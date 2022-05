„Unterlassene Hilfeleistung“? Mit-Autor des umstrittenen Scholz-Briefs gerät bei „Lanz“ mächtig in die Mangel

Teilen

Reinhard Merkel, Rechtsphilosoph, vertritt bei „Markus Lanz“ (ZDF) seine Meinung. © Markus Hertrich/ZDF

Der Krieg in der Ukraine dauert an, „Markus Lanz“ diskutiert die Frage von Waffenlieferungen mit starken Argumenten von Befürwortern und Gegnern.

Hamburg – Bei „Markus Lanz“ dreht sich am Dienstagabend erneut alles um den Ukraine-Krieg – dabei wird es durchaus turbulent. Gerade, aber nicht nur beim Streit um einen warnenden „offenen Brief“ an Kanzler Olaf Scholz (SPD). Mitverfasser Reinhard Merkel setzt in der Runde. Und muss sich einiges anhören.

Ukraine-Reise? Kühnert erklärt Scholz‘ Haltung - und erntet bei „Lanz“ Zweifel

Dass CDU-Chef Friedrich Merz derzeit eine Ukraine-Reise macht, möchte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert zuvor zwar nicht „grundsätzlich“ bewerten. Dennoch findet er, bringe Merz mit seinen Tweets „aus dem Schlafwagen“ nicht die nötige Empathie für die Menschen in der Ukraine zum Ausdruck. Dass sich Scholz nach wie vor nicht auf den Weg nach Kiew macht, begründet Kühnert mit der ukrainischen Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD): „Das ist für einen Bundeskanzler dann nicht einfach eine Frage des Gefühls, ob man dann selber stattdessen hinfährt, sondern da geht es schon um etwas sehr Prinzipielles.“

„Er ist ja auch schon vorher nicht gereist“, hält Talkmaster Lanz dagegen. Kühnert glaubt nicht, dass ein physischer Besuch des Kanzlers in Kiew etwas an der Unterstützung Deutschlands für die Ukraine geändert hätte, er fragt: „Fehlt jetzt irgendetwas an der deutschen Unterstützung für die Ukraine durch den fehlenden Besuch?“ Welt-Journalist Robin Alexander nimmt weder Kühnert noch Kanzler Scholz die Begründung für den Nicht-Besuch in Kiew ab. Schon vor der Ausladung des Bundespräsidenten habe Scholz eine Reise abgelehnt, während Englands Premier Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Unterstützung mit Besuchen vor Ort zum Ausdruck gebracht hätten.

Kanzler Scholz reist nicht nach Kiew – Politologin Jana Puglierin kritisiert bei „Markus Lanz“: „Es geht um Haltung“

Die Ausladung Steinmeiers sei ein folgenschwerer Fehler der Ukraine gewesen, urteilt die Politologin Jana Puglierin. Sie sei jedoch verwundert, dass über den Vorgang nach wie vor gesprochen werde, statt ihn zu überwinden. Dass Kanzler Scholz in die Ukraine fahren „muss“, steht für Puglierin außer Frage, am besten gemeinsam mit dem wiedergewählten französischen Präsidenten Emmanuel Macron. An Kühnert gerichtet sagt sie: „Es geht um Haltung. Haltung, in diesem Krieg zu symbolisieren, auf welcher Seite wir stehen. Da kann man hier in Berlin viel Unterstützung zeigen, aber ich glaube, es macht einen Unterschied für die Leute vor Ort in der Ukraine.“

Rechtsphilosoph Merkel findet das Vorgehen der Regierung Wolodymyr Selenskyjs „nicht nur ungeschickt, sondern unerhört“. Es sei Teil der Verantwortung des Kanzlers, in den Sphären politischer Symbolik zu denken. Wegen der Düpierung Steinmeiers sei derzeit einen Besuch unmöglich. Es sei zwar wichtig, zu zeigen auf welcher Seite man stehe, doch an der Antwort könne es aus seiner Sicht ohnehin keinen Zweifel geben. Puglierin widerspricht: Der Minsker Prozess und die sogenannte Steinmeier-Formel würden in der Ukraine bis heute für den Eindruck sorgen, der Bundespräsident habe sich zu sehr auf die russische Seite gestellt.

Waffenlieferungen an die Ukraine – SPD-Generalsekretär Kühnert bei „Markus Lanz“: „Wir müssen uns nicht verstecken“

Lanz redet sich daraufhin in Rage – Ziel seiner Wut ist Kühnert. Als „normaler Bürger dieses Landes“ sei es ihm in Anbetracht des Kriegsgeschehens in der Ukraine unbegreiflich, wie Scholz im Fernsehen sein Fernbleiben damit erkläre, dass die Ukraine „böse zum Bundespräsidenten“ gewesen sei. Kühnert wiederholt: Die Unterstützung Deutschlands sei durch diesen Vorgang nicht eingeschränkt. Scholz habe schließlich nicht den Fehler begangen und aufgrund der Ausladung die Unterstützung an die Ukraine verringert. Lanz passt die Antwort nicht; Kühnert mache es sich zu einfach. Merkel versucht zu vermitteln: „Ich stimme Ihnen zu, Herr Lanz, das ist eine sekundäre oder tertiäre Frage, wir reden über ganz andere Probleme. Aber es gibt eben diese Sphäre der politischen Symbolik.“

Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, zu Gast bei „Markus Lanz“ (ZDF). © Markus Hertrich/ZDF

Kühnert verteidigt das Vorgehen des Kanzlers mit der „starken Währung Waffenlieferungen“. So habe etwa der spanische Premier Pedro Sánchez die Ukraine zwar besucht und eine „inhaltlich nicht zu beanstandende“ Rede gehalten, anschließend aber an der Größe seines Landes gemessen weniger Waffen in die Ukraine geschickt als Deutschland. Er kenne zwar den Zustand des spanischen Militärs nicht und wolle nicht sagen, Spanien müsse mehr machen, meint Kühnert, fügt aber hinzu: „Wir müssen uns nicht verstecken mit dem, was wir tatsächlich an Solidarität geleistet haben bislang.“

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 3. Mai:

Kevin Kühnert – SPD-Generalsekretär

– SPD-Generalsekretär Jana Puglierin – Politologin

– Politologin Reinhard Merkel – Rechtsphilosoph

– Rechtsphilosoph Robin Alexander – Welt-Journalist

In die Diskussion um Waffenlieferungen mischt sich dann auch der in der Emma veröffentlichte offene Brief an Kanzler Scholz. Mit verschränkten Armen hebt Merkel zu seiner Begründung an. Die Ukraine werde vom Westen bereits „bis an die Zähne“ mit Waffen beliefert, Deutschlands Beitrag sei verglichen mit Lieferungen aus den USA „irrelevant“, einzig als Symbol der Solidarität sei er geeignet. Dass Scholz bei seinem lautstarken Appell am 1. Mai in Düsseldorf konterte, dass sich die Ukraine wohl ohne Waffen verteidigen solle, gehe am Kern des Briefes vorbei. Dieser fordere, einen Waffenstillstand herbeizuführen, „einen Weg zu finden, den beide akzeptieren können“.

„Emma“-Brief: Mitunterzeichner Merkel streitet bei „Markus Lanz“ für seine Position

Die Prämisse aller Argumente sei, führt Merkel aus, dass Russland einen rechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine führe, gegen den diese sich verteidigen müsse. Um jedoch einen Waffenstillstand zu erreichen, sei wenig hilfreich, dass die Regierung Selenskyj den Modus der letzten Monate aufrechterhalten wolle. Das bringe auch die eigene Bevölkerung in Gefahr. Vielmehr müsse ein diplomatischer Kompromiss gefunden werden, der es den Konfliktparteien erlaube, die Kampfhandlungen gesichtswahrend einzustellen.

Merkels Worte bringen Puglierin in Wallung. Sie nehme ihm zwar „alle guten Absichten“ ab, doch letztlich sage er: „Die Ukraine darf sich gerne verteidigen, aber bitte nicht mit unseren schweren Waffen.“ Für die Politologin grenzt die Forderung des Briefes deshalb an unterlassene Hilfeleistung. Auch Alexander übt Kritik an Merkels Position. Es könne in der Ukraine nicht gut ankommen, dass Intellektuelle in Deutschland sich Gedanken darüber machen, wie Russland den Krieg möglichst nicht verliere. Merkel hält dagegen, die Position der beiden gehe davon aus, die Ukraine könne „den Krieg manifest gewinnen. Das ist eine Illusion. Irgendwann werden sich beide Kriegsparteien an den Tisch setzen müssen“.

„Markus Lanz“ diskutiert den Ukraine-Krieg: Wie weit kann die Ukraine bei der Landesverteidigung gehen?

Die Ukraine stecke in einem Dilemma, argumentiert Merkel. Einerseits habe sie die Pflicht, ihr Land zu verteidigen, andererseits müsse sie ihre Bevölkerung schützen. Das in Einklang zu bringen, stehe zunehmend in einem Missverhältnis. Als Merkel behauptet, Putin habe verstanden, dass er den Krieg nicht gewinnen könne, schaltet sich Kühnert ein: „Das ist eine rationale Erwägung. Haben Sie den Eindruck, dass wir es mit rational agierenden Personen zu tun hatten in den letzten Monaten?“

Für Putin entscheide der Krieg in der Ukraine über die eigene Existenz, antwortet Merkel, im Falle einer Niederlage verlöre er seine Regierungsgewalt, wenn nicht gar sein Leben. Er spitzt seine Frage an Kühnert gerichtet zu: „Würden Sie wirklich sagen: Im allerschlimmsten Fall bis zur Vernichtung von 90 Prozent der Bevölkerung dürfen die sich verteidigen?“ Kühnert entgegnet, es liege allein im Ermessen der demokratisch gewählten Regierung der Ukraine und ihrer demokratischen Öffentlichkeit, wann ein Kipppunkt erreicht sei. Insofern sei der „Emma“-Brief zwar eine interessante Betrachtung, mehr aber auch nicht. Merkel begnügt sich damit, dass Kühnert die mögliche Existenz eines solchen Kipppunkts überhaupt anerkennt: „Ich bin dankbar dafür, dass ich die Hintergrundgedanken zu diesen Dingen formulieren konnte.“

„Markus Lanz“ - Das Fazit der Sendung

Die „Markus Lanz“-Runde diskutiert am Dienstagabend intensiv die aktuellen Themen des seit mehr als zwei Monaten andauernden Ukraine-Krieges. Dabei kommt es zwischen Reinhard Merkel, der den offenen Emma-Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mitverfasst hat, und der Politologin Jana Puglierin zum Streit um die Frage weiterer Waffenlieferungen in die Ukraine. Auch Talkmaster Markus Lanz moniert Merkels „Blick durch die russische Brille“. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert will den Brief zwar nicht vom Tisch wischen, folgt aber den Argumenten Puglierins, die Ukraine befinde sich in der Defensive und setze Waffen zur Selbstverteidigung ein. Der Journalist Robin Alexander komplettiert die lebhafte Talkrunde, der am Ende die Zeit ausgeht. Lanz: „Das schreit nach einem zweiten Teil.“ (Hermann Racke)