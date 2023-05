„Erdogan hat das Land zerrissen“: EVP-Chef Weber wird bei „Lanz“ deutlich

Teilen

EVP-Chef Weber und Ex-VW-Boss Diess streiten bei „Markus Lanz“ über die Rolle der Türkei in Europa. Was ist besser: Annäherung oder Ausschluss?

Hamburg - Manfred Weber ist der Partei- und Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP). „Der größten Partei Europas“, wie er betont. Trotzdem ist er wohl nur denjenigen Menschen ein Begriff, die sich intensiver mit der Politik beschäftigen. Dies hätte ab 2019 durchaus anders sein können, immerhin war Weber damals Spitzenkandidat der EVP. Zur Chefin der EU-Kommission wurde mit Ursula von der Leyen eine Politikerin gewählt, die auf keinem Wahlzettel stand. „Eine schwere Niederlage für die europäische Demokratie“, sieht Weber darin. Die vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron angeführten Staats- und Regierungschefs wollten Weber nicht, stattdessen aber von der Leyen.

Weber bei „Markus Lanz“: Wahlkampf in der Türkei drehte sich um Identität und Religion

Dies sollte aber bloß eine Randbemerkung bleiben. Vielmehr sollte sich Weber als EVP-Chef im ZDF-Talk bei „Markus Lanz“ zum Ausgang der Präsidentschaftswahlen in der Türkei äußern, bei denen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan in der Stichwahl 52 Prozent der Stimmen erhielt und seinen Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu knapp besiegte. „Zunächst einmal ist es angesichts der hohen Wahlbeteiligung ein demokratisches Ergebnis, das die Türkinnen und Türken gegeben haben. Das gilt es auch zu respektieren“, sagt Weber. Der Grund für Erdoğans Sieg seien die Themen „Identität“ und „Religion“ gewesen, die im Wahlkampf vorherrschend gewesen seien.

Markus Lanz – Diese Gäste diskutieren mit am 30. Mai:

Manfred Weber (CSU) – Chef der EVP

– Chef der EVP Carolina Drüten – Türkei-Korrespondentin der Welt

– Türkei-Korrespondentin der Welt Felix Lee – Journalist

– Journalist Herbert Diess – ehemaliger VW-Chef

Manfred Weber (CSU), Chef der EVP © Screenshot: ZDF-Mediathek / Markus Lanz

Auch der Umgang mit dem Westen sei ein großes Thema gewesen, speziell „mit den USA, Schweden, und der Nato“. Erdoğan habe es damit geschafft, seine Stammwähler zu halten. „Insofern hat er das Land zerrissen“, analysiert Weber. Zustimmung kommt von der Journalistin Carolina Drüten. Sie hatte als Türkei-Korrespondentin den Eindruck, dass das Lager um Kılıçdaroğlu bis zum Ende siegessicher gewesen sei. Entsprechend groß sei nun die Enttäuschung über die Niederlage. Und das könne zu einem Problem werden. Bereits im Vorfeld war die Rede davon, Drüten bestätigt dies jetzt: „Es war eine Schicksalswahl. Es ging nicht nur um Politik, sondern um den Kern der Menschen.“

Expertin Drüten zeigt sich bei „Markus Lanz“ verwundert über Erdoğans Wiederwahl trotz der Krisen

Drüten wundert sich darüber, dass trotz des schlechten Managements der Erdbeben-Katastrophe oder der wirtschaftlichen Probleme in der Türkei, Erdoğan kaum an Zustimmung verloren hat. Erdoğan beharre sogar weiter auf seiner Politik. Die logische Frage von Markus Lanz, was denn nun in der Türkei passieren werde, lässt Drüten so gut wie unbeantwortet: „Wie es jetzt weitergeht, wird man sehen. Einfach wird es jedenfalls nicht.“

Lanz stellt daraufhin die Frage in die Runde, ob wir möglicherweise ein falsches Bild von der Türkei hätten. Der ehemalige VW-Chef Herbert Diess reagiert darauf, indem er fordert, man müsse die Türkei ernster nehmen, denn „die Türkei ist ein europäisches Land“. Das brachte den Kreislauf der übrigen Gäste ordentlich in Wallung. Diess fordert, man müsse die Türkei wieder näher an Europa heranholen. „Damit würde man die Politik Erdoğans belohnen“, warnt Drüten. Als Brückenbauer versucht sich Weber, der die Türkei diplomatisch als „ganz wichtigen Partner“ bezeichnet. Er hofft, dass man nun mit Erdoğan ein neues Kapitel eröffnen kann. Eine EU-Mitgliedschaft der Türkei, die seit vielen Jahren diskutiert wird, hält Weber trotzdem für unwahrscheinlich. „Ich glaube, das soll es nicht geben“, sagt er.

Felix Lee bei „Markus Lanz“: Der Zug ist abgefahren im Fall der Türkei

Der Journalist Felix Lee hat das Thema längst abgehakt: „Der Zug ist abgefahren im Fall der Türkei.“ Dem trauert er allerdings auch nicht hinterher: „Wir müssen uns davon verabschieden, dass alle nur darauf hoffen, irgendwie in die EU zu kommen.“ Den Fehler sieht er aber nicht bei der Türkei, vielmehr sei es „eine Schlappe der westlichen, der liberalen Demokratie“. Lanz packt eine interessante Statistik aus, um deutlich zu machen, welche Rolle Europa künftig überhaupt noch spielt. „Europa macht bald nur noch sechs Prozent der Weltbevölkerung aus.“

Auf die Frage, ob Erdoğan und die Türkei überhaupt noch in die EU wollen, gibt Drüten keine eindeutige Antwort. Sie beschreibt aber, dass der türkische Präsident über ein beachtliches Netzwerk verfüge: „Er kommt klar mit den Russen, mit den Chinesen, mit den Europäern, mit den Amerikanern.“ Eine kategorische Ablehnung des EU-Beitritts würde die Fronten bloß verhärten und bringe keinen Vorteil mit sich. Diess lässt es sich nicht nehmen, einen Appell zu formulieren: „Als Europa werden wir nur überzeugen, wenn wir die bessere Gesellschaft sind.“ Dazu müsse man technologisch und wirtschaftlich gut aufgestellt sein.

Markus Lanz – Das Fazit der Sendung:

Ein ewig währendes Thema. Gehört die Türkei in die Europäische Union? Aus Anlass der Wiederwahl Erdoğans wurden nochmal einige Facetten beleuchtet, ohne dass es dabei wesentlich neue Erkenntnisse gegeben hätte. Deswegen wird es in den kommenden Jahren vermutlich genauso weitergehen, wie es in den vergangenen gelaufen ist. Sollte es zu keinem Ereignis von historischem Ausmaß kommen, wird die Hängepartie auch noch weitergehen. Und dabei regelmäßig die Gäste in Talkshows beschäftigen. (Christoph Heuser)