Lanz: Ministerin und Ärztin entsetzen Schülerin mit klarer Corona-Ansage - „Daran sterben mehr Kinder“

Die Ärztin Eva Hummers und Schüler-Vertreterin Johanna Börgermann im Gespräch bei „Markus Lanz“. © Cornelia Lehmann/ZDF

Coronavirus-Debatte bei Markus Lanz: STIKO-Mitglied Eva Hummers stellt Massentests an Schulen infrage. Markus Lanz kann unterdessen Aussagen von CDU-Politikerin Karin Prien kaum fassen.

Hamburg – Markus Lanz versucht am Donnerstagabend herauszufinden, ob der Widerstand gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht ein reines Thema der Union ist. CDU*-Vize Karin Prien weist das von sich. In Berlin seien die Startvoraussetzungen für die Regel ebenso wenig gegeben wie in Bayern oder im Saarland. Der Moderator schüttelt ungläubig den Kopf. Er kann nicht verstehen, dass eine „Top-Juristin“ wie Prien im Bundesrat ein Gesetz mitverabschiedet, bei dem schon vorher klar gewesen sei, dass es nicht umsetzbar ist.

„Wir haben so oft über Kommunikation und einen daraus resultierenden Glaubwürdigkeitsverlust gesprochen“, ärgert sich der Gastgeber und schlägt die Hände zusammen. Prien stimmt Lanz ohne Umschweife zu, sie störe dieser Umstand auch. Die Ärztin Eva Hummers, seit 2011 Mitglied der ihrerseits teils harsch kritisierten Ständigen Impfkommission (Stiko)*, hadert ebenfalls mit der Politik: „Mit kommt es immer ein bisschen vor, als würde man bei der Feuerwehr arbeiten und dann sagen, wenn es brennt: Jetzt gehe ich da aber nicht rein.“

Thema Impfpflicht – Moderator Lanz überlegt: „Kann man einfach so sagen: ‚Die Alpenländer sind halt ein bisschen anders‘?“

Als Markus Lanz mit Prien über die hohen Impfquoten in ihrem Heimatland Schleswig-Holstein spricht, wächst sich das Gespräch zu einer Kulturdebatte aus. In Schleswig-Holstein seien die Menschen „eher dänisch“, sagt Prien, während die Niedersächsin Hummers befindet: „Wir sind nicht schleswig-holsteinisch in dem Sinne, aber es ist ganz sicher nicht Bayern.“

Karin Prien (CDU) zu Gast bei „Markus Lanz“ (ZDF). © Cornelia Lehmann/ZDF

„Auf jeden Fall kann man so ein Nord-Süd-Gefälle schon sehen, das ist historisch gewachsen. Dazu haben sich ja schon genug Medizinhistoriker geäußert“, bestätigt der Soziologe Aladin El-Mafaalani. Die flächendeckende Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht treffe außerdem bei Schulen, Alten- und Pflegeheimen auf ein „abgerocktes System“, das sich während der Corona-Pandemie als wenig flexibel erwiesen habe.

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 10. Februar:

Karin Prien (CDU) – Kultusministerin Schleswig-Holsteins und CDU-Vize

– Kultusministerin Schleswig-Holsteins und CDU-Vize Johanna Börgermann – Landesschülersprecherin Nordrhein-Westfalen

– Landesschülersprecherin Nordrhein-Westfalen Eva Hummers – Ärztin

– Ärztin Aladin El-Mafaalani – Soziologe

Auf Lanz‘ Bitte um eine Einschätzung der allgemeinen Impfpflicht räumt Hummers ein, sie habe in den letzten Wochen ihre Meinung geändert. Vor sechs Wochen habe sie sie noch für sinnvoll gehalten, „wenn sie zeitlich begrenzt ist“. Inzwischen glaube sie jedoch, dass „sich das Thema erledigt haben wird bis wir da sind*. Vielleicht kocht es im nächsten Herbst wieder hoch. Ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird“.

„Das ist das Argument, das Sie eben nicht akzeptieren wollten“, wirft Prien dem Moderator vor. Als die einrichtungsbezogene Impfpflicht auf den Weg gebracht worden sei, sei diese in einem Gesamtpaket mit der allgemeinen Impfpflicht gedacht gewesen. Wie Hummers habe Prien dieses Vorhaben für „absolut legitim und richtig gehalten“, doch weil sie für die Omikron-Welle ohnehin zu spät komme, handele es sich jetzt um eine Vorsorgemaßnahme im Falle einer neuen Mutante.

CDU-Frau Karin Prien bei „Markus Lanz“: „Es ist keine gefährliche Erkrankung für Fünf- bis Elfjährige“

Die Schülerin Johanna Börgermann, Schülervertreterin in Nordrhein-Westfalen und Vertreterin der Kampagne #WirWerdenLaut, ist der Meinung, dass auch Kinder und Jugendliche zwischen fünf und elf Jahren eine „vulnerable Gruppe“ seien, weil es für sie keine Impfempfehlung der STIKO gebe. Hummers widerspricht und weist darauf hin, dass es für diese Altersgruppe sowohl eine Impfempfehlung unter bestimmten Umständen als auch eine Öffnungsklausel gebe, um das Impfen der Fünf- bis Elfjährigen zu ermöglichen.

„Es ist keine gefährliche Erkrankung für Fünf- bis Elfjährige“, sagt auch Prien wenig später - Börgermann ist das innerliche Brodeln bereits anzusehen. Sie sei mit ihrer Einschätzung nicht allein, meint die Ministerin, und beruft sich auf Stimmen aus der Fachwelt, etwa der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (GDPI).

#WirWerdenLauter-Vertreterin Börgermann bei „Markus Lanz“: „Die Jugend leidet“

Ein niedrigeres Risiko heiße nicht kein Risiko, findet dagegen Börgermann und behauptet, ein Prozent aller Kinder zeige Long-Covid-Symptome. Hummers hält diese Zahl für etwas zu hoch geschätzt. Abgesehen davon sei nicht erwiesen, ob Long-Covid bei Kindern überhaupt existiere: „Es gibt ganz klar Long-Covid-Symptome. Bloß gibt es die genauso häufig bei Kindern, die überhaupt kein Covid hatten. Also die sind Pandemie-assoziiert und nicht Virus-assoziiert.“

Ob nun virusinduziert oder psychosomatisch, Börgermann stellt fest: „Wir leiden. Die Jugend leidet unter der Pandemie. Nicht nur unter dem Distanzunterricht, sondern unter der gesamten Pandemie.“ Hummers pflichtet in Sachen Pandemiefolgen bei, stellt in Bezug auf den Long-Verlauf jedoch infrage, „ob da die Impfung eine geeignete Maßnahme ist. Ob Impfung wirklich vor Long-Covid-Verläufen schützt und in welchem Umfang: Das wissen wir noch nicht.“

„Was macht das mit dieser Generation?“, fragt Talkmaster Lanz nun El-Mafaalani. Der findet es „maximal tragisch“, dass diejenigen, die am wenigsten durch das Virus gefährdet seien, am meisten unter den Maßnahmen zu leiden hätten*. Problematisch sei außerdem, dass für Kinder von Zuwandererfamilien die Schule häufig der einzige Ort für das Lernen der deutschen Sprache sei.

#WirWerdenLaut – bei „Markus Lanz“ erklärt Johanna Börgermann das Anliegen der Initiative

„Wir haben gefordert, dass wir die Präsenzpflicht aussetzen. Aber kein Distanzunterricht für alle, das möchte ich ganz hart betonen“, formuliert Börgermann nun eine der Kernforderungen von #WirWerdenLaut. Unterricht in Präsenz sei zwar „das Beste für die Schülerinnen und Schüler“. Doch sei die psychische Belastung durch Corona-Tests in der Schule derart groß, dass es besonders leidenden Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden solle, per Remote-Lösung am Unterricht teilzunehmen.

Prien, Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, hält diese Vorstellung allenfalls „bei den Größeren“ für denkbar. Jedoch stimmt die Politikerin der Schülervertreterin darin zu, dass vulnerable Kinder und Kinder aus vulnerablen Familien „eine neue Art von Unterricht“ bräuchten. STIKO-Mitglied Hummels blickt hingegen in die Niederlande, in denen eine Durchseuchung billigend in Kauf genommen worden sei. Trotz vieler Infektionen seien nur sehr wenige Kinder schwer erkrankt, was sie zu der Frage führt: „Wem nützt diese ganze Testerei in letzter Instanz?“

STIKO-Mitglied Eva Hummers zieht anlassloses Massentesten bei „Markus Lanz“ in Zweifel

„Sie stellen das infrage?“, wundert sich Talkmaster Lanz, Hummers antwortet unumwunden: „Ich stelle das im Moment infrage.“ Asymptomatisches Testen sei in erster Linie von Nutzen für die Gesundheitsämter und die Statistik, meint das STIKO-Mitglied und findet: „Dass das den Kindern selber was nutzt, das möchte ich mal in Zweifel stellen.“

Börgermann kann nach Hummers‘ Ausführungen ihre Entrüstung nicht verstecken: „Ich finde die Idee ganz, ganz gefährlich. Also zu sagen, wir lassen positiv getestete Schüler in der Schule. Wissen Sie, was das mit den Schülern macht?!“ Man könne Schüler doch zumindest dadurch schützen, dass man positiv getestete Kinder und Jugendliche nach Hause schicke. Doch Hummers serviert der Schülerin eine unbequeme Tatsache, der sich auch Prien anschließt: „Bei der Grippe machen wir es doch genauso. Und daran sterben mehr Kinder als an Covid.“

„Markus Lanz“ - Das Fazit der Sendung

Die „Markus Lanz“-Runde diskutiert am Donnerstagabend darüber, wie Deutschlands Kinder und Jugendliche unter der Corona-Pandemie zu leiden haben. Dabei prallen zwischen Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU), der Ärztin Eva Hummers und der #WirWerdenLaut-Vertreterin Johanna Börgermann Gegensätze aufeinander. Prien und Hummers plädieren für eine lockeren Corona-Politik bei gesunden Kleinkindern und Jugendlichen ohne Vorerkrankung. Börgermann argumentiert verbissen gegen die beiden an, auch die Vermittlungsversuche von Talkmaster Markus Lanz und Soziologe Aladin El-Mafaalani überzeugen die Schülerin nicht: „Es gibt auch in meinem Alter Schüler, die haben Angst vor einer Infektion. Lassen Sie das irrational sein, aber sie haben diese Angst.“ (Hermann Racke)