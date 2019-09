Schlimme Diagnose für Manuela Schwesig - SPD-Chefin an Brustkrebs erkrankt

Die kommissarische SPD-Chefin Manuela Schwesig hat Brustkrebs. Deswegen verkündete sie ihren Rücktritt. Um 12 Uhr gibt sie eine persönliche Stellungnahme ab.

Schwerin - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ist an Brustkrebs erkrankt. Das gab sie bei einer Kabinettssitzung am Dienstag in Schwerin bekannt. Das teilte die Staatskanzlei mit. In einem Statement erklärt sie: „Die gute Nachricht ist: Dieser Krebs ist heilbar. Allerdings ist dafür eine medizinische Behandlung notwendig. Dies wird dazu führen, dass ich in den kommenden Monaten nicht an allen Tagen öffentliche Termine wahrnehmen kann. Ich habe deshalb die Ministerinnen und Minister gebeten, mich an diesen Tagen zu vertreten.“

Schwesig tritt von Parteiämtern auf Bundesebene zurück

„Nach intensiven Gesprächen mit meinen behandelnden Ärzten bin ich sehr zuversichtlich, dass ich wieder vollständig gesund werde. Deshalb habe ich mich entschieden, das Amt der Ministerpräsidentin und auch den Parteivorsitz hier im Land weiter auszuüben“, so Schwesig. „Allerdings ist auch klar, dass ich in den kommenden Monaten meine Kräfte auf Mecklenburg-Vorpommern, meine Gesundheit und meine Familie konzentrieren muss. Deshalb werde ich meine Parteiämter auf Bundesebene niederlegen“, erklärte die kommissarische SPD-Chefin Schwesig. Um 12.00 Uhr wird sie in der Staatskanzlei eine persönliche Erklärung abgeben.

Schwesig seit Juni kommissarische SPD-Chefin

Die 45-Jährige trat 2003 in die SPD ein. Seit 2005 gehört sie dem Vorstand der SPD Mecklenburg-Vorpommern an. Ab 2013 war sie stellvertretende Landesvorsitzende. Bis 2017 war sie auch Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Am 2. Juli 2017 wurde sie zur Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Nach dem Rücktritt von Partei-Chefin Andrea Nahles führte sie seit Juni 2019 die SPD zusammen mit Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel als kommissarische Vorsitzende, bis ein neuer Vorstand gewählt wird. Schwesig ist verheiraten, hat einen Sohn und eine Tochter.

md

Erst kürzlich war Schwesig beim ZDF-Sommerinterview zu Gast. Dort hat die SPD-Interimschefin eine schwierige Lage ihrer Partei eingeräumt - sich zugleich aber auch optimistisch geäußert.

Video: An Brustkrebs erkrankt: Politikerin Manuela Schwesig legt Amt nieder