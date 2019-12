Weber attackiert Macron heftig und macht eine verheißungsvolle Ankündigung

Es ist eine Abrechnung nach dem Geschachere um den Posten des EU-Kommissionspräsidenten: CSU-Mann Manfred Weber tritt gegen keinen Geringeren als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach.

Im Kampf um den Posten des EU-Kommissionspräsidenten musste CSU-Mann Manfred Weber die wohl größte Niederlage seiner politischen Karriere einstecken.

Vor allem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sorgte dafür, dass Weber nicht Kommissionspräsident werden konnte.

Am Ende ging der EU-Spitzenposten an Ursula von der Leyen

Manfred Weber macht jetzt Emmanuel Macron heftige Vorwürfe.

Brüssel - Nach seiner Niederlage im Machtkampf um das Amt des EU-Kommissionspräsidenten hat CSU-Europapolitiker Manfred Weber schwere Vorwürfe gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron erhoben. Macrons Verhalten bei der Besetzung des EU-Spitzenpostens sei „eine Attacke auf das demokratische Europa“ gewesen, sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Weber hatte als EVP-Spitzenkandidat zur Europawahl im Mai Anspruch auf das Amt des Kommissionschefs erhoben, da seine christdemokratische Parteienfamilie stärkste Kraft blieb. Macron sprach Weber jedoch die Erfahrung ab und blockierte gemeinsam mit anderen Ländern seine Berufung beim EU-Gipfel. Als Kompromiss wurde die damalige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen Kandidatin. Weber nannte Macrons Argumentation „ziemlich anmaßend“. Nicht der französische Präsident entscheide über die Eignung für das Amt, sondern der Wähler.

CSU-Mann Weber: „Das war mir in dieser Wucht nicht bewusst“

Weber war es nach der Wahl nicht gelungen, im Parlament eine Mehrheit für sich zu schmieden und so die Staats- und Regierungschefs unter Druck zu setzen, ihn doch zu nominieren. Nun kritisierte Weber die anderen Parteien: Sie hätten „den Wahlgewinner nicht respektiert“, sagte der CSU-Vize. „Das war mir in dieser Wucht nicht bewusst - und ja, das hatte ich auch unterschätzt.“ Der sozialdemokratische Spitzenkandidat Frans Timmermans sei nach der Europawahl anderthalb Wochen einfach abgetaucht. Es gebe auch eine Veränderung der politischen Kultur: „Parteiinteressen werden über das Land und den Kontinent gestellt.“

Video: Von der Leyens Erfolg kam sehr überraschend

Nach der Wahl habe er schwierige Monate erlebt und nach innerer Balance gesucht, berichtete Weber. Jetzt werde er „aufstehen und kämpfen“, kündigte der Europapolitiker an. Ob er in zwei Jahren Präsident des Europaparlaments werden will, ließ Weber aber offen.

Lesen Sie Auch: Auf dem Gillamoos in Abensberg sprachen einige Spitzenpolitiker. Bayerns Ministerpräsident Söder überrascht mit einem Satz über seine Frau,Weber mit seinem Aussehen.

Bei Markus Lanz ging Manfred Weber den Kampf um das Amt des Kommissionspräsidenten nochmal durch – und sprach von einem „großen Schaden“ für die Wähler.

mb/dpa