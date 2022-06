Im ZDF spricht Faeser über Berliner Todesfahrt: Kein Bekennerschreiben, dafür „irgendwas gegen die Türkei“

© Cornelia Lehmann/ZDF

Markus Lanz im digitalen Themenfeuer: Von sexualisierter Gewalt bis zu Hackerangriffen, von Atomkraftwerken über Flüchtlinge zur Chat-Kontrolle. Zu viel Stoff für eine Sendung.

Hamburg – Die ursprünglich für diesen Abend aufgezeichnete Sendung mit Friedrich Merz wurde um einen Tag verschoben, damit Markus Lanz ein aktuelles Ereignis zur Sprache bringen kann: die Amokfahrt in Berlin. Doch der Themenbogen reicht von der Sicherheit von Atomkraftwerken, Hackerangriffe, Ukraine-Flüchtlinge und den jüngsten Fall von Kindesmissbrauch in Wermelskirchen bis hin zu den Plänen der EU, alle digitalen Meinungsäußerungen künftig anlasslos kontrollieren zu wollen.

Markus Lanz (ZDF): Faeser über Berliner Amokfahrt - „Irgendwie gegen die Türkei“?

„War das ein Unfall oder eine vorsätzliche Tat?“, fragt Markus Lanz, und schnell wird deutlich, dass die Amokfahrt des 29-jährigen Deutsch-Armeniers in Berlin, bei der eine Lehrerin getötet und 14 Schüler verletzt wurden, schlichtweg zu frisch ist, um eine Beurteilung zuzulassen.

Es deute wohl etwas darauf hin, dass die Tat vorsätzlich geplant worden sein könnte, sagt Innenministerin Faeser vorsichtig. Aber ein Bekennerschreiben im Auto? Nein, das nicht, wohl eher Flugblätter, die „irgendwie gegen die Türkei“ gerichtet seien. Sie habe als Ministerin aber auch gar keinen Einblick in die Ermittlungsakten, das sei Sache der Berliner Polizei. Journalist Michael Bröcker findet es „entscheidend, dass dieser junge Mann ja offenbar 20 Delikte in seiner Akte hatte“, auch mit Körperverletzung.

„Wie lange muss einer etwas auf seinem Kerbholz haben, bevor was passiert?“, fragt Bröcker. „Es sind meistens eben nicht Täter, die aus dem Nichts kommen. Wann sehen wir was, und wann greifen unsere Alarmknöpfe bei staatlichen Stellen, aber auch in der Nachbarschaft?“ Man solle abwarten, antwortet Faeser. „Ich war froh, dass man zumindest sehr schnell psychologische Betreuung zur Verfügung gestellt hat. Dass man sagt, hey, da hat auch was funktioniert“ in Berlin.

Markus Lanz (ZDF): „Wir haben jetzt mehr als 700.000 registrierte Geflüchtete“

Ortswechsel: Ukraine. „Wir haben jetzt mehr als 700.000 registrierte Geflüchtete“, berichtet Nancy Faeser. „Wir beobachten jeden Tag circa 20.000 Geflüchtete, die wieder in die Ukraine zurückkehren.“ 20.000, Lanz staunt. Bröcker mahnt: „Es gibt Angebote immer wieder, dass dann Räume, Zimmer zur Verfügung gestellt werden von dubiosen privaten Leuten, das ist der einzige wunde Punkt.“

Scholz machter sie zur Innenministerin: Nancy Faeser (SPD). © Daniel Löb/dpa

Markus Lanz (ZDF): Cyber War: Geiselnahme digitaler Daten

Beim nächsten Thema „Cyberangriffe“ wird zwangsläufig deutlich, wie rückständig Deutschland in Sachen Digitalisierung ist. Profi-Hacker Linus Neumann erklärt, worum es bei der digitalen Kriegsführung geht: „Das Militär interessiert sich primär für Kommunikationsinfrastruktur.“ Dabei kommt er um eine Binsenweisheit nicht herum: „Deutschland ist ja noch nicht vollständig digitalisiert.“ - „Ich hörte davon…“ feixt Markus Lanz, und Nancy Faeser beeilt sich zu erklären, wie sehr sich Deutschland nun aber ins Zeug legt.

Die ukrainischen Flüchtlinge seien ja „sehr digitalisiert in ihrem Heimatland“. Sie hätten „eine Erwartungshaltung, dass sie viele Dinge digital erledigen können.“ Da sei Deutschland aber leider „sehr rückständig“. Bis jetzt. Sie habe, so Faeser, in den Ausländerbehörden eine Möglichkeit geschaffen, den Aufenthaltstitel digital zu beantragen. „Das gab es bislang nicht. Das wollen wir als Service-Leistung anbieten.“ Wann die neue Digitalisierung die Bundesbürger erreicht, sagt Faeser nicht.

Um den analogen Status Quo zu verdeutlichen, zitiert Lanz genüsslich den Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, der kürzlich gestehen musste, was selbst einem Bundeskanzler noch nicht zur Verfügung steht. „Für verschlüsselte Videotelefonate mit Nato-Partnern muss Olaf Scholz ins Verteidigungsministerium fahren. Warum?“, fragt Lanz. Faeser erklärt: „Im Kanzleramt gibt es diese Technik nicht. Ich glaube, dass wir da noch viel zu tun haben.“ Lanz: „Das glaube ich auch.“

Computerspezialist Neumann erklärt, dass sogenannte „Ransomware-Angriffe“ seit sechs bis sieben Jahren zum Alltag gehören. „Ein Unternehmen wird gehackt, die Daten werden verschlüsselt, und es wird ein Lösegeld verlangt.“ Millionenforderungen seien da ganz normal.

Markus Lanz (ZDF): Maß für die Sicherheit von Atomanlagen: Wie weit entfernt schlafen die Kinder?

Eine „Geiselnahme von Daten“ also, stellt Lanz fest und fragt, wo Deutschland denn besonders verletzlich sei. Etwa bei Atomkraftwerken? „Ich habe ein relativ sicheres Maß für die Sicherheit in Atomkraftwerken“, erklärt Neumann. „Ich frage die IT-Sicherheitsverantwortlichen, wie weit von dem Atomkraftwerk entfernt ihre Kinder schlafen, und das ist in der Regel relativ nah.“ Ein Wert mit besonderer Aussagekraft, zumindest in Zeiten, bevor die Benzinpreise explodierten.

Neues Thema: Der jüngst in Wermelskirchen aufgedeckte Fall von sexueller Gewalt. Mindestens 49 missbrauchte Kinder, das jüngste erst einen Monat alt – „Ein neuer Abgrund, der sich da auftut“, sagt Lanz. Frank Schnabel, Polizeipräsident aus Köln, kommt mit einem ergreifenden Statement zu Wort: „Ein solches Ausmaß an menschenverachtender Brutalität und gefühlloser Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid von kleinen Kindern, den Schmerzen und ihren Schreien und ihrer offensichtlichen Angst ist mir noch nicht begegnet.“

Das sei „etwas Widerwärtiges, Abartiges“, sagt Faeser, doch Lanz lässt dem Fatalismus freien Lauf: „Ich habe nicht das Gefühl, dass das etwas ist, was uns echt eine Herzensangelegenheit ist.“

Markus Lanz (ZDF): „Dieses Verbrechen hört nie auf“

Psychologin Julia von Weiler sieht die Digitalisierung als „das beständige Bewerfen mit Molotow-Cocktails“. Das vermeintlich sichere Heim sei eine Fehlannahme. „Wenn Ihr Kind zu Hause ist und Sie haben das Gefühl, eigentlich ist irgendwie alles okay, dann ist unter Umständen gar nichts okay“, so von Weiler. In zwei Drittel aller Fälle spielten Messengerdienste, Emails und Chats eine Rolle. Und: „80 Prozent der Opfer sind Mädchen im Alter von 11 bis 13 Jahren.“

Linus Neumann erzählt, dass mit „Boystown“ zwar jüngst ein großes Darknet Forum stillgelegt wurde, sämtliche Links zu den Dateien aber gar nicht gelöscht wurden. „Warum hat die Polizei sich nicht bemüßigt gefühlt, das zu tun“, fragt Neumann provokativ. „Die Beweissicherung habe im Vordergrund gestanden“, erklärt Innenministerin Faeser, will aber in Zukunft neue Schwerpunkte setzen: „Ich glaube, was das Allerwichtigste ist, ist zu handeln. Meine Herzensangelegenheit ist es. Deswegen bin ich mit diesem Thema auch angetreten. Habe es mit meiner ersten Rede im deutschen Bundestag gleich zu einem der Schwerpunktthemen gemacht. Es geht ums Handeln. Und was gehört zum anderen Handeln noch dazu? Wie kann man auch durch Präventionsarbeit Täter davon abbringen, in dem Bereich tätig zu sein?“

„Dieses Verbrechen hört nie auf“, sagt Psychologin von Weiler und will die Provider in die Pflicht nehmen. Das Vorhaben der Europäischen Union, künftig alle Chatverläufe pauschal und verdachtsfrei zu überwachen, hält sie für den richtigen Ansatz. Computer-Hacker Neumann mahnt, dass auf diese Weise nicht nur nach Gewaltdarstellungen gesucht werden würde, sondern jede Art von Bildertausch oder auch nur eine Meinungsäußerung kontrolliert werden soll. Jeder Bürger werde zum Verdachtsfall gemacht. Allein die Falsch-Positiv-Rate sei dann wie bei den Corona-PCR-Tests „faktisch gigantisch“. Neumann: „Jede einzelne Nachricht, jedes einzelne Bild wird einer Prüfung unterzogen. Dann kommunizieren Erwachsene untereinander, und Interpol prüft, ob das dann in Ordnung ist.“

Markus Lanz warnt: „Menschen geraten in Verdacht, weil sie irgendein Schlüsselwort benutzt haben.“

Ein weiteres Problem sei, dass dieses Vorgehen „überhaupt keinen Effekt auf die Kriminalität“ habe, denn diese funktioniere ohnehin anders. „Messenger sind für den Bildertausch nicht die geeigneten Plattformen.“

„Dann bedeutet das, wir überwachen hunderte Millionen Menschen in der EU“, sagt Lanz. „Wir greifen in deren Privatsphäre ein. Unschuldige werden an den Pranger gestellt. Menschen geraten in Verdacht, weil sie irgendein Schlüsselwort benutzt haben, auf das der Algorithmus anspringt.“

Faeser winkt ab: „Ich halte es nicht für verhältnismäßig, in jede verschlüsselte Kommunikation reinzugucken. Wir gucken ja auch nicht in jeden Brief rein.“ Computerspezialist Neumann mahnt: Man dürfe „nicht einfach blind schwere Grundrechtseingriffe vornehmen“.

Markus Lanz (ZDF): Das Fazit der Sendung

Großer Pluspunkt dieser Sendung: Bei Markus Lanz darf wieder jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin ausreden. Das war in jüngster Zeit nicht immer so. Das Spektrum ist allerdings groß – etwas zu groß für eine einzige Sendung. Bei keinem der vielen Themen kann die Runde wirklich in die Tiefe gehen. (Michael Görmann)