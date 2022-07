Ein Gutachten, null Erkenntnis? Lauterbach nimmt‘s bei „Lanz“ gelassen - bis der Name „Klaus Stöhr“ fällt

Die Gäste bei „Markus Lanz“ (ZDF) am 05.07.2022. © Cornelia Lehmann/ZDF

Zwei Themen bei Markus Lanz im ZDF, doch das Dilemma ist dasselbe: Deutschland kommt nicht weiter, weder bei der Corona- Evaluation noch beim Ukraine-Krieg.

Hamburg – Markus Lanz höchstpersönlich verspricht am Dienstagabend eine „sehr meinungsstarke Runde“ und „herausfordernde Sendung“. Doch wer einen Schlagabtausch zwischen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und dem Virologen Hendrik Streeck erwartet, sieht sich getäuscht: Streeck, der mit seiner vielbeachteten Heinsberg-Studie bereits früh zu anderen Ergebnissen kam als die Bundesregierung, wirkt an diesem Abend zurückhaltend. Geradezu teilnahmslos berichtet er, wie auch Lauterbach, was das Gutachten gebracht hat: nämlich so gut wie nichts.

Erst die Philosophin Svenja Flaßpöhler nennt die sich ergebende Misere beim Namen: Diese große Corona-Evaluation sei gar keine. „Die Maßnahmen wurden nicht empirisch erforscht. Das bedeutet, dass man eine Kontrolle der Justiz unmöglich macht. Das sehe ich als ein eklatantes Problem an.“ Lanz zitiert einen, wie er findet, „bemerkenswerten Satz“ aus dem Gutachten: „Hinweise auf die Wirksamkeit und nicht erwünschte Auswirkungen der Schulschließungen sollte eine Expertenkommission genauer evaluieren.“

Diese Gäste diskutierten mit Markus Lanz:

Karl Lauterbach - Bundesgesundheitsminister, SPD

Bundesgesundheitsminister, SPD Hendrik Streeck - Virologe

- Virologe Svenja Flaßpöhler - Journalistin des Philosophie-Magazin

Journalistin des Philosophie-Magazin Roderich Kiesewetter - CDU-Verteidigungsexperte

„Das heißt“, sagt Lanz, „Sie haben evaluiert und herausgefunden, dass wir weiter evaluieren müssen. Wer soll das verstehen?“ Streeck antwortet unaufgeregt, aber inhaltsschwer, das Gutachten enthalte einen ganz anderen, viel entscheidenderen Satz: „Insgesamt ist ein Zusammenhang zwischen der Höhe der Inzidenz und der Maßnahmenstärke nicht erkennbar.“ Es geht noch weiter, wie Streeck im Detail erläutert: „Wir sehen einen großen Anteil an schwerwiegenden, unerwünschten Wirkungen bei Schülern.“

Dass die Regierung mit dem wichtigen Thema nur eine ehrenamtliche Kommission beauftragt hat, die das Ganze nebenbei und honorarfrei erledigen sollte, sodass nicht mal der laut Lanz „weltbeste Virologe“ Christian Drosten noch Lust hatte, daran mitzuarbeiten, sieht Streeck als Grundübel, an dem die ganze Arbeit gekrankt habe: Die anderen Experten im Gremium hätten eben trotzdem weitergemacht und „gesagt: Es ist aber auch unsere Verantwortung, hier trotz der widrigen Umstände eine Evaluation durchzuführen“.

Lanz: „War Ihnen klar, auf welchen Kommunikationsgau wir da am Ende wieder zusteuern?“

Lanz ist fassungslos: „Als Bürger des Landes komme ich da nicht mit. Eigentlich haben wir gar keine Daten, um ernsthaft zu bewerten, was wir hier eigentlich bewerten müssen.“ Den per Video zugeschalteten Lauterbach fragt er ganz direkt: „War Ihnen klar, auf welchen Kommunikationsgau wir da wieder zusteuern?“

Lauterbach ist das zu plakativ. „Kommunikationsgau, da wär’ ich vorsichtig. Aber dass die Kommission schlecht besetzt war, war auch klar. Das kann man nicht leisten mit zwei Virologen. Dazu braucht man große Kommissionen.“ Warum dann keine große Kommission eingesetzt wurde, bleibt die offene Frage, wie Lanz zusammenfasst: „Da draußen warten 83 Millionen Menschen und möchten gern verstehen, was von den Maßnahmen gut war und was schlecht war. Ist doch ganz einfach.“ Flaßpöhler warnt vor den Folgen der Ungewissheit: Das gebe der Politik Freiheiten für neue harte Einschränkungen.

Lauterbach: „Dieses Gutachten darf kein Bremsklotz sein“

Lauterbach kann dem nichts entgegensetzen und gesteht: „Wir greifen in der Vorbereitung auf den Herbst auf die weltweit verfügbare wissenschaftliche Literatur zurück.“ Lanz liest, dazu passend, ein anderes Zitat des Ministers vor: „Dieses Gutachten ist keine Bibel, aus der zu zitieren ist. Es darf auch kein Bremsklotz sein.“

Genau da hakt Lanz ein: „Sie haben sich offenbar sehr darüber geärgert, Herr Streeck“, meint er in Anspielung auf einen Gastbeitrag des Virologen. Der stellt klar: Man habe von der Politik den Auftrag bekommen und könne „dann natürlich auch erwarten, dass diese Evaluation ernstgenommen wird“. Lauterbach schaut emotionslos vom Bildschirm im Hintergrund zu.

CDU-Politiker Roderich Kiesewetter, bisher stiller Beobachter, fasst die Bankrotterklärung in deutliche Worte: „Der Rat kann eigentlich nur sein, dass wir die Kommission neu aufsetzen mit Blick auf die siebte Welle.“ Als Bürger dieses Landes stehe man „staunend davor und kapiert nicht, wie es zu solchen Vorgängen kommt“, klagt Lanz. Doch Lauterbach bleibt dabei: „Da gibt es auch Studien. Da kann man sich nicht hinter einem Gutachten verstecken.“

Lanz zitiert den Virologen Klaus Stöhr: „Der Mann spricht von Panikmodus“

Lanz bringt den Virologen Klaus Stöhr ins Spiel, der ebenfalls in der Kommission saß und an diesem Abend womöglich ein spannender Gegenpart zu Lauterbach gewesen wäre. Lanz fasst zusammen, wie Stöhr die Lage sieht: „Der Mann spricht von Panikmodus.“ Schon die Erwähnung des Namens Stöhr bringt den Minister aus der Fassung: „Das passt doch jetzt hier gar nicht hin“, sagt Lauterbach. Die Frage steht im Raum: Was wäre wohl passiert, wenn man Stöhr in die Sendung eingeladen hätte.

Das Stichwort „Panik“ greift Lauterbach aber sofort auf. „Stellen Sie sich vor, es käme eine Variante, die für Kinder besonders gefährlich ist. Auch für so einen Fall müssen wir vorbereitet sein.“ Die Wahrscheinlichkeit tendiere gen Null, aber er wolle es zumindest mal erwähnt haben. Auch dass FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki die Entlassung des RKI-Chefs fordert, wischt Lauterbach selbstsicher zur Seite: „Für diese Hinweise brauchen wir nicht unbedingt die Aufklärung von Wolfgang Kubicki. Herr Wieler genießt mein Vertrauen, und fertig ist das. Wir machen weiter.“

Lauterbach: „Ich arbeite jetzt mit dem Gutachten und mache den Herbst fertig.“

Flaßpöhler bringt Lauterbach sofort wieder in Verlegenheit: „Wenn man immer vom Worst Case ausgeht, dann ist sowieso alle empirische Forschung für die Katz. Dann müssten wir den Instrumentenkasten ganz weit fassen.“ Während sie die Sätze sagt, ruft Lauterbach aus dem Off immer wieder aufgeregt dazwischen. „Ich tue das nicht. Nein. Ich tue das nicht.“ Flaßpöhler entgegnet trocken: „Aber das haben Sie doch gerade gesagt.“ Lauterbach versucht zu kontern, muss ihr aber letztlich zustimmen: „Genau. Aber ich habe gesagt, dass ich NICHT davon ausgehe. Sonst ist man sofort bei der Panikmache.“

Flaßpöhler dreht das Rad weiter: „Haben sie denn mal nach Frankreich geguckt, wo die Schulen ja weitgehend offengeblieben sind?“ Es bleibt eine rhetorische Frage. „Brauchen wir eine vierte Impfung?“, will Lanz wissen. „Wie lange hält eine Immunisierung? Ab wann haben wir möglicherweise gar keine Antikörper mehr? Wann ist das Immunsystem komplett am Boden? Ab wann wird es schlicht und ergreifend wieder gefährlich?“

Streeck stockt bei „Lanz“: „Wir haben in vielen Bereichen die falschen Daten“

Fragen, die auch Streeck allesamt nicht beantworten kann. „Wir haben unheimlich viele Daten, aber wir haben in vielen Bereichen die falschen Daten.“ Der Virologe erwähnt Inzidenzen, „Stichprobenziehungen“ und „Fallinzidenzen“, die ja eigentlich gemeint seien. In der Runde kann ihm augenscheinlich niemand so recht folgen, zumal er stottert und stockt.

Lanz versucht es nochmal bei Lauterbach: „Was haben Sie gelernt aus diesem Gutachten. Was war zu viel?“ Lauterbach: „Ach das kann man sehr schwer sagen. Wir haben Spielplätze geschlossen, das hat nichts gebracht. Wir haben Masken draußen getragen, wo es so gut wie nicht notwendig war, außer an Wein- oder an Bierständen.“ Aber er weigere sich, einzugestehen, „dass es grundsätzlich falsch gewesen ist, die Schulen zu schließen. Ich halte mich an die auch im Gutachten vorgetragene Weisheit, dass wir es nicht einschätzen können“. Streeck konkretisiert: „Viele der Maßnahmen, die draußen eingesetzt wurden – das sind Dinge, wo bereits damals klar war, dass sie wenig Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben.“

Lanz: Schwedens Praxiserfahrung gegen Deutschlands Modellierungen?

Lanz will Lauterbach zur Rede stellen: „Würden Sie sagen, wir haben zu wenig andere Meinungen zugelassen?“ Auch Flaßpöhler mischt sich ein: „Man hätte andere Meinungen nicht vorschnell aus dem Diskurs ausschließen dürfen, indem man ihnen vorwirft, querdenkerisch oder verschwörungstheoretisch zu sein.“ Sie erwähnt einen Essay von 2020, der dazu aufforderte, sich stärker auf den Schutz der Risikogruppen zu konzentrieren, statt die Gesamtgesellschaft in Mithaft zu nehmen.

„Dieser Essay wurde sofort diskreditiert. Jetzt sind wir aber genau an diesem Punkt, wo man sagt, wir müssen uns auf die Risikogruppen konzentrieren.“ Sie fordert Lauterbach auf, „gerade in diesen ungewissen Situationen möglichst breit zu gucken“. „Aber das haben wir doch gemacht“, kontert Lauterbach. „Das ist ja auch in Schweden umgesetzt worden.“ Doch während es in Schweden erfolgreich war, kam in Deutschland „aufgrund der Modellrechnungen heraus, dass es keine erfolgversprechende Strategie ist“. Theorie schlägt Praxis.

Oberst gegen Philosophin im ZDF: Konstruktive Diskussion über den Krieg in der Ukraine

Mit Theorie und Gedankenspielen geht es auch beim zweiten großen Thema des Abends weiter: dem Krieg in der Ukraine. Hier prallen die Meinung des Ex-Obersts Kiesewetter und Flaßpöhlers aufeinander. Die beiden diskutieren allerdings stets ruhig und respektvoll, auch wenn Lanz die konstruktive Debatte mit einem fiesen Einspieler zu torpedieren versucht.

Er lässt einen Tweet zeigen, in dem Kiesewetter einen von Flaßpöhler unterschriebenen Appell kritisiert. Sie hatte gegen Waffenlieferungen argumentiert, was er „die intellektuelle Unfähigkeit Deutschlands“ nannte. Jetzt, im Gespräch, gibt er zu: „Ich nehme den Appell sehr ernst.“ Aber die Forderung nach einem Waffenstillstand sei für ihn reine Hybris. Flaßpöhler steigt darauf ein und feuert eine Salve gen Lanz ab: „Man kann sich auch durchaus auf einer höflichen Ebene unterhalten, ohne dass man jetzt zusätzlich Öl ins Feuer gießt.“ Die Einblendung des Tweets sei nicht nötig gewesen. Lanz fühlt sich in seiner journalistischen Ehre angefasst. Doch die Debatte der beiden geht konstruktiv ohne ihn weiter.

Flaßpöhler betont, den Appell habe auch ein Brigadegeneral unterzeichnet. Und ein Professor für Internationale Politik. „Das sind nicht nur Laien, die sich mal irgendwie was Lustiges überlegen.“ Flaßpöhler sieht „eine moralische Verantwortung dessen, der Waffen liefert für die Kriegsfolgen“. Sie mahnt zur Vorsicht: „Lassen Sie den Gedanken doch einfach mal zu: Was, wenn es schlicht nicht funktioniert, weil die Russen immer die Eskalationsdominanz haben? Weil sie logistisch viel besser aufgestellt sind. Sie wissen es einfach nicht.“

Lanz unterbricht Flaßpöhler wieder und wieder: „Sind Sie für Waffenlieferungen? – Was heißt das denn? – Ich hab da ‘ne einfache Frage. – Sind Sie jetzt für Waffenlieferungen?“ Nur um dann plötzlich zu betonen: „Sie müssen sich dafür nicht rechtfertigen. Sie kommen da in so eine Rechtfertigungshaltung.“ Flaßpöhler nimmt es gelassen. „Nö“, antwortet sie knapp. Lanz fordert nun ein, was er ihr gerade eben selbst nicht gestatten wollte: „Lassen Sie mich einmal den Gedanken formulieren.“

Lanz nach ZDF-Kritik geläutert? Eher nicht

Und sie lässt ihn. „Wir versuchen regelmäßig, Leute in die Sendung zu kriegen, die das kritisch sehen“, sagt Lanz. Er spielt auf die Politologin Ulrike Guerot an. Als sie in Lanz‘ Talk für Diplomatie statt Waffenlieferungen plädierte, gab es geschlossenes Kontra von Moderator und Gästen. Guerot kam kaum mehr zu Wort. Lanz deutet an, er habe aus dem viel kritisierten Vorfall gelernt.

„Was ich interessant finde, auch an diesem Diskurs, ist, dass sich immer die rechtfertigen müssen, die die jetzige Praxis anzweifeln“, antwortet Flaßpöhler. Lanz unterbricht sie. „Das meine ich ja, müssen sie nicht.“ Flaßpöhler fährt fort: „Sie müssen Druck auf die Verhandlungspartner ausüben, dass sie sich an den Verhandlungstisch setzen“, sagt sie. „Es gab noch keine konzertierte Aktion der westlichen Gemeinschaft, tatsächlich beide Seiten an den Tisch zu bringen.“ „Doch, doch“, unterbricht Lanz, aber Flaßpöhler bleibt unbeirrt: „Und so lange sie den Krieg weiter befeuern, wird das auch nicht passieren.“

Kiesewetter bringt das Dilemma auf den Punkt. Diplomatie statt Waffen, das ist für ihn kein gangbarer Weg: „Dann unterstützen Sie Russland. Die Waffen sind im Moment die Sprache, die Russland versteht. Ziel ist auch, dass wir nicht den Selenskyj verlieren, denn dann haben wir wieder das Problem der alten Oligarchen“; Wolodymyr Selenskyj sei die Hoffnung. Doch bevor jetzt der mögliche Oligarchenstatus des Hoffnungsträgers, das angeblich oder vermeintlich schnell auf 850 Millionen Euro angewachsene Privatvermögen weiter erörtert werden kann, muss Lanz mit knappen Worten die Sendung beenden. „Sonst krieg ich Ärger. Ich hätte beinahe gesagt: friendly fire.“

Fazit des ZDF-Talks bei Markus Lanz:

Lanz führt einen Talk der ernüchternden Nachrichten. In Sachen Corona-Maßnahmen wissen Experten und Politik so gut wie nichts, das wurde schnell klar. Dass das die Beteiligten, ob Minister oder Virologe, aber nicht beunruhigt war eine eher zwiespältige Erkenntnis des Abends.

In einem gewissen Sinne wohltuend war dagegen die Diskussion zum Krieg: Kiesewetter und Flasspöhler diskutierten sehr höflich und wertschätzend miteinander, obwohl sie grundverschiedener Meinung waren. Lanz selbst verfiel in alte Muster. Er torpedierte Flaßpöhler ständig mit Zwischenrufen, nur um dann für sich selbst das Gegenteil einzufordern und „mal bitte diesen Gedanken ausformulieren“ zu dürfen. Hendrik Streeck konnte in der ersten Sendungshälfte inhaltlich wenig berichten und saß beim Thema Krieg nurmehr als grübelnder Beobachter daneben. Lauterbach hatte es da besser. Als man ihn nicht mehr brauchte, wurde er einfach weggeschaltet. (Michael Görmann)