Malaysia plant Abschaffung der obligatorischen Todesstrafe

Wan Junaidi Tuanku Jaafar © Ahmad Yusni / dpa

Die obligatorische Todesstrafe in Malaysia, die bisher für Straftaten wie Mord und Drogenschmuggel vorgesehen ist, soll abgeschafft werden.

Kuala Lumpur in Malaysia - Justizminister Wan Junaidi Tuanku Jaafar sagte am Freitag, welche Strafen für diese Verbrechen stattdessen in Frage kämen, werde nun geprüft. Es werde einige Zeit dauern, bis die Änderungen vom Parlament beschlossen werden könnten, sagte der Minister der Nachrichtenagentur AFP.

In dem südostasiatischen Land gilt seit 2018 ein Moratorium für Hinrichtungen. Die Ankündigung der Regierung zur Abschaffung der zwingend zu vollstreckenden Todesstrafe sei ein "begrüßenswerter Schritt in die richtige Richtung", sagte die Exekutivdirektorin von Amnesty International für Malaysia, Katrina Jorene Maliamauv.

Die Regierung in Kuala Lumpur müsse noch weiter gehen und "diese grausame Bestrafung vollkommen abschaffen". Die obligatorische Todesstrafe habe vor allem diejenigen betroffen, die am stärksten am Rande der Gesellschaft leben, sagte Maliamauv. ao/ju