Chaos in Hongkong: Neue Proteste - plötzlich richtet ein Polizist seine Waffe auf einen Demonstranten

Schlimme Szenen in Hongkong: Es kam erneut zu Protesten. Als sich ein junger Mann einem Polizisten nähert, zieht dieser seine Waffe und drückt ab.

In Hongkong ist es wieder zu Protesten gekommen.

Am Montag (11. November) ist dabei erneut ein Demonstrant angeschossen worden.

Bereits zum dritten Mal hatte ein Polizist im Rahmen der Anti-Regierungsproteste abgedrückt.

Hongkong - Fünf Monate nach Ausbruch der Anti-Regierungsproteste in Hongkong nimmt die Gewalt kein Ende: Nachdem am Montagmorgen erneut ein Demonstrant von einem Polizisten angeschossen und in den Oberkörper getroffen worden war, spielten sich in der chinesischen Sonderverwaltungsregion teils chaotische Szenen ab.

Day of tear gas, chaos and anger in Hong Kong captured by @AntAFP pic.twitter.com/YDkrsVAWhj — AFP news agency (@AFP) November 11, 2019

An mehreren Orten in der Stadt entluden sich Proteste in Gewalt, radikale Demonstranten blockierten Straßen, legten Feuer und warfen Pflastersteine. Die Polizei setzte Gummigeschosse und Tränengas ein. Der 21-Jährige war am Morgen an einer von Demonstranten blockierten Kreuzung von einem Polizisten angeschossen worden.

Hongkong: Neue Proteste - Polizist schießt Demonstranten an

Nach Angaben der Krankenhaus-Behörde befand er sich in einem kritischen Zustand. Seit dem Ausbruch der Anti-Regierungsproteste im Juni war es das dritte Mal, dass ein Demonstrant von der Polizei angeschossen wurde.

Auf einem in sozialen Netzwerken geteilten Video ist zu sehen, wie ein Polizist zunächst aus nächster Nähe seine Waffe auf einen Demonstranten richtet. Es kommt zu einem Handgemenge. Als von der Seite ein weiterer Demonstranten auf den Beamten zukommt, schießt er auf diesen und feuert zwei weitere Schüsse ebenfalls in Richtung anderer Demonstranten ab.

Hongkong: Schuss auf Demonstranten - Joshua Wong fordert Ende der Polizeigewalt

Die Polizei bestätigte den Vorfall und gab an, dass Beamte auch an zwei weiteren Orten in der Stadt am Montag ihre Dienstwaffen gezogen hätten. Verantwortlich dafür seien die illegalen Taten der „Randalierer“ gewesen.

Joshua Wong, eines der bekanntesten Gesichter der Demokratie-Bewegung, forderte ein Ende der Polizeigewalt. „Nicht wir haben die Gewalt eskaliert, sondern die einzige Seite, die eskaliert, ist die Polizei“, sagte Wong der britischen BBC.

Zuletzt waren pro-demokratische Abgeordnete festgenommen worden.

