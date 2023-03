CDU-Landrat bei „Lanz“ zur Flüchtlingslage: „Im Moment schlagen Viele Alarm“

Teilen

Von links: Markus Lanz, Bernd Riexinger, Anne Hähnig, Olivia Kortas, Werner Henning © Markus Hertrich/ZDF

Bernd Riexinger sieht die Demokratie in Gefahr. Nicht aber die Linke. Er richtet eine dringende Empfehlung an Sahra Wagenknecht.

Hamburg – Vor ziemlich genau drei Jahren war der ehemalige Linken-Chef Bernd Riexinger schon einmal bei „Markus Lanz“ eingeladen. Damals sagte er allerdings ab. „Normalerweise mache ich das nicht“, sagt der 67-Jährige schüchtern anmutend. Dem Moderator bereitet es sichtlich Freude, den Finger noch einmal in die Wunde zu legen. Damals hatte eine Teilnehmerin auf dem Parteitag der Linken gefordert, „Reiche zu erschießen“. Riexinger widersprach dem nicht mit aller Vehemenz, weswegen eine Welle der Empörung über ihn hereinbrach.

Nun geht es aber primär um andere Themen: die Existenzkrise der Linken, Sahra Wagenknecht und die Wahlrechtsreform.

„Wenn man nicht schon genug Drama im eigenen Leben hat, muss man einfach nur Mitglied in der Linkspartei werden“, kommentiert Journalistin Anne Hähnig. Daran anschließend fragt Lanz unumwunden bei Riexinger nach, ob die Partei kurz vor der Auflösung stehe. „Wir floppen nicht. Und wir sind auch nicht kurz davor, uns aufzulösen. Die Linkspartei ist zäh.“

Die Gäste diskutieren mit am 30. März 2023:

Bernd Riexinger (Linke) – ehemaliger Parteichef

– ehemaliger Parteichef Anne Hähnig – Leiterin der „Zeit“-Redaktion in Leipzig

– Leiterin der „Zeit“-Redaktion in Leipzig Werner Henning (CDU) – Landrat in Eichsfeld (Thüringen)

– Landrat in Eichsfeld (Thüringen) Olivia Kortas – Ukraine-Expertin und Journalistin

Seine Partei müsse sich allerdings darauf besinnen, „kontinuierlich konsistente Politik für die Menschen zu machen, die wir vertreten“. Der gelernte Bankkaufmann „hängt an der Partei“. Er verspricht, alles zu tun, damit es ihr wieder besser geht. „Wir haben viel Potenzial, aber es gibt viele Konflikte, die wir bewältigen müssen“, sagt Riexinger.

Riexinger will Konflikt mit Wagenknecht loswerden

Apropos Konflikte: Seit Monaten schwelt der offene Konflikt mit Wagenknecht. Diese fordert von der Linken, dass diese sich im politischen Spektrum weiter rechts orientiert. Eifert Wagenknecht ihrem Ehemann Oskar Lafontaine nach? Dieser trat seinerzeit aus der SPD aus, um in der Linke seine Positionen zu vertreten. Zugegeben: Bei Wagenknecht steht kein Wechsel zur SPD im Raum, viel mehr hält sich hartnäckig das Gerücht, dass die 53-Jährige die Gründung einer neuen Partei beabsichtigt. Dies wiederum lässt Riexinger nicht kalt: „Ich würde ihr dringend davon abraten. Sie muss sich aber entscheiden. Man kann nicht sagen, ich bleibe bei dieser Partei und bereite gleichzeitig eine andere Partei vor. Da ist die Linke schon sehr, sehr tolerant, aber das geht einfach nicht.“

Ein Parteiausschlussverfahren gegen Wagenknecht komme laut Riexinger nicht infrage: „Das hat sie schon selbst gemacht.“ Trotzdem wäre er froh darüber, „wenn wir den Konflikt los wären“.

Riexinger: Wahlrechtsreform ist „Anschlag auf die Linke“

Als es um die Wahlrechtsreform geht, spricht Riexinger von „einem Anschlag gegen die Linke“. Er behauptet, „eine Verkleinerung des Parlamentes hätte man auch anders erreichen können, ohne die Vielfalt einzuschränken“. Eine konkrete Ausgestaltung dieser These bleibt der Linken-Politiker allerdings schuldig. Stattdessen blickt er in die Zukunft und ist sich sicher, dass eine neue Regierung das Wahlrecht wieder zu ihren Gunsten ändern würde. Die Wahlrechtsreform sieht vor, dass gewonnene Direktmandate (Erststimmen) nicht mehr einen garantierten Platz im Parlament bedeuten. Außerdem soll die aktuelle Regelung wegfallen, dass Fraktionen dank dreier Direktmandate im Bundestag vertreten sind, unabhängig von Erreichen der Fünf-Prozent-Hürde.

Nun sieht Riexinger die Gefahr, dass die Linke aus dem Bundestag verschwinden könnte – ebenso wie die CSU. Doch nicht nur das: Der Osten würde komplett der AfD überlassen werden. „Und das wäre nicht nur ein unverschämter Angriff auf Die Linke, sondern auch ein unverschämter Angriff auf die Demokratie.“

Bernd Riexinger, der ehemalige Parteivorsitzende der Linken, äußert sich bei „Markus Lanz“ zu den Problemen seiner Partei rund um Sahra Wagenknecht und übt Kritik an der Reform des Bundestagswahlrechts. © Markus Hertrich/ZDF

Journalistin über Flüchtlingspolitik: Politiker wollen das Thema einfach nicht anfassen

Werner Henning (CDU) ist der dienstälteste Landrat der Republik und für den Landkreis Eichsfeld in Thüringen verantwortlich. „Im Moment schlagen viele Landräte Alarm. Wann erfahren Sie, dass Sie für die Unterbringung von 400 bis 500 Asylbewerbern verantwortlich sind?“, will Lanz wissen. „Manchmal sind das nur wenige Tage. Aber wir haben mittlerweile eine Antenne dafür, wie das Flüchtlingsgeschehen in ganz Deutschland aussieht. Wir sind bemüht, vorsorglich mehr Quartiere zu schaffen“, berichtet Henning.

Olivia Kortas spricht dazu Klartext: „Die Politiker wollen das Thema einfach nicht anfassen. Wir gehen seit zehn Jahren nicht ehrlich damit um, wie unsere Flüchtlingspolitik funktioniert.“ Anne Hähnig, die die Redaktion der „Zeit“ in Leipzig leitet, appelliert an die Bundesregierung: „Es gibt immer mehr Landräte, die viel tun, aber sie kommen alle an einen Punkt, an dem die Wohnungen einfach fehlen. Es müsste eigentlich möglich sein, eine Lösung zu finden. Da ist aber die Bundesregierung gefordert, weil das die Landräte nicht alleine machen können.“

Kinder als Mittel der psychologischen Kriegsführung

Kortas berichtet daraufhin von den verschleppten ukrainischen Kindern, wegen derer Wladimir Putin sich mit einem gegen ihn erlassenen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes auseinandersetzen muss. Seit Beginn des Krieges seien 16.000 ukrainische Kinder nach Russland verschleppt worden. „Das waren Kinder, die in Ferienlagern waren und Urlaub in den jetzt besetzten Gebieten machen wollten.“ Die Eltern seien ermordet und die Kinder verschleppt worden. „Die meisten Kinder wurden bei der Ankunft der russischen Streitkräfte mitgenommen“, so Kortas. Den Kindern werde nun vermittelt, dass Russland nicht der Aggressor im Konflikt mit der Ukraine sei. „Es geschieht aus propagandistischen Gründen, was wirklich boshaft ist“, so Kortas. Dies sei eine Form der psychologischen Kriegsführung.

Markus Lanz – Das Fazit der Sendung:

Es hat sich als wohltuend erwiesen, entgegen der üblichen Verdächtigen mal eine ungewöhnliche Runde beisammen zuhaben. Bernd Riexinger ist nur noch selten in der Öffentlichkeit, überrascht in diesem Zusammenhang aber mit deutlichen Worten. (Christoph Heuser)