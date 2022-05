„Jetzt holen wir die Ukraine erst recht in die Nato!“ – Ex-Siko-Chef Ischinger fordert klare Ziele vom Westen

Sandra Maischberger im Gespräch mit Wolfgang Ischinger. © Screenshot ARD Mediathek

Gute Nachrichten zum Ukraine-Krieg verbreiten die Experten bei „Maischberger“ nicht. Ein Gast aus der Ukraine fehlt im ARD-Talk aus unbekannten Gründen.

Berlin – „Nach dem, was sich die Russen jetzt geleistet haben, müsste man sagen: Jetzt holen wir die Ukraine erst recht in die Nato rein!“, ärgert sich Ex-Siko-Chef Wolfgang Ischinger in Sandra Maischbergers ARD-Talk. Ischinger weiter: „Wer soll diesem Land nach all den grauenhaften Vorgängen denn die Sicherheitsgarantien geben, die es braucht, wenn denn mal Frieden geschlossen wird?“

Die Zeichen stehen auf Konfrontation. Ischinger und der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, zerstreuen alle Zuschauer-Hoffnungen auf eine schnelle Lösung im Konflikt mit Russland. Müller appelliert in der Sendung an die Bürger, ihren Energiekonsum massiv zu drosseln – aus einem „Solidaritätsgedanken“ heraus. Bislang sei ein „Sparverhalten der Deutschen“ noch „nicht sehen“.

„Maischberger. Die Woche“ - diese Gäste diskutierten mit:

Wolfgang Ischinger - Präsident des Stiftungsrates der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz

Präsident des Stiftungsrates der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz Klaus Müller - Chef der Bundesnetzagentur

Als Experten:

Günther Jauch - Fernsehmoderator

Fernsehmoderator Tina Hassel - Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios

Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios Helene Bubrowski - Parlamentskorrespondentin der FAZ

Ischinger macht deutlich: „Die Prognosen“ deuten darauf hin, „dass es länger dauert“. Nach konkreten Zeiträumen gefragt, spricht der Sicherheitsexperte vorsichtig von „mehreren Monaten“. Er sei „überzeugt“, dass die Ukraine „im nächsten Jahr noch bestehen“ werde, lobte vor allem die politische Führung für ihren „Informations-Krieg“, den sie bereits mit „10:0 gegen Russland gewonnen“ habe. Diese Strategie habe auch dazu geführt, dass Russland „seine ursprünglichen Kriegsziele nicht verwirklichen“ könne.

Derzeit seien die Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine ausgesetzt, so Ischinger. Eine Chance auf Friedensgespräche bestehe erst, „wenn beide Seiten“ verstanden hätten, dass sie den Krieg „nicht mehr gewinnen können“. Russland sei von diesem Punkt aber noch „weit entfernt“.

Leiter der Münchener Sicherheitskonferenz Ischinger prophezeit Ukraine „Stellungskrieg“

Der ehemalige Botschafter in den USA befürchtet einen „Stellungskrieg“ und „Abnutzungskrieg“. Das Ziel müsse sein, „die Durchsetzung der russischen Ziele“ weiterhin zu verhindern. Der Westen müsse der Ukraine dabei helfen, ihre Grenzen erfolgreich zu verteidigen. Hier sei es wichtig, so der Sicherheitsexperte, dass die westlichen Staaten noch zu einem deutlich klarer definierten und gemeinsamen Ziel kommen und sich nicht in ihrer Ausrichtung widersprechen.

Wolfgang Ischinger - Präsident des Stiftungsrates der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz - zu Gast bei „Maischberger“ (ARD). © Screenshot ARD Mediathek

Den angestrebten Beitritt von Finnland und Schweden in die Nato bewertet Ischinger durchweg positiv. Den Ängsten der Kritiker, die eine weitere Eskalation befürchten, entgegnet Ischinger, der Beitritt werde seines Erachtens zu einer Stabilisierung der Lage beitragen: Er stärke das Kräfteverhältnis zugunsten der Nato, stelle aber grundsätzlich keine Bedrohung für Russland dar: „Kein Russe muss fürchten, dass die Nato über die finnische Grenze marschieren wird“.

„Maischberger“ zur Ukraine: Deutsche Gasspeicher derzeit zu 42 Prozent gefüllt

Wie gut Deutschland gewappnet sei, wenn Russland das Gas abstellt, will Maischberger von ihrem zweiten Gast wissen. Müller hatte eigentlich im Gespräch mit dem Ex-Vizechef der Gazprombank, dem Ukrainer Ifor Wolobujew, Rede und Antwort stehen sollte. Doch die Schalte nach Kiew findet nicht statt. Gründe nennt Maischberger nicht. Statt einem politischen Zwiegespräch erläutert der ehemalige Verbraucherschützer Müller die Szenarien, die bei einem Gas-Notstand eintreten.

Die europäische Verordnung sichere die Versorgungssicherheit der besonders „schützenswerten Gruppen“, so Müller, zu denen neben Krankenhäusern, Polizei und Altenheimen auch die Privathaushalte zählten. 30 Millionen Haushalte und rund 2.500 große Industriebetriebe sind in Deutschland vom Gas abhängig, bringt Maischberger konkrete Zahlen ein.

Derzeit laufe eine Befragung, so Müller, bei welchem der größeren Industriebetriebe reduzierte Lieferungen oder gar ein kompletter Lieferstopp denkbar wären. Dass derzeit 42 Prozent der Gas-Speicher gefüllt seien, sei weder „gut“ noch „beruhigend“, so Müller. Die Speicher müssten „voller werden“. Bis Dezember soll in Wilhelmshaven ein schwimmendes Flüssiggasterminal fertiggestellt sein, das auch die Lieferungen aus Katar, die mit Schiffen transportiert würden, fassen soll. Müller warnt vor „immensen“ Mehrkosten für Gasnutzer und appelliert an die Zuschauer, spätestens jetzt die Heizung abzustellen.

Moderator Jauch lehnte Unterzeichnung des Schwarzer-Briefes ab: „Daneben“

Harsche Kritik hagelt es in der Sendung für den offenen Brief von Alice Schwarzer und weiteren Unterzeichnern, den Ischinger eine „defätistische Absage an das Existenzrecht der Ukraine“ nennt und eine „moralisch-politische Verdrehung zwischen Täter und Opfer“.

Moderator Günther Jauch, als Experte dabei, hatte nach eigenen Angaben eine Aufforderung zum Unterzeichnen des Schreibens von Schwarzer bekommen – und abgelehnt. Er nennt das Ansinnen des Briefes „daneben“ und vergleicht Putins Regime indirekt mit den Nazis: „Wenn sich gegen Hitler niemand gewährt hätte - wie hätte es dann in Europa ausgesehen?“

Kritik übt Jauch auch an den Nichtwählern in NRW, dort war die Wahlbeteiligung mit 55,5 Prozent so niedrig wie. Jauch: „45 Prozent der Wahlberechtigten sind nicht zur Wahl gegangen!“ Während in der Ukraine die Menschen „ihr Leben“ für die „Demokratie“ einsetzten, blieben in Deutschland „die Leute zu Hause und hauen dieses demokratische Grundrecht in die Tonne“.

Fazit des „Maischberger. Die Woche“-Talks

Der interessanteste Gast des Abends fehlte: Trotz Leitung nach Kiew erschien der auch noch kurz vor der Sendung angekündigte ukrainische und ehemalige Gazprom-Bank-Vize nicht auf dem Bildschirm. Eine Erklärung gab es nicht. War ihm das Doppel-Interview mit Müller, der die Position der Bundesregierung verteidigen musste, nicht genehm oder gab es gar ernsthafte Gründe? Eine Aufklärung wäre auch vor dem Hintergrund der sich in den letzten Wochen häufenden Todesfälle von führenden Gazprom-Mitarbeitern wichtig gewesen. Aber vielleicht stand auch die Redaktion selbst vor einem Rätsel. (Verena Schulemann)