Besetztes Mariupol: Russen sterben unter mysteriösen Umständen

Von: Victoria Krumbeck

Das ukrainische Mariupol war eins hart umkämpft. In der heute russisch besetzten Stadt wurden tote russische Soldaten gefunden. Ihr Tod wird jedoch verschwiegen.

München/Mariupol – Der Ukraine-Krieg hat in der Hafenstadt Mariupol seine Spuren hinterlassen. Im Frühjahr 2022 war die Stadt hart umkämpft und fiel schließlich in die Hände der russischen Besatzer. Etwa drei Monate hat der Kampf um Mariupol gedauert. In der Zeit wurde der größte Teil der Stadt zerstört. Nun meldete der ukrainische Stadtrat von Mariupol, dass in den letzten Wochen mehrere russische Soldaten unter unbekannten Umständen gestorben seien.

Besetztes Mariupol: Russische Soldaten Tod aufgefunden

In den letzten zwei Wochen sollen acht russische Soldaten in Mariupol tot aufgefunden worden sein. Das berichtete Ukrainska Pravda am 4. Juli, die sich auf Informationen des Stadtrats von Mariupol bezieht, der die Information über russische Telegram-Kanälen bekam. So berichtete ein ungenannter russischer Offizier, der sich in Mariupol aufhält, über den Tod der Soldaten. Sie wurden in verschiedenen Stadtteilen von Mariupol aufgefunden. Sechs von ihnen wurden dem Offizier zufolge erstochen und zwei erschossen.

Folgen des Krieges: Ein zerstörter Panzer vor einem zerstörten Wohnkomplex in Mariupol. (Symbolbild) © Maximilian Clarke/dpa

Die Todesfälle sollen laut dem Offizier jedoch verschwiegen worden sein, damit unter den russischen Einheiten keine Panik ausbricht. Der Stadtrat von Mariupol, der sich nicht in der Stadt aufhält, mutmaßte, dass die Angriffe von den Anwohnern ausgeübt wurden. „Den Besatzern zufolge sehen sie, dass die Bewohner von Mariupol sie nicht mögen. Daher besteht der Verdacht, dass die Anwohner dies getan haben“, zitierte Ukrainska Pravda den rechtmäßig gewählten Stadtrat von Mariupol.

Leben in Mariupol: Russischer Alltag in besetzter Stadt

Das Leben im Mariupol ist seit der russischen Besetzung weitergegangen. Wenig beschädigte Häuser wurden teilweise wieder repariert. Die Strom- und Wasserversorgung wurde weitgehend wieder hergestellt, wie Bewohner einem BBC-Reporter im März 2023 erzählten. Auch einige Schulen, Geschäfte und Krankenhäuser haben wieder auf. Um die Wahrscheinlichkeit auf eine Arbeit zu erhöhen, müssen die Anwohner russische Pässe haben, für die sie oft Schlange stehen müssten. Dennoch bleibt Mariupol eine Stadt, in der ukrainischen Schätzungen zufolge mehr als 20.000 Menschen ihr Leben verloren haben.

Das Asow-Stahlwerk in Mariupol wurde im Frühjahr 2022 zur letzten Festung des Widerstands. 22 Asow-Kämpfer müssen sich derweil vor einem russischen Gericht verantworten. Sie werden von den russischen Behörden als Teil einer „terroristischen Vereinigung“ eingestuft. (vk)