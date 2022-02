Nach Baerbock-Druck wegen Mali: Verteidigungsministerin stellt Bundeswehreinsatz „sehr infrage“

Von: Andreas Schmid

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Außenministerin Annalena Baerbock. Beide stehen dem Mali-Einsatz kritisch gegenüber. © Stefan Boness/Ipon via Imago

Zieht sich die Bundesregierung alsbald aus Mali zurück? Von Verteidigungs- und Außenministerin gibt es klare Signale.

Berlin - Angesichts der Spannungen mit der Militärregierung in Mali erwägt Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) den Abzug der Bundeswehr aus dem westafrikanischen Land. „Wir müssen sehr genau und sehr zeitnah prüfen, wie unser Engagement dort weiterhin aussehen kann“, sagte Lambrecht den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Aufgrund der aktuellen Lage muss ich aber sehr infrage stellen, ob wir uns weiter engagieren können.“

Mali-Einsatz: Afghanistan soll sich nicht wiederholen - Baerbock macht Druck

Die Bundeswehr ist in Mali an der EU-Ausbildungsmission EUTM und an der UN-Mission Minusma beteiligt. Dafür können insgesamt bis zu 1700 deutsche Soldatinnen und Soldaten entsandt werden. Das aktuelle Bundeswehrmandat für Mali endet am 31. Mai. Die Verteidigungsministerin erklärte, man stimme sich „derzeit umfassend und intensiv mit unseren Verbündeten ab“. Insbesondere mit Frankreich sei sie in engem Austausch. „Wir wollen in jedem Fall abgestimmt handeln. Es darf in Mali nicht zu einer vergleichbaren Situation wie in Afghanistan kommen“, sagte sie mit Blick auf den chaotischen Abzug der internationalen Streitkräfte dort vergangenen August.

Vergangene Woche hatte bereits Außenministerin Annalena Baerbock* (Grüne) den Mali-Einsatz infrage gestellt*. „Angesichts der jüngsten Schritte der malischen Regierung müssen wir uns ehrlich fragen, ob die Voraussetzungen für den Erfolg unseres gemeinsamen Engagements weiter gegeben sind“, sagte Baerbock der Süddeutschen Zeitung.

Die Union kritisierte das Verhalten der Bundesregierung: „Es bringt nichts, wenn die Bundesregierung jetzt neben ihrer Ukraine-Politik in einer weiteren wichtigen sicherheitspolitischen Frage eine Politik der nationalen Nabelschau betreibt“, sagte Johann Wadephul (CDU), Mitglied des Außen- und Verteidigungsausschusses, der Nachrichtenagentur AFP. Für Baerbock hat jene Ukraine-Politik am Montag oberste Priorität - die Außenministerin reist zu Gesprächen nach Kiew.

Spannungen in Mali: „Ist das wirklich ein Partner, dem wir helfen wollen?“

Lambrecht zweifelte die Verlässlichkeit der Machthaber in Mali an. „Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir die malische Regierung noch bei der Ausbildung ihrer Sicherheitskräfte unterstützen können“, sagte sie. „Die Machthaber schieben demokratische Wahlen auf die lange Bank. Ist das wirklich ein Partner, dem wir helfen wollen?“

In Mali hatte es in den vergangenen zwei Jahren zwei Militärputsche gegeben. Im August 2020 hatten Militärs unter Führung von Oberst Goïta den damaligen Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta gestürzt. Im Mai 2021 putschte die Militärjunta dann erneut. Goïta setzte die zivile Spitze der Übergangsregierung ab und ernannte sich selbst zum Übergangspräsidenten. Beide Umstürze wurden international scharf kritisiert - und haben womöglich ein Ende des Bundeswehreinsatzes zur Folge. (as/AFP) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA