Unerwartetes Bündnis schockiert Lanz: „Was ist denn mit euch los“?

In der ZDF-Sendung wird über die politische und soziale Situation im Osten Deutschlands diskutiert. Als Journalist Sascha Lobo einen Kritikpunkt äußert, ist Lanz höchst verwundert.

Am Dienstag machte Manuela Schwesig ihre Krebserkrankung öffentlich - ein emotionales Thema auch für Mike Mohring, den CDU-Chef Thüringens. Mohring hatte selbst Anfang des Jahres von seiner Krebserkrankung berichtet. Nun war er einen Tag nach Schwesigs Gang an die Öffentlichkeit in der jüngsten Ausgabe von Markus Lanz‘ Talkshow zu Gast. „Als ich die Nachricht heute Morgen gelesen habe, war ich schon richtig angefasst“, sagte er darauf angesprochen. Die Situation habe ihn an seine eigene Diagnose erinnert. Eigener Aussage nach ist er mittlerweile wieder völlig genesen.

Dankbar sei Mohring dafür, dass seine politischen Mitbewerber während dieses Schicksalsschlags sehr fair mit ihm umgegangen seien. Neben ihm waren auch Journalist Sascha Lobo, Schauspieler Hannes Jaenicke und Biologin Dr. Ina Knobloch zu Gast in Lanz‘ Sendung.

Mike Mohring bei Markus Lanz: „Wir müssen Brücken bauen“

Dass es Menschen gibt, die Mitmenschlichkeit zeigten, sei in diesen polarisierenden Zeiten etwas, das ihm Hoffnung gebe, so Mohring weiter. Das gebe ihm Kraft. Mohring tritt als Spitzenkandidat der CDU bei der Landtagswahl in Thüringen am 27. Oktober an. Insgesamt verlief das Gespräch mit Lanz harmonisch - einen anderen CDU-Politiker hatte Lanz in einer vergangenen Sendung ermahnen müssen.

Mohring plädierte in der Sendung außerdem dafür, mehr miteinander zu reden. „Wir müssen Brücken bauen.“ Dadurch solle ein Beitrag für mehr Vertrauen in der Politik geleistet werden.Die Frage, ob er denn auch mit jemandem wie dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke reden wolle, verneinte er allerdings. „Ganz persönlich, weil ich Bilder vermeiden will, die den Eindruck erwecken, als ginge es um eine gemeinsame Arbeit in der Zukunft.“ Bildsprache spiele in der medialen Welt eine große Rolle. Man müsse aber „mit Leuten reden, die Björn Höcke wählen“, betonte Mohring.

Markus Lanz: Lobo nennt Höcke rechtsextrem

„Ich halte Björn Höcke für einen waschechten Rechtsextremen“, sagte Sascha Lobo, der sich später in das Gespräch einschaltete. Höcke habe die AfD als Partei und den sogenannten „Flügel“ geprägt. Die von Anfang an vorhandenen Rechtsextremen in der AfD hätten dort inzwischen das Sagen.

Dann drehte sich das Gespräch wieder um die vergangenen und kommenden Landtagswahlen im Osten Deutschlands. Man müsse sagen, dass „ein großer Teil der Wut im Osten sehr berechtigt ist“, so Lobo. Ganze Landstriche seien verödet, gerade Frauen verließen die ländlichen Gegenden. Er prangerte außerdem an, dass es in vielen Gegenden im Osten keine „menschenwürdige digitale Infrastruktur“ gebe.

Unerwartetes Bündnis schockiert Lanz: „Was ist denn mit euch los“?

„Was ist denn mit euch los?“, fragt Moderator Lanz, als CDU-Mann Mohring Lobo bei dem Thema klar beipflichtet. Ein unerwartetes Bündnis: Lobo verortet sich politisch eigentlich rot-grün, wie er auf seiner Websitedarlegt. Lanz konnte Lobos Aussage zur digitalen Infrastruktur scheinbar nicht nachvollziehen: „Ist das jetzt schon Teil der Menschenwürde, dass man seinen Empfang an der Milchkanne hat?“ Lobo blieb bei seinem Standpunkt: „Junge Menschen organisieren ihr gesamtes Privatleben über digitale Anwendungen.“ Auch, wenn die Älteren das vielleicht nicht immer nachvollziehen könnten.

Bei allen Diskussionen über die politische Situation in den neuen Bundesländern: Moderator Lanz warnte davor, durch die Diskussionen über „den Osten" eine „geistige Mauer hochzuziehen".

