Hat Olaf Scholz Angst? Lanz lässt bei SPD-Ministerin Geywitz nicht locker - und macht „Unterton“ aus

Teilen

Die Gäste bei „Markus Lanz“ (ZDF) am 12.04.2022. © ZDF Mediathek (Screenshot)

Bei „Markus Lanz“ hat an Tag 48 des Ukraine-Krieges SPD-Vize Klara Geywitz alle Hände voll zu tun, die Politik der Regierung und ihres Kanzlers zu verteidigen.

Hamburg – Bauministerin Klara Geywitz (SPD) muss bei „Markus Lanz“* zuerst Position zum Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) beziehen. Es sei ein schmaler Grat in der Politik, sich als Mensch zu vermitteln und gleichzeitig die Härte des politischen Geschäfts auszuhalten. Geywitz findet: „Das war vielleicht nicht der optimale Zeitpunkt. Es wäre sicher besser gewesen, am nächsten Tag sich mit einem ruhigen Kopf zu erklären.“

FAZ-Journalistin Helene Bubrowski räumt ein, Mitleid mit Spiegel empfunden zu haben - allerdings habe die Grüne „bis zuletzt“ wiederholt die Unwahrheit gesagt und versucht, ihr Handeln zu vertuschen. Ihre Pressekonferenz sei „fast emotionale Erpressung“ gewesen. Geywitz sagt, sie finde diese Analyse „spannend“, denn sie gehe davon aus, dass Politiker „immer hundertprozentige Machtroboter“ seien, deren Handeln stets Teil einer größeren Strategie sei.

Auch Politiker seien aber Menschen mit Hochs und Tiefs: „Man ist manchmal in einer Situation, wo man nicht mehr in der Lage ist, alles vom Ende her zu durchdenken.“ Spiegel habe sich, meint Geywitz „als Mensch“ erklären und darlegen wollen, wie es zu der Situation gekommen sei.

Deutschland und die Ukraine: Lanz kritisiert Kanzler Scholz scharf, SPD-Vize Geywitz hält den Kopf für ihn hin

Schnell geht es dann auch in Lanz‘ Dienstagsausgabe um den Ukraine-Krieg. Geywitz befürwortet die Reise der Ampel-Politiker Michael Roth (SPD), Anton Hofreiter (Grüne) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) zum ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bislang nicht in Kiew war, sei für sie nicht so entscheidend, wie die Frage, welche Hilfe Deutschland der Ukraine „abseits von Symbolpolitik“ zukommen lasse. Der Gastgeber gibt sich verwundert: Lanz fragt Geywitz, ob der Kanzler vielleicht Angst habe, wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei Selenskyj nicht willkommen zu sein, doch Geywitz behauptet, von der diplomatischen Ohrfeige keine Kenntnis zu haben. „Im Zweifelsfall müssen Sie Olaf Scholz fragen, wie seine Reisepläne aussehen“, versucht die stellvertretende SPD-Chefin auszuweichen, doch Talkmaster Lanz hat Lunte gerochen.

„Sie haben ja auch eine Haltung dazu. Sollte er fahren oder sollte er nicht?“, drängt er die Sozialdemokratin in die Enge. Die weiß sich nur mit der Wiederholung zu helfen, es sei wichtig, der Ukraine jenseits von Symbolpolitik zu helfen. Lanz moniert, es entstehe der Eindruck, dass Europa voran wolle und Deutschland bremse. Geywitz verweist auf das fünfte EU-Sanktionspaket und erklärt, es komme derzeit darauf an, „dass man rational bleibt und sehr überlegt handelt. Und sich nicht dem Zeitgeist entgegenwirft und sagt: Voran!“ Ist es also falsch gewesen, dass Englands Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) zu Selenskyj gefahren* sind? Geywitz hält derlei Besuche zwar für „nicht verkehrt“, doch die eigentliche Frage sei: „Was hilft praktisch?“

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 12. April:

Klara Geywitz (SPD) – Bundesbauministerin

– Bundesbauministerin Florence Gaub – Sicherheitsexpertin

– Sicherheitsexpertin Lamia Messari-Becker – Bauingenieurin

– Bauingenieurin Helene Bubrowski – FAZ-Journalistin

„Ich finde, Krieg ist 50 Prozent Symbolik oder Psychologie, alles was man nicht anfassen kann“, schaltet sich die Militärsoziologin Florence Gaub zum ersten Mal ein. So seien die Reden sowohl Selenskyjs als auch des russischen Präsidenten Wladimir Putin gespickt mit Symbolen*. Ein wichtiges Signal sei etwa, durch Besuche westlicher Politiker in Kiew Putin zu zeigen, dass man sich in die Konfliktzone traue - und damit Stärke zu demonstrieren. Geywitz gibt zu: Wenn Scholz in die Ukraine fahren würde, wäre das zweifelsohne ein starkes Symbol. Sie schränkt aber ein: „Dem muss dann auch was folgen. Nur mit Fotos wird es dann nicht gemacht sein. Demzufolge muss so etwas gut überlegt werden und durchdacht sein.“

Putins Krieg in der Ukraine – Militärexpertin Florence Gaub bei „Markus Lanz“: „Wenn die Russen es geschickt anstellen, kesseln sie die ukrainische Armee ein“

Dass sich die Grünen in Person von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne)* öffentlich gegen den Kanzler stellen und zur Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine aufrufen, passt Geywitz offenbar zwar nicht, eine explizite Kritik äußert sie jedoch nicht. Mit einem „Unterton“, den auch Talkmaster Lanz bemerkt, stellt sie fest, dass „sehr viele jetzt sehr große Militärexperten“ seien, die sich zuletzt als Virus-Experten hervorgetan hätten. Sie selbst sei das nicht, weder könne sie einschätzen, wie lange es dauere, Panzer zu ertüchtigen, noch wer diese wie bedienen könne, sagt die Ministerin. „Viele Kollegen scheinen das aus dem Stand gut zu können und sie haben meine tiefe Bewunderung“, teilt sie in Richtung ihres Berufsstands aus. Für sie verlaufe die Grenze da, wo Deutschland zu einer Konfliktpartei werde.

Gaub klinkt sich ein und hält dagegen, nirgendwo stehe geschrieben, ab wann Deutschland Teil des Konflikts sei. Vielmehr werde Putin eines Tages aufwachen und „nach Gutdünken“ entscheiden, dies sei der Fall. Es handele sich um eine Interpretation Europas, dass man keine Kriegspartei sei, so lange man keine Soldaten in der Ukraine stationiere.

Auch offizielle Kriegserklärungen seien ein Relikt der Vergangenheit, meint Gaub. Deshalb sei richtig, solche Waffen in die Ukraine zu liefern, die das Land zur Selbstverteidigung benötige. Dass Putin seiner Bevölkerung den 9. Mai als Tag der Befreiung ankündige sei nichts als Rhetorik, auch während des Syrien-Kriegs sei mehrfach das Ende der Kampfhandlungen angekündigt und nicht eingehalten worden. Gaub ist sicher, Putin verfolge im Donbass das Ziel, „die ukrainische Armee einzukesseln und zu vernichten“, damit von ihr keine militärische Bedrohung für Russland mehr ausgehe.

SPD-Vize Klara Geywitz bei „Markus Lanz“: Welche Folgen ein Gas-Embargo für die Baubranche hätte

Was ein vollständiges Rohstoff-Embargo für die Bauindustrie bedeuten würde, umreißt Bauingenieurin Lamia Messari-Becker gegen Ende der Sendung. Ihr falle kaum ein Material ein, das nicht von den steigenden Gaspreisen betroffen sei. Von der Glas- über die Stahl- bis zur Zementindustrie seien sämtliche Branchen von russischem Gas abhängig, auch an Dämmplatten wäre ohne chemische Prozesse nicht zu denken. Sie teile deshalb die Analyse des Bundeswirtschaftsministers: „Ohne kurzfristigen Ersatz hat das verheerende Folgen für uns. Da bin ich eher bei Herrn Habeck, der sagt, es geht dann nicht mehr nur um ein bisschen Verzicht, sondern um grundlegende Prozesse der Industriegesellschaft.“

In ihrem Ressort angekommen weiß auch Geywitz von den Folgen einer ausfallenden Gasversorgung zu berichten. Angesichts einer drohenden Industrie-Triage verstöre sie die Verniedlichung der Debatte: Es werde so getan, als genüge es, „für die Freiheit zu frieren“. Vielmehr entstünden in einem solchen Fall ernste Probleme, etwa eine steigende Bakterienbelastung, wenn die Warmwasserversorgung über einen längeren Zeitraum nicht gewährleistet sei. Noch im April solle deshalb ein Bündnis für bezahlbares Wohnen einberufen werden, das vor allem die Frage des Fachkräfte-Mangels zu klären habe. Geywitz‘ vorläufige Prognose für die Baubranche ist ernüchternd: „Wir werden, glaube ich, nicht den Trend umkehren, dass die Baukosten niedriger werden. Aber wir werden zusammenarbeiten, dass sie sich zumindest auf diesem Niveau stabilisieren.“

„Markus Lanz“ - Das Fazit der Sendung

Wer vergessen hat, dass Geywitz 2019 gemeinsam mit Scholz für den Parteivorsitz der SPD angetreten ist, wird bei „Markus Lanz“ am Dienstagabend daran erinnert. Phasenweiser in „Scholzomat“-Manier* windet sich die SPD-Vize aus den bohrenden Fragen von Lanz und den bissigen Analysen Bubrowskis. Militärexpertin Gaub sorgt in der Diskussion um den Ukraine-Krieg für Substanz und eine umsichtige Analyse. Am Ende der Sendung bleibt zu wenig Zeit, um eine Debatte mit Tiefgang zwischen Geywitz und der Bauingenieurin Lamia Messari-Becker um Deutschlands Wohnungsbau-Pläne entstehen zu lassen. (Hermann Racke) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.