„Russland muss hart in die Mangel genommen werden“: Özdemir nimmt bei „Maischberger“ kein Blatt vor den Mund

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zu Gast bei „Maischberger. Die Woche“ (ARD). © Screenshot ARD Mediathek

Maischberger spannte einen weiten Bogen, sprach zunächst mit Landwirtschaftsminister Cem Özdemir über Preissteigerungen und mit zwei Virologen zum Stand in Sachen Corona.

Berlin – Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir nimmt bei Maischberger kein Blatt vor den Mund. Am selben Tag hat EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen im Straßburger Parlament ein Öl-Embargo der EU vorgeschlagen und auch Özdemir ist dafür. Trotz steigender Inflation und Supermarkt-Preisen, die sich durch die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts weiter verschärfen könnten, sagt er: „Russland muss hart in die Mangel genommen werden.“

Maischberger will wissen, was passiert, wenn die besetzten Gebiete vollständig von Russland eingenommen werden und die Verteidigung der Ukraine dann als Angriff auf Russland bewertet werden könnte. Der Grünen-Politiker entgegnet mit Zuversicht: „Es wird das Gegenteil von dem passieren“ und schieb dann aber noch ein „hoffentlich“ hinterher.

Doch wenn Russlands Präsident Wladimir Putin gedacht habe, „dass der Westen gespalten reagiert“, sei dessen Plan nicht aufgegangen. Trotz einiger „faule Eier in den eigenen Reihen“, so Özdemir in Bezug auf das russlandfreundliche Ungarn und die Türkei, die mit Russland Waffengeschäfte habe, „sind wir eine geschlossenere, eine vergrößerte Nato“.

„Maischberger“ zum Ukraine-Krieg - diese Gäste diskutierten am 4. Mai mit:

Cem Özdemir (B‘90/Die Grünen) - Bundeslandwirtschaftsminister

- Bundeslandwirtschaftsminister Dr. Anthony Fauci - Virologe und Berater der US-Regierung

Virologe und Berater der US-Regierung Dr. Frank Ulrich Montgomery - Vorsitzender des Weltärztebundes

Als Experten:

Theo Koll - Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios

Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Hannah Bethke , Journalistin, „Neue Zürcher Zeitung“

, Journalistin, „Neue Zürcher Zeitung“ Sascha Lobo - Kolumnist und Autor

Wie ein Ende des Krieges aussehen könnte, will Maischberger wissen. Özdemir stellt klar: „Solange Putin an der Macht ist, gibt es keine Rückkehr zu dem, wie es vor dem Krieg war“ und impliziert damit die Forderung nach einem Regimewechsel. Auch in der Sendung unterstreicht Özdemir die Wichtigkeit, „die Abhängigkeit von autoritären Regimen zu reduzieren“. Und er fordert den langfristigen Ausstieg aus der derzeitigen Alternative, statt aus Russland nun Öl aus Katar zu beziehen - „den kleinen Putins“, wie Özdemir die Scheichs bezeichnet.

Grüne im Ukraine-Konflikt: Özdemir verteidigt Neuausrichtung der Partei

Der Kritik, die ursprünglich friedensbewegte Partei der Grünen hätte sich jüngst zu einer den Krieg befürwortenden Partei entwickelt, widerspricht Özdemir. Für ihn begann die Neuausrichtung Anfang der 1990er Jahre: „Ich glaube, der Bosnien-Krieg war für uns wie ein Wendepunkt“. Warum es für Deutschland unabdingbar sei, der Ukraine beizustehen, macht Özdemir mit einer Gleichung klar: Deutschland könne entweder selber Kriegspartei werden oder helfen. Doch sage man zu beidem „Nein“, dann sagen man „‘Ja‘ zum Mord, in dem Fall fast zum Völkermord“, so der Minister.

Özdemir hat als einer der ersten Bundespolitiker eindringlich vor Putin gewarnt, von Maischberger darauf angesprochen, sagt der Grünen-Politiker: „Ich möchte keinen Stab über andere brechen“, gibt aber zu, er wünsche sich mehr Fehlereingeständnis von den Kollegen und eine Abkehr von der Ignoranz: „Wann fangen wir eigentlich mal an, Diktatoren zuzuhören?“ Putin habe „alles gesagt“, was er vorhatte und in Tschetschenien und Syrien alles schon gemacht, was sich jetzt in der Ukraine wiederhole.

Ukraine-Konflikt: Özdemir warnt vor Anstieg der Lebensmittelpreise

Ob hinsichtlich einer drohenden Lebensmittelknappheit mehr Flächen bewirtschaftet werden sollten, will Maischberger wissen. Kürzlich hatte Özdemir zuvor brachliegende Flächen zur landwirtschaftlichen Bebauung freigegeben, um dort Futtermittelanbau zu ermöglichen. Die Kompromissentscheidung wurde von mehreren Seiten kritisiert. „Von den Ökos“, so Özdemir, die mehr Naturschutz forderten und von denen, die die Felder mit „allen Arten Düngemittel“ bewirtschaften wollten, was der Minister abgelehnt habe.

Auch wenn die Preise für Nahrungsmittel stiegen, sei Deutschland nicht von einer Lebensmittelkrise betroffen, versichert Özdemir zudem und warnt vor dem Hamstern: „Das trägt dazu bei, dass die Preise noch mehr steigen.“ Obwohl beispielsweise genügend Mehl in Deutschland produziert werde, würde die Menschen damit beginnen, es übermäßig einzukaufen. Der Vegetarier riet außerdem dazu, den Fleischkonsum zu reduzieren: Für ein Kilo Schweinefleisch müssten zuvor vier Kilo Pflanzen verfüttert werden. Mit Pflanzen bekomme man mehr Menschen satt, so Özdemir. Bei der Frage nach Wirtschaftlichkeit oder wie viele Menschen versorgt werden könnten, würde bei ihm „Teller first“ den Ausschlag geben.

Die entstehenden Nachteile finanziell schwächer Gestellter durch weitere Embargoschritte könnten durch die Anhebung des Mindestlohnes auf zwölf Euro, Renten-Erhöhungen und Mobilitätszuschläge gepuffert werden. Von Özdemirs Seite sei auch eine Senkung der Mehrwertsteuer für bestimmte Lebensmittel auf null denkbar.

US-Virologe Dr. Anthony Fauci glaubt nicht an einen erneuten Lockdown

Im zweiten Teil der Sendung geht es, mit Bezug auf das harte Durchgreifen in China, um eine neue Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, um die aktuelle Gefahr hierzulande. Während China in Shanghai eine „Null-Covid-Strategie“ fährt und ganze Wohnviertel und Hochhäuser absperren lässt, sind der zugeschaltete US-Virologe Anthony Fauci und Weltärztebund-Vorsitzende Prof. Frank Ulrich Montgomery im Studio ziemlich entspannt.

Einen erneuten Lockdown im Herbst sehen beide Experten derzeit nicht als wahrscheinlich an - Entwarnung gaben beide aber auch nicht. Man müsse weiter vorbereitet bleiben, eine Verschärfung der Lage sei immer auch überraschend möglich, betont Montgomery. Zudem müsse „jeder einzelne sein eigenes Risiko einschätzen“, empfiehlt Dr. Fauci auch im Hinblick auf sein eigenes Verhalten, eine Maske zu tragen. „Ich als älterer Mensch bin viel mehr gefährdet als ein junger Mensch“, räumt der 69-Jährige ein und rät dazu, in Innenräumen mit vielen Menschen zusammen, weiterhin Atemschutz zu tragen.

Fazit des „Maischberger. Die Woche“-Talks vom 4. Mai 2022

Maischberger, die nun zweimal die Woche auf dem Bildschirm erscheint, setzt weiter auf einen Mix aus ein wenig Politik, ein wenig Gesellschaft, dazu viel Raum für journalistische Kommentierungen von der Seitenlinie. Das soll anregend wirken. Doch ein wenig mehr Faktenorientierung und bei der Wahl der Experten, Personen, die mit den Interviewpartnern oder zumindest der Thematik mehr verbunden sind, wäre angebracht. So entstand manchmal der Eindruck einer willkürlichen Kommentierung. (Verena Schulemann)