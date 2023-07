Ex-Minister de Maizière warnt bei Lanz vor Wohlstandsverlust: „Wir müssen alle mehr arbeiten!“

Markus Lanz analysiert mit Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière und der Schriftstellerin Juli Zeh die Gründe für den Wählerzulauf der AfD und über Schwächen der Demokratie.

Hamburg – „Ich glaube, wir müssen alle mehr arbeiten“, der ehemalige Bundesinnen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière sieht den Wohlstand in Deutschland gefährdet und spricht im Polit-Talk „Markus Lanz“ im ZDF seine Bedenken offen aus. Vor ein paar Wochen hatte der CDU-Politiker in einem Interview mit der Zeit über Pflichtgefühl für Schlagzeilen gesorgt, nachdem der vor allem an der jungen Generation pauschal Kritik geübt hatte.

Bei Lanz entschuldigt sich der Ex-Minister für seine Polemik und Härte: „Das war falsch“. Im Kern bleibt er seiner Aussage aber auch bei Lanz treu. Die Einstellung: „Ich kümmere mich um mich und erwarte, dass andere für das Zusammenleben der Gesellschaft sorgen“ und der Verlust eines gemeinschaftlichen Gefühls, können einen Abfall von Wohlstand in Deutschland mit sich bringen, so der Ex-Minister. Doch sei es verkehrt, den Fehler ausschließlich in der jungen Generation zu suchen, es ginge vielmehr um „Milieus“, die sich durch alle Altersstufen zögen.

Problematisch, so de Maizière, seien Menschen, die ein Recht auf Home-Office forderten und eine „Work-Life-Balance“. Arbeit und Leben als „Gegensatz“ zu empfinden, sei eine falsche Anspruchshaltung, mahnt der Politiker. Arbeit gehöre grundsätzlich zum Leben und sollte in seiner Tätigkeit erfüllend sein. Das sieht Schriftstellerin Juli Zeh anders und befindet, dass „dieses krasse Identifikationsverhältnis zwischen Identität und Job“ erodiert sei. Zeh: „Und das ist, glaube ich, nichts Schlechtes.“

„Markus Lanz“ - diese Gäste diskutierten mit:

Markus Lanz führt diese Woche – anders als gewohnt – mit einem ruhigen Gespräch in die Talk-Sommerpause. Doch in der Themenwahl bleibt er brisant. Nach Ex-Bundespräsident Joachim Gauck sitzen nun einen Tag später der ehemalige Bundesinnen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière und Bestsellerautorin Juli Zeh in seinem Polit-Talk.

Die beiden Gäste, die auf den ersten Blick wenig Gemeinsamkeiten zu haben scheinen, zeigen einige Parallelen auf: Beide sind Beamtenkinder, die in der ehemaligen BRD-Hauptstadt Bonn geboren worden. Sowohl de Maizière als auch Zeh haben Jura studiert, gingen später in den Neuen Bundesländer, wo sie bis heute leben. De Maizière wohnt in Dresden, Zeh zog 2007 mit Familie ins Brandenburgische Havelland.

Juli Zeh bei „Markus Lanz“: Viele Menschen zu sehr vom Konsumentendenken geprägt

Auch Autorin Juli Zehn beobachtet „eine extrem hohe Erwartungshaltung an das Leben generell“, die teilweise „infantil“ wirke. Wer aber lediglich auf die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse warte, könne schwer als mündiger Bürger Einfluss nehmen. Viele Menschen seien inzwischen in einem Verbraucherdenken geprägt, so Zeh, mit dem sie sich auch in privaten „Lebensbereichen als Konsumenten“ sehen würden und immer nur noch nach der persönlichen „Bedürfnislage“ ausrichteten. De Maizière ergänzte, eine solche Haltung mache eine Land nicht gut regierbar und appelliert an ein gesellschaftliches Pflichtgefühl.

Während de Maizière befindet, ein Teil der AfD-Wähler seien unzufriedene Bürger, die mit „Provokation“ die Regierung auf ihre Problemfeldern hinweisen wollen würden, ordnet Juli Zeh diese Sichtweise als „zu optimistisch“ ein. Obwohl auch Zeh den Aspekt der Rechten in der DDR als Protest- und Provokationsgruppe betont, sieht die Schriftstellerin nicht, dass man diese Wählerschaft „ganz schnell wieder einfangen“ könne.

Viele Bürger sagen bei Globalisierung und Künstliche Intelligenz: „Nicht mit uns!“.

Bei vielen Wählern stehe auch eine „tiefe Sehnsucht“ nach einem „Verkleinern der Kontrolle“ dahinter, analysiert Zeh. Ihnen sei die Welt zu groß und kompliziert geworden. Dagegen helfe keine Argumentation. Der Ex-Minister stimmt dem zu: „Die Erfolgsbedingungen für gutes Regieren“ seien „im Moment sehr schwierig“. De Maizière beobachte eine „Veränderungsmüdigkeit, die in Veränderungswut“ umschlage. Globalisierung, Künstliche Intelligenz und Klima würden viele Bürger bereits ablehnen, sagen: „Nicht mit uns!“.

Zeh warnt auch vor dem Gefühl der „Bevormundung“ durch das bei vielen Menschen „das nächste halbe Kilo Vertrauen verloren“ ginge. Indirekt könne das „möglicherweise auch der AfD“ nützen, wenn die Partei es verstünde, Profit rauszuschlagen. In der Bevölkerung gibt es ein „Grundgefühl“, ob in der Politik „gute Arbeit geleistet“ werde. Vor allem klare, greifbare Ergebnisse seien entscheidend. De Maizière schaut auf den Aspekt der „Selbstermächtigung der Westdeutschen, über Ostdeutsche Urteile abzugeben“. Im Osten seien es viele satt, „dass insbesondere in Berlin der Eindruck erweckt wird: „Ihr seid noch nicht so weit.“

De Maizière bei „Markus Lanz“ zum Ampel-Streit: Zurück zum Anfang, neu machen!

Über die Fehler bei der Einführung zum Heizungsgesetz spricht de Maizière Klartext: „Meine ehemalige Chefin Angela Merkel hat bei sowas immer gesagt – wenn das irgendwie schief eingetütet war: Da ruht kein Segen drauf!“. Der Ampel seien bei der Einführung viele handwerkliche Fehler unterlaufen, so der Ex-Minister. Unter anderem seien Journalisten zu früh ein unreifer Entwurf zugespielt worden, der bei vielen Menschen den völlig falschen Eindruck vermittelt habe, dass alle bestehenden Heizungen herausgerissen und ersetzt werden müssten.

Außerdem hätten interne Verhandlungen zu lange gedauert und die Sache zu sehr verkompliziert, erklärte de Maizière. In solchen Fällen, so der Ex-Minister, sollte man lieber zurück zum Anfang und „neu machen“. Zeh forderte in diesem Zusammenhang die Anerkennung einer „Fehlerkultur“, bei der es nicht um Schuldzuweisungen gehen sollte – für Zeh eine Art von „Rechthaberei“ – sondern um die pragmatische Sicht, dass „Menschen Fehler machen“ und dass wir alle bei Problemlösungen Teil haben können. Meckerei verbreite lediglich schlechte Laune.

Fazit des „Markus Lanz“-Talks

Das war ein Lanz-Talk der besonderen Art. Statt kontrovers zu debattieren und sich zu profilieren, wurde sich zurückgelehnt und Fehleranalyse betrieben. Lanz hatte zwei kluge Köpfe zu Gast, die wichtige Aspekte einbrachten, die zum Nachdenken anregten und gute Sachkenntnis mitbrachten. Allerdings blieb der Fokus sehr klein gerichtet, doch viele Probleme hierzulande hängen unmittelbar mit der Globalisierung zusammen. Auch die Entwicklung eines sich internationalen vergrößernden Wohlstandsgefälles kamen nur am Rande zur Sprache. (Verena Schulemann)