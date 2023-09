CSU-Vize schießt gegen Aiwanger: „Macht es sich etwas einfach“

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Manfred Weber kritisiert Söders Koalitionspartner Hubert Aiwanger: Der CSU-Vize „tut sich schwer mit dem Begriff Jugendsünde“.

München – Markus Söder stützt Hubert Aiwanger. Doch nicht alle in der CSU sind auf einer Linie mit ihrem Parteichef, was die Flugblatt-Affäre des bayerischen Wirtschaftsministers angeht. Selbst Söders Parteivize Manfred Weber schlägt in der Sache einen deutlich anderen Ton an.

Manfred Weber über Aiwanger: „Für mich war die Bewunderung für Sophie Scholl prägend“

Der Chef der konservativen Europäischen Volkspartei EVP sagte dem Tagesspiegel, er tue sich angesichts der schwersten Verbrechen von Nazi-Deutschland schwer mit dem Begriff der „Jugendsünde“ und warnte vor Verharmlosung. Weber, wie Aiwanger in Niederbayern aufgewachsen, äußerte: „Ich bin gleich alt wie er, er kommt direkt aus meiner Nachbargemeinde. Für mich war die Bewunderung für Sophie Scholl und deren Widerstand gegen die Nazis prägend – das wurde auch an meiner Schule vorgelebt.“

Weber sagte zwar, Söder habe die Situation „souverän gemanagt“ und betonte, die Aussage von Aiwanger, „dass er dieses menschenverachtende Pamphlet nicht geschrieben hat, lässt sich nicht widerlegen.“ Trotzdem stellte Weber klar, dass Aiwanger „es sich etwas einfach macht mit seiner Argumentation.“

Von Gottschalk über die Dassler-Brüder bis hin zu Dürer: Das sind die zehn berühmtesten Franken Fotostrecke ansehen

Weber über Vorwürfe, er würde selbst nach rechts rücken: „AfD ist unser Hauptgegner“

Auf die Anmerkung, dass Weber selbst vorgeworfen wird, bei seiner Zusammenarbeit mit dem Brüsseler Politikbetrieb nach rechts zu rücken, erklärte Weber, dass für eine Kooperation mit einer Partei drei Prinzipien gelten: „Erstens Pro-Europa, zweitens Pro-Ukraine und drittens Pro-Rechtsstaat. Es gibt bei diesen drei Prinzipien kein Wackeln und keine Diskussion.“ Deshalb sei „die AfD in Deutschland unser Hauptgegner. Christdemokraten haben unser heutiges Europa maßgeblich mit aufgebaut und wir werden es verteidigen.“

Aiwanger hatte vor zwei Wochen schriftlich zurückgewiesen, zu Schulzeiten ein antisemitisches Flugblatt geschrieben zu haben, über das die Süddeutsche Zeitung berichtet hatte. Vielmehr bezichtige sich sein Bruder als Verfasser. In der Folge wurden immer mehr Vorwürfe zu Aiwangers früherem Verhalten erhoben. Nach mehreren Tagen entschuldigte er sich, ging aber zugleich zum Gegenangriff über und beklagte eine politische Kampagne gegen sich. Söder hält aber an ihm fest: Eine Entlassung lehnte er als „nicht verhältnismäßig“ ab.

Manfred Weber, Vorsitzender der Europäischen Volkspartei. © Jan-Philipp Strobel/dpa/Archivbild

Söder schließt Schwarz-Grün in Bayern aus

Söder sagte, die vergangenen beiden Wochen seien keine leichten gewesen. „Es hat die Menschen schon in Bayern sehr aufgewühlt. Es hat Emotionen gegeben, es hat Polarisierung gegeben.“ Eine schwarz-grüne Koalition in Bayern schloss Söder erneut kategorisch aus. „Es gibt null Gefahr in Bayern für Schwarz-Grün. Es gibt null Ansatz für eine schwarz-grüne Kooperation. Das kann man abhaken. Das kann man auch vergessen“, betonte er. Er will weiter mit Aiwangers Freien Wählern koalieren, auch wenn die Flugblatt-Affäre eine „Belastung“ gewesen sei und das „Ansehen Bayerns herausgefordert“ habe. Die Freien Wähler müssten laut Söder diesen „Ansehensverlust“ aufarbeiten. Laut einem ZDF-„Politbarometer“ kommt die CSU aktuell nur auf 36 Prozent, was einem historisch schlechten Ergebnis gleichkäme. Die Landtagswahl in Bayern findet am 8. Oktober statt. (cgsc mit dpa)