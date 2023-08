„Abhängig von den Kaczyński und Orbáns“: Martin Schulz enttäuscht von Manfred Weber

Von: Andreas Apetz

Der EVP-Vorsitzende Manfred Weber steht unter anderem wegen seiner engen Kontakte zur rechtsgerichteten italienischen Regierung in der Kritik. (Archivfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

In Europa werden rechtspopulistische Parteien immer stärker. Dem EVP-Vorsitzenden Manfred Weber wird eine zu schwache Abgrenzung nach Rechts vorgeworfen.

Berlin – Seit mehr als einem Jahrzehnt finden rechte Parteien in den westlichen Demokratien immer mehr Zuspruch und regieren inzwischen in mehreren Ländern der Europäischen Union. In Deutschland wird zunehmend nach einer klaren öffentlichen Abgrenzung von der politischen Rechten verlangt. EU-Parlaments-Vizepräsidentin Katarina Barley hat in der Augsburger Allgemeinen eine fehlende Distanzierung der Konservativen kritisiert. Mittlerweile gelte oft: „Die Brandmauer der Konservativen gegenüber den Rechtspopulisten und den Faschisten gibt es nicht mehr“, so Barley.

Keine konservative Brandmauer nach rechts in Deutschland

In den Augen Barleys sei die Brandmauer nach rechts nicht nur löchrig, sondern eingerissen – in Schweden, Finnland und Italien. „Dadurch wird der Rechtsruck selbst heraufbeschworen. Das ist gerade unser größtes Problem in Europa.“ Sofia Ventura, Professorin für Politikwissenschaft in Bologna, erklärt den politischen Rechtsruck als Folge der Globalisierung und der negativen Entwicklungen in den letzten 15 Jahre. Die Nöte bestimmter sozialer Gruppen, die Propaganda der Rechten und die Unentschiedenheit der demokratischen Parteien hätte – zumindest in Italien – einen Teufelskreis geschaffen, so Ventura im Tagesspiegel.

Auch in Deutschland seien Tendenzen eines Rechtstrends zu erkennen. Mit Blick auf den konservativen Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), sagte Parlaments-Vizepräsidentin Barley: „Besonders in Deutschland erleben wir bei CDU und CSU einen strammen Rechtskurs.“ Weber habe „ganz bewusst die Flanke nach rechts geöffnet und macht daraus auch kein Geheimnis“. Er wolle nach der Europawahl 2024 mit Rechtspopulisten und denen noch weiter rechts zusammenarbeiten.

Ähnliches beobachtete auch der langjährige Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz. Er kritisierte Weber beim digitalen Medienhaus Table Media für seine Unterstützung der Rechten. Vor Jahren sei man sich noch einig gewesen in der Abgrenzung von Politikern wie Silvio Berlusconi. „Heute reist Manfred Weber als Chef der EVP durch Europa und sagt, seid doch froh, dass die Forza Italia in Rom an der Regierung beteiligt ist.“ Nach dem Motto: Es könne ja noch schlimmer sein. Der CSU-Politiker hatte im vergangenen Jahr mehrfach den umstrittenen Ex-Regierungschef Berlusconi öffentlich unterstützt.

Weber bezeichnet Europawahlprogramm der AfD als „Kriegserklärung“

Für den kommenden Europawahlkampf hatte Weber eine klare Abgrenzung von der AfD angekündigt. Die AfD stelle für Deutschland und ganz Europa alles infrage, was Frieden und Wohlstand gebracht habe und spiele die Menschen gegeneinander aus, sagte Weber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. . Im Zuge dessen hatte der CSU-Europapolitiker das Wahlprogramm und die Kandidatenliste der AfD für die Europawahl als Kampferklärung an die Union und an die europäischen Christdemokraten bezeichnet. „Sie steht gegen all das, wofür Vorgänger-Generationen gekämpft haben“, teilte der EVP-Chef am Sonntagabend (6. August) mit. Ein Parteitag der AfD beschloss am Sonntag (7. August) in Magdeburg das Programm zur Europawahl 2024. Darin beschreibt die Partei die EU als „gescheitertes Projekt“ und fordert eine Neugründung als „Bund europäischer Nationen“.

Weber, der auch wegen seiner Kontakte zu Italiens rechter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in der Kritik steht, betonte, man könne die Staatschefin nicht mit der AfD auf eine Stufe stellen. „Die Brandmauer muss klar definiert sein“, sagte er. Nur wer an der Seite der Ukraine stehe, Europa positiv mitgestalten und nicht abschaffen wolle und den Rechtsstaat verteidige, könne demokratischer Partner seiner Partei sein. „In diesen drei Prinzipien gibt es für uns kein Wackeln. Wer das akzeptiert, kann politischer Partner sein“, sagte er. All die anderen, die sich nicht an die Prinzipien hielten wie die AfD, seien Gegner „und werden von uns bekämpft“.

Schulz befürchtet Abhängigkeitsverhältnis der EU

Schulz bezeichnete den Weg von Weber als falsch und forderte eine noch schärfere Abgrenzung vom gesamten rechten Spektrum. „Der Traum, er könne Orbán, Kaczyński und andere wieder in die europäische Politik integrieren, ist unrealistisch. Diese Leute haben zu Europa, wenn überhaupt, kein Werteverhältnis, sondern ein Nutzwerteverhältnis. Die gewinnt man maximal mit Geld“, so Schulz.

Der EVP-Chef befördere die EU mit seinem Verhalten in ein Abhängigkeitsverhältnis. „Manfred Weber ist dabei, im EU-Parlament eine Situation zu schaffen, die den künftigen Kommissionspräsidenten oder -präsidentin abhängig macht von den Kaczyński und Orbáns.“ Diesen Weg wolle man auch in der Unionspartei nicht gehen. Im Europaparlament beginnt die große Von-der-Leyen-Koalition bereits an zu bröckeln. (aa/dpa)