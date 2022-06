Merz übt bei „Markus Lanz“ große Kanzler-Kritik: Verfolgt Scholz eine geheime Russland-Agenda?

Teilen

Friedrich Merz (CDU) zu Gast bei „Markus Lanz“ (ZDF). © Cornelia Lehmann/ZDF

Der Ukraine-Krieg bleibt bei „Markus Lanz“ das Top-Thema. CDU-Chef Friedrich Merz attackiert SPD-Kanzler Olaf Scholz.

Hamburg – Bei „Markus Lanz“ blickt der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz zu Beginn der Sendung auf seinen eigenen Besuch in der Ukraine zurück. „Ich habe das Ausmaß der Zerstörung gesehen“, schildert Merz seine Eindrücke und sagt, er sei mit der Überzeugung aus der Ukraine zurückgekommen, das Land konsequent bei seiner Verteidigung zu unterstützen.

Markus Lanz (ZDF): „Putin weitet diesen Krieg ständig aus“

Dies sei inzwischen auf diplomatischem Wege nicht mehr möglich: „Wladimir Putin weitet diesen Krieg ständig weiter aus, die Aggressionen gegen die Zivilbevölkerung werden von Tag zu Tag brutaler. Man muss diesem Land so weit helfen, dass es in der Lage ist, die militärische Aggression zu stoppen. Und das geht eben nicht mit Worten.“

„In der Tat ist es so: Wladimir Putin lehnt das Gespräch gegenwärtig ab“, pflichtet Rüdiger von Fritsch, der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, Merz bei. Die Reise selbst kritisiert er jedoch. Merz habe dem Ansehen Deutschlands damit geschadet, weil er Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit ihr habe düpieren wollen, was den Eindruck von Spaltung vermittele. Merz entgegnet, in Deutschland sei wochenlang darauf gewartet worden, „dass einer aus der Bundesregierung in die Ukraine reist“. Weil dies nicht geschehen sei, habe er die Ukraine und ihren Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht, nachdem der Bundestag die weitreichende Unterstützung beschlossen habe.

Markus Lanz (ZDF): „Wenn Sie Kanzler wären, Friedrich Merz ...“

Von Fritsch pocht darauf, dass Merz die Regierung im Parlament hätte kritisieren können, der Konflikt aber „nicht auf dem Präsentierteller im Ausland gezeigt gehört“. Merz entgegnet, er werde immer dann reisen, wenn er der Meinung sei, Deutschland werde „nicht ausreichend repräsentiert“. Von Fritsch stellt daraufhin fest, eine unterschiedliche Vorstellung davon zu haben, wie Deutschland im Ausland vertreten werden solle. Merz hat damit kein Problem und möchte die unterschiedlichen Vorstellungen „so im Raum stehen lassen“.

Die Journalistin Ulrike Herrmann versucht, Merz zu erklären, dass Kanzler Scholz gar nicht anders agieren könne, als der Marschroute Amerikas zu folgen – schließlich unterstützen die Vereinigten Staaten die Ukraine militärisch am stärksten. An Merz gerichtet sagt sie: „Wenn Sie Kanzler wären, würden Sie auch machen, was die USA vorgeben.“

Merz widerspricht, er verstehe nicht, woher die Logik stamme, automatisch den USA folgen zu müssen. Es sei zwar richtig, dass Amerika die Ukraine aktiver unterstütze als alle europäischen Staaten zusammen. Doch genau diesen Umstand bedauere er. Merz sagt, er würde sich stattdessen eine aktivere Europäische Union wünschen. „Ich bleibe bei meinem Eindruck, dass die Bundesregierung hier einfach zögert, es eigentlich nicht so richtig will“, findet der CDU-Vorsitzende und fügt an, die Regierung bleibe weit hinter dem Bundestagsbeschluss vom 28. April zurück. In Richtung Herrmann sagt er: „So ganz richtig ist das Bild nicht, das sie hier zeichnen. Wir könnten mehr tun.“

Markus Lanz (ZDF): Merz übt Kanzler-Kritik: Verfolgt Scholz eine geheime Russland-Agenda?

Talkmaster Markus Lanz fragt Merz daraufhin nach den nicht-öffentlichen Informationen über Waffenlieferungen in die Ukraine, als Bundestagsabgeordneter habe er schließlich Einsicht. „Da steht nichts! Da sind ein paar Munitionslieferungen genannt“, poltert Merz. Dass Kanzler Olaf Scholz im Bundestag bereits erfolgte Lieferungen aufgezählt habe, stimme nur in puncto Munition mit der Liste überein.

Lanz horcht auf, früher am Tag hatte Scholz in Litauen gesagt, Deutschland liefere so viele Waffen wie kaum ein anderes Land in die Ukraine. „Lügt er dann?“, fragt der Moderator Merz. Der hebt die Hände, um Lanz zu beruhigen: „Mit dieser Formulierung wollen wir mal ein bisschen vorsichtig sein.“ Vorzuwerfen sei Scholz jedoch, dass er zu vieles im Unklaren lasse und die Waffenlieferungen in die Ukraine hinter den Beschlüssen des Bundestages zurückblieben.

Merz versteht das nicht und stellt die offene Frage: „Was motiviert die Bundesregierung zu dieser angezogenen Handbremse?“ Der CDU-Chef gibt sich die Antwort selbst und bleibt bei der Vermutung, Kanzler Scholz verfolge andere Ziele als die öffentlich kommunizierten. Merz rätsele, ob dabei „Rücksicht auf Russland“ oder ein „Plan für die Zeit danach“ zentral seien. Die wahren Motive kenne nur der Kanzler selbst, meint Merz: „Ich weiß es nicht. Ich habe nur das ungute Gefühl, dass es hier Dinge gibt, die wir, als Opposition und die Öffentlichkeit, nicht wissen.“ Für Moderator Lanz hört sich das nach Verschwörungstheorie-Geraune an, wovon Merz sich distanziert. Sein Eindruck von Kanzler Scholz bleibe allerdings bestehen: „Er bekommt ja auch sehr viel Kritik in den eigenen Reihen.“

„Markus Lanz“ – das waren seine Gäste am 7. Juni:

Friedrich Merz (CDU) – Politiker

– Politiker Ulrike Herrmann – Journalistin

– Journalistin Rüdiger von Fritsch – Ex-Diplomat

– Ex-Diplomat Janka Oertel – Sinologin

Einig ist sich die Talkrunde darin, dass über den eskalierte Ukraine-Konflikt hinausgedacht werden müsse, schließlich sei die Ukraine nur ein Teil Putins imperialer Vorhaben. Ein „Sieg“ der Ukraine gegen die militärische Aggression Russlands sei deshalb von zentraler Bedeutung. Davon, wie dieser auszusehen habe, hat Merz eine konkrete Vorstellung: „In dem Augenblick, wo die russischen Truppen hinter der Kontaktlinie vom 24. Februar zurückgedrängt sind, kann man über Gespräche reden.“ Von Fritsch äußert sich vorsichtiger, es liege an den Ukrainern, die Bedingungen für ein Kriegsende zu benennen.

Der internationale Profiteur des Kriegs in der Ukraine sei China, erklärt die Sinologin Janka Oertel in der zweiten Hälfte der Sendung. Ohne das veränderte Verhältnis zwischen Russland und China wäre die Entwicklung in der Ukraine ihrer Einschätzung nach überhaupt nicht möglich. Herrmann und von Fritsch nicken dabei bedächtig. „In gewisser Weise stellt man sich in Russland auf eine neue Weltordnung ein, auf eine sinozentrische, also eine auf China konzentrierte“, erklärt Oertel und sagt, dass derzeit eine Neusortierung der Geopolitik und der Machtverteilung stattfinde. Der Krieg in der Ukraine sei dafür ein „Symptom“, nicht die Ursache.

Technik aus Deutschland in chinesischer Hand – Friedrich Merz bei „Markus Lanz“: „Das Problem ist, dass wir es in China nicht auch so machen“

Merz teilt die Einschätzung Oertels: „Diese Verschiebungen, die wir im Augenblick sehen, diese globalen Veränderungen, die wir jetzt Zeitenwende nennen, die haben sich angekündigt.“ China werde genau analysieren, wie sich der Westen im Krieg in der Ukraine verhalten habe und das „Preisschild für Taiwan neu schreiben“. Auch von Fritsch glaubt, China werde die etablierten Abhängigkeiten für sich nutzen können und „Russland weiter zum Juniorpartner machen“. Talkmaster Lanz verweist auf Deutschlands bereits bestehende Abhängigkeit von China, bei der es sich „um ein ganz anderes Kaliber“ handele als bei der Rohstoffabhängigkeit von Russland. Oertel rückt das Verhältnis gerade: Acht Prozent der deutschen Exportgüter gingen nach China, ungefähr genauso viel in die USA – aber 70 Prozent bleiben in der Europäischen Union.

Am Beispiel des in Augsburg ansässigen Robotik-Unternehmens Kuka erläutert Lanz, wie „echtes Know-How in einer Zukunftsbranche “ unter chinesische Kontrolle gerate. „Warum lassen wir das zu?“, fragt der Moderator Richtung Merz. Der findet nicht den Vorgang an sich problematisch, es habe sich dabei um einen gewöhnlichen Bieterprozess gehandelt. Ein Problem sieht Merz jedoch in der Einseitigkeit solcher Vorgänge: „Das Problem ist, dass wir es umgekehrt in China nicht auch so machen, dass wir die Reziprozität nicht haben: im Handel, im Austausch von Waren und Dienstleistungen und Kapitalverkehr.“ Nur mit „echter Gegenseitigkeit“ könne jedoch auf Dauer eine Partnerschaft mit China funktionieren, meint Merz, und nur eine solche Forderung werde in Peking auch verstanden.

„Markus Lanz“ – Das Fazit der Sendung

Die „Markus Lanz“-Runde debattiert am Dienstagabend über den Ukraine-Krieg, Waffenlieferungen und die weitreichenden geopolitischen Verstrickungen. Dabei beharkt sich der Politiker Friedrich Merz (CDU) abwechselnd mit der Journalistin Ulrike Herrmann, dem Ex-Diplomaten Friedrich von Fritsch und Talkmaster Markus Lanz. Einigkeit kommt dabei selten auf, vor allem bei von Fritschs deutlicher Kritik an Merz‘ Ukraine-Reise wirkt dieser angefasst. Die Sinologin Janka Oertel nimmt sich lange zurück und steigt erst in die Diskussion ein, als Talkmaster Markus Lanz in der zweiten Hälfte der Sendung den geopolitischen Bogen zu China spannt. (Hermann Racke)