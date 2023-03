Markus Blume im Interview: Klinik-Kampfansage an Berlin – „München ist der Spitzenmedizinstandort“

Von: Mike Schier, Christian Deutschländer

Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) im Interview mit dem Münchner Merkur.

Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) spricht im Interview mit dem Münchner Merkur eine „freundliche Kampfansage“ an die Charité aus.

München – Links und rechts schrauben, surren und blinken die Roboter. Mittendrin sitzt Markus Blume, der Wissenschaftsminister. Fürs Hightech-Interview haben wir uns einen passenden Ort ausgesucht: die nagelneue KI-Fabrik, untergebracht im Keller des Deutschen Museums in München. Blume (48, CSU) zieht Zwischenbilanz der bayerischen Forschungspolitik nach seinem ersten Minister-Jahr. Der Münchner kündigt eine tiefgreifende Reform in der Medizin an. Vor allem in München mit seinen vielen großen und kleinen Kliniken dürfte seine Strategie für einige Überraschung sorgen.

Wissenschaftsminister Blume im Interview: „Die Welt kommt nach Bayern“

Biontech flüchtet mit einem Teil seiner Krebsforschung nach Cambridge. Ist das grober Undank – oder ein berechtigter Tritt in den Allerwertesten für die deutsche Politik?

Wir erleben gerade eine sehr unterschiedliche Entwicklung. Die Welt kommt nach Bayern, denn bei uns gibt es mit der Hightech-Agenda eine einzigartige Technologieoffensive. Im Rest der Republik sind die Ambitionen ausbaubar: Vielerorts, gerade in Berlin, hat die Technologiepolitik null Stellenwert.

Bayerns Anspruch müsste doch sein: Kommt halt aus Mainz zu uns, forscht hier! Was haben Sie dafür unternommen?

Biontech forscht längst auch hier. Und ich denke: Da geht noch mehr! Der Großraum München ist für Biotech-Forschung in Europa der Top-Standort. Die spannendsten Entwicklungen werden wir in den nächsten Jahren genau dort erleben, wo sich Biotechnologie und Künstliche Intelligenz berühren. Diesen Bereich wollen wir noch deutlich ausbauen. 600 Millionen Euro für den Max-Planck-Neubau in Martinsried sind unser starkes Bekenntnis.

Bayerns Wissenschaftsminister Blume „München ist der Spitzenmedizinstandort“

War die Idee nicht, den Brexiteers ein paar Top-Forscher abzuwerben? Was ist draus geworden?

Es geht nicht nur um die Briten. Wir haben es in Bayern mit der 3,5 Milliarden Euro schweren Hightech-Agenda geschafft, den Brain-Drain, das Abwandern der klügsten Köpfe, umzukehren. Die Besten der Welt kommen zurück. In den letzten Wochen haben unsere Hochschulen wieder Top-Professoren unter anderem aus den USA gewonnen. Das ist ein starkes Signal. Gerade in der Zeit der Unsicherheit müssen wir in die Zukunft investieren. Dass zum Beispiel im 100 Milliarden-Paket der Ampel für die Bundeswehr kein Euro für Technologie vorgesehen ist, macht mir große Sorgen. Wenn ich auf die Schlüsseltechnologien schaue – Wer baut den ersten Quantencomputer, den ersten Kernfusionsreaktor? – verschlafen Deutschland und Europa das Rennen gerade. Dagegen kämpfen wir.

Gerade in der Medizin steckt mit das größte Zukunfts-Potenzial. Was ändern Sie, wo brechen Sie Strukturen auf?

München ist der Spitzenmedizinstandort in Deutschland. Wir brauchen uns nicht hinter der Charité in Berlin zu verstecken. Unsere Universitätskliniken sind deutlich größer und besser...

...zusammengenommen.

Ich will die Exzellenz am Standort stärken. Deswegen haben wir mit einer Neuordnung der Spitzenmedizin begonnen. Der erste Schritt ist, das Deutsche Herzzentrum zusammenzuführen mit dem Klinikum Rechts der Isar zum TUM-Klinikum. Mein nächstes Ziel ist, dass die beiden großen Münchner Universitätskliniken – das LMU-Klinikum und das TUM-Klinikum – sehr viel stärker gemeinsam auftreten. Wir wollen zeigen, dass wir Hochschulmedizin mit Weltgeltung an einem Standort haben.

„Nummer eins in Deutschland“: Blume mit „freundlicher Kampfansage“ an die Charité

Wollen Sie also eine große Klinik-Fusion in München?

Eher eine freundliche Kampfansage an die Charité – und die Forderung an den Bund, den Standort München entsprechend stärker zu fördern. Ich will, dass wir Münchens Spitzenmedizin ganzheitlich betrachten, mehr aus einem Guss und unter einer Überschrift: als Nummer eins in Deutschland und unter den Besten in Europa.

Die Krankenhaus-Reform killt kleinere Kliniken, sagen Experten. Wird mehr in München zentriert?

Unser Gesundheitsminister Klaus Holetschek setzt sich mit aller Kraft gegen die Versuche von Karl Lauterbach zur Wehr, die Axt an die flächendeckende Versorgung zu legen. Wir in Bayern stehen klar für abgestufte Versorgungskonzepte in allen Regionen. Mit 2700 zusätzlichen Studienplätzen sorgen wir dafür, dass man in allen Landesteilen Medizin studieren kann, in Garmisch entwickeln wir weltweit einzigartige Pflege-Roboter, in Augsburg bauen wir für mehrere Milliarden Euro ein Uni-Klinikum – das gab es seit Jahrzehnten nirgends in Deutschland.

Eltern klagen: Vor allem in der Kinder-Versorgung gab es zuletzt Engpässe. Was tun Sie dagegen?

Eines meiner absoluten Herzensprojekte ist das Haunersche Kinderspital. Wir werden Mitte März den Spatenstich für den Neubau in Großhadern setzen. Es ist ein Projekt von inzwischen 600 Millionen Euro – die Finanzierung steht jetzt und ist vom Landtag bewilligt.

Wir sitzen hier im Keller des Deutsche Museums – in der nagelneuen KI-Fabrik zwischen dutzenden Robotern, die jede Sekunde Neues dazulernen, Bewegungen und Abläufe von Menschen imitieren. Sieht cool aus – aber verstehen Sie auch das mulmige Gefühl vieler Menschen dabei, wenn uns die Technik irgendwann ersetzt?

Ja. Aber meine klare Botschaft ist: Keine Angst vor dem Computer, keine Angst vor dem Roboter, keine Angst vor Künstlicher Intelligenz! Fortschrittsbegeisterung statt Zukunftsangst: Das muss unser Motto sein. Wer unseren Fachkräftemangel erkennt, fürchtet nicht, dass durch Technologie Arbeitsplätze verloren gehen. Im Gegenteil: Uns werden Hightech und Weltoffenheit helfen, unseren hohen Lebensstandard zu halten.

Interview: Mike Schier und Christian Deutschländer