat gesellschaftliches Spaltungspotenzial.“ Und erinnert an die Menschen, denen der Zugang zu Impfungen schwer fällt - „zum Beispiel wegen der Sprachbarriere“.

Im letzten Drittel der Sendung entspinnt sich noch eine heftige Diskussion zum Nahost-Konflikt. Tagesschau-Sprecher Schreiber, der Zeit in Syrien verbracht hat und Arabisch spricht, fasst seine Sicht der Lage zusammen: „Wir reden von einem Staat, der nach Recht und Gesetz funktioniert“ - und meint damit Israel. Und weiter: „Auf der anderen Seite haben wir eine militante Terrororganisation. Das können wir nicht gleichberechtigt gegenüberstellen.“ Auch Podcaster Malcolm Ohanwe, dessen christliche Großeltern mütterlicherseits aus Palästina stammen, befindet: „Israel ist eine Demokratie, die Hamas ist eine eklige antisemitische Terrorgruppe“. Dennoch: „Die Wurzel des Problems ist die Unterdrückung palästinensischer Menschen!“

Podcaster kritisiert bei „maischberger. die woche“ „jüdischen Mob“ und wird dafür gerügt

Schreiber sieht das anders: „Ein Großteil der wirklich miserablen Lebensbedingungen der Palästinenser ist auf die vollkommen korrupte und unfähige Elite zurückzuführen.“ Ein Großteil der Milliarden, die eigentlich für Schulen, Krankenhäuser und den Ausbau der Infrastruktur gedacht ist, „verschwinde in dunklen Kanälen.“ Besorgt wendet er ein: „Dass die Raketen so weit nach Israel hineinfliegen, das haben wir vorher nicht gesehen.“

Ohanwe prangert dagegen die „tagtägliche Schikane“ an israelischen Checkpoints an, die für Palästinenser „wahnsinnig entmenschlichend“ sei. Es habe „israelische, jüdische Mobs“ gegeben, die Araber gejagt hätten. Schreiber wird streng und rügt den Ausdruck „jüdische Mobs“. Ohanwe gibt zu, seine persönlichen, subjektiv gefärbten Erfahrungen zu schildern. Schreiber rät sichtlich genervt dazu, besser die Nachrichten zu verfolgen und warnt vor dem „Opfer-Mythos“, dem Palästinenser oft verfallen würden. Maischberger bricht das aufgeladene Gespräch mit Verweis auf das Ende der Sendezeit ab - und wirkt fast ein wenig erleichtert.

Fazit des „maischberger. die woche“-Talks

Die Sendung dümpelte die ersten 40 Minuten ziemlich vor sich hin. Meinungsaustausch zu Corona in der Experten-Runde, dann dozierte von Hirschhausen leicht abgehoben über seine Auffassung zum Klimawandel. Dafür war das letzte Drittel sehr spannend: Ein Streitgespräch zum Nahost-Konflikt mit zwei Deutschen unterschiedlicher Lager: Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber stritt sich mit dem Publizisten Malcolm Ohanwe, dessen christliche Familie aus Palästina stammt. Das gibt es selten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.