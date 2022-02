Mangelndes Verhandlungsgeschick stellt Risiko dar

Teilen

Vorsitzende des Nato-Militärausschusses © Roman Koksarov/Pool AP/AP/dpa

Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, General a.D. Harald Kujat, hat dem Westen im Konflikt mit Russland mangelndes Verhandlungsgeschick vorgeworfen.

Berlin - Es gebe einen Informationskrieg, statt sich mit Russland zusammenzusetzen und Tacheles zu reden. «Wir eiern herum» um die Frage eines Nato-Beitritts der Ukraine, für den Kiew morgen wie heute nicht die Voraussetzungen erfülle, sagte der frühere Vorsitzende des Nato-Militärausschusses am Freitag hr-iNFO.

«Ich glaube nicht, dass Russland die Absicht hat, die Ukraine in einem großen Angriff zu überrollen», sagt Kujat. Er sehe aber das Risiko, «dass es durch Provokationen der einen oder der anderen Seite zu einer Situation kommen kann, dass ein Krieg entsteht, den keiner will».

Der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, plädierte im Deutschlandfunk für «Stärke und Einheit» des Westens im Konflikt um die Ukraine. Weil die Ukraine nicht der Nato angehöre, blieben dem Westen bei einer militärischen Eskalation nur Wirtschaftssanktionen. «Wenn wir Frieden sichern wollen, dann müssen wir jetzt (dem russischen Präsidenten Wladimir) Putin Klarheit geben, dass die Rechnung hoch wird», sagte Weber. Er deutete dabei auf ein Ende der Gasfernleitung Nord Stream 2, den Ausschluss Russlands aus dem westlichen Bankensystem und einen Lieferstopp für Hochtechnologie.

«Die größte Drohung für Wladimir Putin ist nicht die Nato», sagte der CSU-Politiker. «Die größte Drohung ist eine freie, demokratische Ukraine.» Putin verstehe «nur die Sprache der Stärke». In Moskau werde gar nicht wahrgenommen, dass ein Nato-Beitritt der Ukraine und die Verlegung weiterer Truppen an die Ostseite der Nato gar nicht zur Debatte stünden. Wenn Putin in der Ukraine Erfolg habe, würden «die Attacken auf uns Europäer weitergehen». Putin sei auch in anderen Krisenregionen bereit zur Gewalt, um seine Ziele durchzusetzen. «Europa muss endlich handlungsfähig werden.» (dpa)