„Es muss mehr geschehen“: Iran-Aktivistin kritisiert Haltung der Ampel und fordert Härte gegen Regime

Teilen

Moderator Markus Lanz mit seinen Gästen Robin Alexander und Danila Sepehri. © Cornelia Lehmann/ZDF

Daniela Sepehri spricht bei Lanz über die Proteste im Iran und verlangt von der Bundesregierung deutliche Maßnahmen.

Hamburg – Dass der Gast bereits bei „Markus Lanz“ in Hamburg eingetroffen ist, dann aber seinen Auftritt krankheitsbedingt doch noch absagen, hat es bis Donnerstag wohl noch nicht gegeben. Omid Nouripour (Grüne) konnte aber seinen geplanten Auftritt trotz Anwesenheit im Studio nicht wahrnehmen. Der im Iran geborene Co-Vorsitzende der Grünen hätte dem Gespräch mit Daniela Sepehri sicherlich gutgetan. Auf diese Weise war es weniger eine Diskussion, vielmehr eine Erzählung der Aktivistin, die ihr Bild von der aktuellen Situation im Iran zeichnet. Dabei spart diese auch nicht mit Kritik an der Bundesregierung.

Demonstrationen gegen das Regime: Iranische Medien berichten von Hinrichtung eines 23-Jährigen

„Wir müssen aufhören, diese Terroristen weiter in Schutz zu nehmen“, fordert Sepehri. Die Staatsmedien im Iran haben am Donnerstag darüber berichtet, dass der 23 Jahre alte Mohsen S. hingerichtet wurde. Der Grund: Während der andauernden Proteste im Iran habe der junge Mann eine Straße blockiert und Polizisten verletzt. „Es ist vor allem die Tiktok-Generation, die auf die Straßen geht“, sagt Sepehri. Dabei handele es sich um „junge Leute, die hochpolitisiert sind, eine ganze Generation“.

„Markus Lanz“ - diese Gäste diskutierten am 9. Dezember:

Daniela Sepehri – Aktivistin

– Aktivistin Robin Alexander – stv. Chefredakteur der Welt

– stv. Chefredakteur der Welt Lars Wendland – Bundespolizist

Die deutsche Bundesregierung habe das Problem allerdings noch nicht richtig verstanden. „Wir müssen uns jetzt bedingungslos auf die Seite der Menschen stellen“, sagt Sepehri. Keinesfalls dürften die neuen Bündnispartner Deutschlands solche sein, „die Menschen auf der Straße umbringen“. Vielmehr müsse man an der Seite jener Menschen stehen, die aktuell im Iran für ihre Freiheit kämpfen.

Die Talk-Runde bei „Markus Lanz“ am 08.12.2022. © Cornelia Lehmann/ZDF

Doch neben der Kritik und den Appellen hat Sepehri auch etwas Lob parat. Die Ampel-Koalition strebe eine bessere Iranpolitik an als die Vorgänger-Regierungen. Das Streben alleine genügt der Aktivistin aber nicht, „es muss mehr geschehen“: „Wir müssen zusehen, dass wir dieses Regime in die Ecke drängen.“ Dies könne beispielsweise gelingen, indem die Revolutionsgarde auf die EU-Terrorliste gesetzt wird. „Dann können die Regime-Mitglieder vollständig sanktioniert werden“, beschreibt Sepehri.

Markus Lanz stellt die Bedeutung Deutschlands infrage – Aktivistin kontert Moderator

Nachdem Markus Lanz einige Minuten lang erzählen lässt, legt sich seine Stirn zunehmend in Falten. Dann hakt er nach: „Überschätzen Sie den Einfluss Deutschlands nicht etwas?“, möchte er wissen. Die Iran-Expertin begegnet dem mit einem eher vagen Kontra. „Deutschland hat einen wichtigen Einfluss auf die EU und gibt auch gerne den Ton mit an.“ Sepehri schwenkt um zur Messe Düsseldorf. Dort würden Vertreter iranischer Unternehmen ihre Waren ausstellen und zu diesem Zweck problemlos Visa erhalten, während Menschen aus dem Iran, die vor dem Regime fliehen, keine ausgestellt bekämen.

Insbesondere die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) habe sich eine feministische Außenpolitik auf die Fahne geschrieben, wovon in den Augen Sepehris zunächst wenig zu sehen gewesen sei. Als die Frauen im Iran auf die Straßen gegangen sind, habe sich Baerbock in Zurückhaltung geübt. Der Journalist Robin Alexander interpretiert dieses defensive Verhalten als ein Spiel auf Zeit. „Ich glaube, dass sie Zeit gewinnen will für die Entscheidung: Geht sie so hart rein oder lässt sie sich diese Gesprächskanäle offen?“ Der stellvertretende Chefredakteur der Welt hält Baerbock hinsichtlich ihrer medialen Wirkung für unschlagbar, allerdings spreche sie eine ganz andere Sprache als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). „Obwohl sie in derselben Regierung sind“, witzelt Alexander.

Bundespolizist über Abschiebungen: „Mir gefällt das auch nicht immer“

Weiterer Gast in der Sendung ist der Bundespolizist Lars Wendland, der mitunter zwischen den Stühlen steht. Einerseits ist er in beruflicher Hinsicht für Rückführungsmaßnahmen – die aktuelle Bezeichnung für Abschiebungen – verantwortlich, andererseits engagiert er sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe. Es sei ein „Blumenstrauß von Leuten“, die mitunter nach jahrelanger Duldung wieder in ihre Herkunftsländer oder die ihrer Eltern abgeschoben werden. Auf Nachfrage von Lanz räumt Wendland ein, dass auch junge Leute dabei seien, die noch nie in dem Land waren, in das sie zurückgeführt werden und teilweise auch nicht die Sprache können. Ein harter Job. „Mir gefällt das auch nicht immer, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich unsere deutschen Gesetze. Ich spreche nicht deutsches Recht, wir sind nur diejenigen, die es ausführen.“

Markus Lanz – Fazit der Sendung:

Omid Nouripour als gebürtiger Iraner und Chef einer Regierungspartei hätte dem Gespräch einen wichtigen Stempel aufdrücken können. Daniela Sepehri hat mit Nachdruck den Schutz der Iranerinnen und Iraner gefordert, ohne dass dabei etwas Neues zum Ausdruck gebracht worden ist. In menschlicher Hinsicht interessant war dagegen der Austausch mit Lars Wendland, der vom persönlichen Umgang mit dem Dilemma berichtet, Menschen abschieben zu müssen. (Christoph Heuser)