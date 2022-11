Mali: Rund 148 000 Flüchtlingskinder ohne Identitätsnachweis

Mehr als die Hälfte

Die Norwegische Flüchtlingshilfe (NRC) meldete, dass mehr als die Hälfte aller vertriebenen Kinder in Mali keine staatlich ausgestellten Geburtsurkunden besitzen.

Bamako/Oslo - Damit fehle mehr als 148 000 Kindern in dem westafrikanischen Land ein Identitätsnachweis, hieß es in einer Mitteilung der Nichtregierungsorganisation am Montag. Dies habe schwerwiegende Folgen. «Tausende von Kindern werden von der Gesellschaft ausgeschlossen, obwohl sie eigentlich in der Schule sitzen sollten», sagte Maclean Natugasha, NRC-Landesdirektor in Mali.

Im politisch instabilen Mali mit rund 20 Millionen Einwohnern hat es seit 2012 drei Militärputsche gegeben. Seit dem jüngsten Putsch im Mai 2021 wird das Land von einer Armee-Übergangsregierung geführt. Der Norden wird von islamistischen Milizen destabilisiert.

Mittlerweile gebe es mehr als 420 000 Binnenvertriebene, knapp zwei Drittel davon seien Kinder. Die Ausstellung der Dokumente sei für die Familien selten finanzierbar - vorausgesetzt, die zuständigen Ämter arbeiteten überhaupt. Werde dieses Problem nicht gelöst, bevor die Kinder das Erwachsenenalter erreichten, bestehe die Gefahr, dass einem Teil der Gesellschaft grundlegende Bürgerrechte verwehrt blieben, hieß es weiter. Ohne Identitätsnachweis dürfen Malier nicht wählen oder ein Haus mieten. (dpa)