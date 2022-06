„Lanz“ im ZDF: Soll die Ukraine in die EU? – Skepsis an Scholz‘ Kiew-Reise

Teilen

Markus Lanz und seine Gäste in der Sendung am 15.06.2022 © Screenshot: ZDF-Mediathek / Markus Lanz

Markus Lanz zur Kanzlerreise nach Kiew: Kann die Ukraine in die EU? Ökonom Kooths warnt: „Es wäre das ärmste Mitgliedsland, das wir dann haben.“ Auch Korruption bleibt Thema.

Hamburg- Am Vorabend der Kanzlerreise nach Kiew macht Markus Lanz den möglichen EU-Beitritt der Ukraine zum Thema seiner Sendung. „Eine heikle Frage“ nennt er die Debatte, die plötzlich aus politischen Gründen so sehr an Fahrt aufnimmt. Bei keinem Land zuvor schein die Bereitschaft so groß, die Hürden für einen Beitritt so schnell so tief herunterzusetzen.

Ursula von der Leyen war gerade bereits zum zweiten Mal in der Ukraine, jetzt fährt der Kanzler hin – „Wie finden Sie diesen Zeitpunkt?, fragt Markus Lanz den SPD-Politiker Michael Müller. Der kann seine unerschöpfliche Sympathie für Olaf Scholz in vollen Zügen ausspielen. „Das ist natürlich ein starkes Signal“, frohlockt Müller, läuft damit jedoch sofort gegen eine Mauer. Journalistin Claudia Kade empfindet das alles nur als „ein unwürdiges Schauspiel“. Scholz wolle wohl demonstrieren, „dass man jetzt nicht total tatenlos war.“ Die Reise überfällig zu nennen, sei noch ein freundlicher Begriff. „Ich glaube, dass der Zeitpunkt auch Scholz nutzen soll, nicht nur der Ukraine.“

„Ist da also schon wieder eine gewisse Scheinheiligkeit im Spiel?“, fragt Lanz. Auch die Politologin Gwendolyn Sasse sieht die Kanzlerreise kritisch. Sie erinnert daran, dass der italienische Ministerpräsident Mario Draghi bereits einen Friedensplan in Sachen Ukraine präsentiert habe. In jedem Fall sei es „besser, wenn morgen auch noch aus Polen jemand mitführe“.

Die Ukraine bald in der EU? – Ökonom Kooths: „Es wäre das ärmste Mitgliedsland, das wir dann haben.“

Ökonom Stefan Kooths vom Kieler Institut für Weltwirtschaft betrachtet das heikle Thema von der wirtschaftlichen Seite. „Was bedeutet eigentlich der EU-Beitritt eines sehr armen Landes?“, fragt er. „Es wäre das ärmste Mitgliedsland, das wir dann haben. Es ist ja nicht die Grundidee der EU gewesen, dass wir eine supranationale Institution gründen, die dann immer nur Einkommen umverteilt.“

Er sieht die Grundfesten der europäischen Gemeinschaft infrage gestellt. „Wir wollen der fortschrittlichste, wissensbasierte Wirtschaftsraum der Welt sein und geben immer noch rund ein Drittel unseres Gemeinschafts-Budgets für unsere Agrartöpfe aus. Das ist aus der Zeit gefallen. Das wäre auch ein Anstoß, noch einmal grundlegend über die Idee der EU nachzudenken.“

Lanz hakt ein, spielt auf seine bewährte Art den Naiven: „Gibt’s da die Agrarlobby, die hip hip hurra schreit, wenn so ein großes Land wie die Ukraine, einer der größten Getreideproduzenten der Welt, wenn die dann plötzlich auch rankommen an diese Töpfe?“ Kooths sieht es kritisch: „Na ja, da wird es sehr starke Widerstände geben. Da wird man wahrscheinlich irgendwelche Kompensationsgeschäfte machen. Aber das ist eben nicht die Idee der EU.“ Ländern wie der Ukraine würde man am besten dadurch helfen, „dass wir ihnen offene Märkte bieten, auf denen sie sich dann selber bewähren können“.

Diese Gäste diskutierten mit Markus Lanz

Michael Müller (SPD-Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss)

(SPD-Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss) Gwendolyn Sasse (Direktorin des Zentrums für Osteruropa- und internationale Studien ZOiS)

(Direktorin des Zentrums für Osteruropa- und internationale Studien ZOiS) Stefan Kooths (Konjunkturforscher, Vizepräsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft)

(Konjunkturforscher, Vizepräsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft) Claudia Kade (Ressortleiterin Politik, Tageszeitung „Welt“)

Per Einspieler kommt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Wort. Er warnt die Deutschen vor einem „Spagat“. Sie dürften nicht versuchen, mit beiden Ländern gute Beziehungen zu pflegen, mit der Ukraine und mit Russland. Das deutsche Volk, so konstatiert Selenskyj, habe sich dabei längst entschieden, die Führung aber nicht.

Markus Lanz, der oft seine Moderatorenrolle gegen die eines Mitdiskutanten tauscht, ist voll auf Selenskyjs Seite. Was Russland angeht, müsse man sich wohl „von einer Lebenslüge verabschieden“. Lanz kritisiert den Bundespräsidenten: Frank-Walter Steinmeier habe einmal vom „Nachbarn Russland“ gesprochen. Lanz zitiert es betont fassungslos. Er selbst hat auf die Karten geschaut und festgestellt: „Russland ist gar nicht unser Nachbar, wenn man es jetzt mal rein geografisch nimmt.“

Lanz nimmt Michael Müller in die Zange. Der wirkt getroffen, ringt um Worte.

Er nimmt nochmal den SPD-Mann Müller in die Zange. Aber nicht, ohne ihm zuvor mit ein paar charmanten Worten die Flanke zu öffnen. „Sie sind für mich der Inbegriff des aufrechten Sozialdemokraten“, säuselt Lanz. Müller lächelt. Und schon setzt der Moderator die Russland-Erdgas-Lanze an: „Die Verstrickungen des Altkanzlers Gerhard Schröder in dieses Erdgasgeschäft – Hatten sie da nie ein mulmiges Gefühl?“

Müller wirkt getroffen und ringt um Worte: „Ja natürlich. Natürlich. Was erwarten Sie da jetzt für eine Antwort? Natürlich, klar. Das ist ein Konflikt zwischen der SPD und dem Altkanzler. Das wird auch nicht mehr gut, das Verhältnis. Da ist etwas zerbrochen.“

Lanz sticht nach: „Aber das ist ja die Geschichte ihrer Partei!“ Müller: „Natürlich hat es Fehler gegeben. Nach Ende des Kalten Krieges, wo man die Hoffnung hatte, dass man in einem friedlichen Europa mit Russland auch etwas verabreden kann. Und wir sehen nun, dass es nicht geht.“

Müller fängt sich langsam wieder. Lanz zitiert den Altkanzler, der Putin einmal als lupenreinen Demokraten bezeichnet hat. „Haben Sie ihm das geglaubt?“, will er von Müller wissen. Der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin läuft nun zu alter Härte auf. „Nein“, sagt er resolut. „Aber wir sollten Gerhard Schröder auch nicht überhöhen.“ Jetzt stichelt er zurück: Wenn Angela Merkel sagt, sie habe sich nichts vorzuwerfen, dann sei das „auch bemerkenswert“.

„Das halten Sie für falsch?“, fragt Lanz. „Ja natürlich: Wir haben uns etwas vorzuwerfen. Man sehe doch aber, „dass es eben einen sehr komplizierten Abstimmungsprozess gibt“. Müller ist wieder voll in der Spur.

Ökonom Kooths warnt: Deutschland soll sich niemals entscheiden müssen zwischen der Ukraine und Russland

Ökonom Kooths kommt zu Wort. Seine konkreten Redebeiträge erweisen sich als ein wohltuendes Highlight der Sendung. Kooths kritisiert die Aussagen des ukrainischen Präsidenten. Deutschland dürfe sich niemals entscheiden müssen zwischen der Ukraine und Russland, so Kooths. Denn „das würde ja ausschließen, dass es sich in Russland jemals bessert. Wenn wir jetzt das Signal senden, wir werden mit euch nie wieder Handel treiben, dann würde es in Russland alle Kräfte lähmen, die genau darauf ausgerichtet sind.“

Die Diskussion um einen EU-Beitritt der Ukraine sieht der Wirtschaftswissenschaftler kritisch. „Wir haben Kriterien, und die werden politisch überschrieben.“ Er fühlt sich an die Währungsunion erinnert. „Da hatten wir auch Kriterien. Und dann hieß es, wir machen jetzt eine politische Entscheidung, die Kriterien gelten nicht mehr.“ Ergebnis sei eine Situation gewesen, „die uns jetzt schon seit über zehn Jahren Kopfschmerzen bereitet“.

Es folgt ein bemerkenswerter Moment: Lanz sagt: „Ich bin gespannt auf die Antworten sowohl von Frau Kade als auch von Frau Sasse.“ Als wolle er beweisen, dass er aus seinen Fehlern vergangener Talkrunden gelernt hat. Die Professorin Ulrike Guérot etwa hatte er eine ganze Sendung lang kaum einen Satz zu Ende sprechen lassen und dafür scharfe Kritik geerntet.

„Markus Lanz“: In der Ukraine bleibt die Korruption weiterhin ein Thema

Die Ost-Expertin Sasse sieht die Debatte um den EU-Beitritt der Ukraine als ersten wichtigen politischen Schritt, doch der folgende Prozess dauere sehr lange. „Wir haben immer viel von Korruption in der Ukraine gesprochen. Die gab es, und die wird es wahrscheinlich noch weiter geben. Wie etwa Wolodymyr Selenskyj zuerst als Komiker und später als Staatspräsident ein Privatvermögen von 850 Millionen Euro erwirtschaften konnte, wird dann zu klären sein.

Moderator Lanz, jetzt wieder Mitdiskutant, plädiert dafür, die Kriterien über Bord zu werfen. Er plädiert für „ein klares Bekenntnis, ein klares Symbol“, dass die Ukraine in der EU willkommen ist. Und kritisiert, dass bisher noch keine einzige schwere Waffe von Deutschland geliefert wurde. Auch die Lieferung im Ringtausch mit anderen Ländern sieht er kritisch. „Ist der Ringtausch eigentlich durch?“, fragt er vorwurfsvoll. Müller, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, muss zugeben: „Das kann ich nicht gut beurteilen, das weiß ich schlichtweg nicht.“ Er versucht dennoch eine gute Minute lang, Lanz den Stand der Lieferungen zu erklären, schließt aber mit den Worten „Das kann ich nicht beurteilen.“ Hier kommt die Runde also nicht weiter.

Pikanter Einspieler: Sogar Selenskyj selbst weiß nicht, ob und welche Waffen geliefert wurden

Pikantes Detail: Selbst der ukrainische Präsident hat darauf keine Antwort. Ein Einspieler macht deutlich: Selenskyj weiß selbst nicht, ob und wann etwas geliefert wurde. „Das ist merkwürdig“, kommentiert Sasse. „Eigentlich müsste man wissen, was angekommen ist.“

Kade kritisiert, Deutschlands verhalten sei „halbherzig“, und Müller schlägt den großen politischen Bogen: Er erinnert daran, dass Deutschland „innerhalb weniger Tage entschieden“ hat, 100 Milliarden zusätzliche Steuergelder für das Militär freizugeben, die unserem Sozialsystem am Ende fehlen.

Lanz geht das alles nicht schnell genug. Immer wieder fragt er nach den Mehrfachraketenwerfern. „Wann? Wann wird es soweit sein? Wann werden die geliefert?“. Die Frage, wie lange dieser Krieg wohl noch dauern wird, kann die Ost-Expertin beantworten. Sasse: Die Russen „halten ihn sehr viel länger durch als es uns lieb ist. Da ist kein Ende abzusehen.“

„Man hat das Gefühl, nicht die Russen haben das Problem mit der Inflation. der Rubel hat sich offensichtlich wieder ziemlich stabilisiert. aber wir haben das Problem“, sagt Lanz, und Ökonom Kooths erklärt, warum das so ist. „Jede Inflation hat ihre Vorgeschichte.“ Die Europäische Zentralbank (EZB) habe seit Jahren für die privaten Haushalte eine Art „Phantomeinkommen“ geschaffen. Es wurde Geld gedruckt, das sich nicht zuletzt wegen der Lockdowns angesammelt habe. „Das konnte nicht ausgegeben werden. Damit ist eine Kaufkraft aufgestaut worden bei den privaten Haushalten. Allein in Deutschland sprechen wir von 200 Milliarden Euro. Das drückt jetzt auf die Gütermärkte und treibt die Preise.“

Michael Müller: „Energieverteuerung wird über viele Jahre eine Rolle spielen.“

„Dann ist die Inflation mit dem Krieg gar nicht zu Ende?“, fragt Lanz. Kooths kurz: „Ja.“ Die Notenbank habe Inflationspotential geschaffen. „Das wird jetzt unangenehm.“ Lanz bilanziert: „Da werden Menschen kalt enteignet.“

SPD-Mann Müller erwähnt die Entlastungspakete, holt sich aber sofort zwei harte Dämpfer ab. Claudia Kade erinnert daran, dass der Tankrabatt und das Neun-Euro-Ticket nur einen ganz einfachen Zweck hatten: jedem Koalitionspartner sein politisches Bonbon zu bescheren. Auch Ökonom Kooths kontert Müller. „Das ist ein Bärendienst für diejenigen, die am unteren Einkommensrand leben. Deren Lebenshaltung wird dadurch nochmals erschwert.“ Damit definiert Kooths in einer kurzen Formel das Dilemma: Umverteilung und staatliche Eingriffe in wirtschaftliche Prozesse lösen keine Probleme, sie schaffen nur neue. „Alles, was wir unnötig tun, macht es den Menschen nur schwerer.“

„Energieverteuerung wird über viele Jahre eine Rolle spielen. Das hat mit unseren Klimazielen zu tun“, sagt Müller. Was Lanz zu einer deprimierenden Schlussbemerkung führt: „Wir müssen uns von einigen Illusionen verabschieden.“ Müller: „Richtig.“

Fazit des Talks bei Markus Lanz:

Lanz hat wieder längere Zeit die Rolle des Moderators eingenommen. Offenbar hat er aus der Kritik gelernt, als er seinen Talkgast Ulrike Guérot permanent unterbrach. Er ließ seine Gäste ausreden, sich sogar demonstrativ von ihnen unterbrechen. Das war ein Lichtblick in einer Sendung, die mit Themen wie Krieg und Inflation inhaltlich erschütternd genug war. (Michael Görmann)