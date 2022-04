Marina Weisband fordert Lieferung schwerer Waffen

Teilen

Soll Deutschland Panzer in die Ukraine liefern? Die Frage wird in Deutschland heftig diskutiert. © Philipp Schulze/dpa

Bei Maybritt Illner wird über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine diskutiert. Politikerin Marina Weisband fordert sie und bekommt Unterstützung im Netz.

Die Politikerin und Deutsch-Ukrainerin Marina Weisband wird von ihrer Familie in der Ukraine am Telefon „sehr, sehr hart angeschnauzt“, sagt sie in der Polit-Talkshow „maybrit illner“ im ZDF. Thema der Sendung war die wachsende Kritik an der Bundesregierung und vor allem an Olaf Scholz, der nicht klar kommuniziert, wie Deutschland der Ukraine weiter helfen wird. Die Ukraine will schwere Waffen wie Panzer und Artillerie aus Deutschland, um sich gegen die russischen Angreifer besser zu verteidigen. Darüber, ob Deutschland diese liefern soll, sind sich die Gäste der Talkshow nicht einig. Während Weisband das unbedingt fordert, lehnt Ex-General Erich Vad es ab.

BuzzFeed.de listet die Reaktionen auf Weisbands und Vads Meinung über die Lieferung schwerer Waffen im Ukraine-Krieg auf.