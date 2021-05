Giffey? Grüne und FDP finden bei Lanz einen viel schlimmeren Sünder in Merkels Kabinett

Schulden-Spott für Liberale

Bei Lanz geht es um Franziska Giffey und die Corona-Krise. FDP-Vertreter Buschmann kassiert Spott von Jürgen Trittin - bei einem Merkel-Minister sind sich beide aber einig.

Bei „Markus Lanz” geht es am Donnerstagabend unter anderem um diese Frage: Wie überraschend war der Rücktritt von Familienministerin Franziska Giffey (SPD)? Der Grüne Jürgen Trittin und FDP-Politiker Marco Buschmann präsentieren bei Markus Lanz eine glasklare Meinung zum Thema.

Trittin verrät Lanz: „Zu dem Zeitpunkt hat es mich überrascht. Sie wäre souveräner aus der ganzen Geschichte herausgekommen, wenn sie das frühzeitiger gemacht hätte.” Der Politiker wirft der 43-Jährigen in der Sendung zudem „eine gewisse Unlogik” vor und stellt fest, Giffeys Image sei nach dem Rücktritt und den jüngsten Vorwürfen ein Stück weit beschädigt, wie auch bei 24hamburg.de* nachzulesen ist.

„Markus Lanz“ – das waren seine Gäste am 20. Mai:

Jürgen Trittin – Grünen-Politiker

Marco Buschmann – FDP-Politiker

Gregor Peter Schmitz– Chefredakteur der „Augsburger Allgemeine”

Dr. Birgid Puhl – Ärztin

In der Sendung vom 20. Mai bekommt Trittin sogar mehrmals Zustimmung von Buschmann. Vor allem bei einem Thema sind sie sich einig: Sowohl Trittin als auch Buschmann können nicht nachvollziehen, warum Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) noch immer im Amt ist. Marco Buschmann merkt an: „Wenn ich mir anschaue, was der Andy Scheuer allein schon in dieser Legislaturperiode angerichtet hat, dann hielte ich das eher für einen Rücktrittsgrund als bei Frau Giffey.” Jürgen Trittin schmunzelt daraufhin fast schon zufrieden und fügt hinzu: „Das ist jetzt aber sehr freundlich ausgedrückt.”

Lanz-Talk: FDP kann sich doch neue Schulden vorstellen - und kassiert Spott von Trittin

Buschmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP, räumt in der Sendung auch ein: Die FDP wolle zwar keine neuen Schulden. Angesichts der Corona-Krise seien aber kleine Zugeständnisse möglich. „Ich sage aber auch ganz klar: Wenn es einen Korridor von zwei, drei Jahren gibt, wo man die Ausnahmeregelung der heute schon existierenden Schuldenbremse ziehen muss, dann reden wir da gerne drüber. Und das kann notwendig sein.”

Markus Lanz fragt daraufhin mit erhobener Augenbraue: „Sie wollen also doch Schulden?”. Buschmann wiederholt lieber noch einmal das bereits Gesagte: „Es kann eine Zwischenphase geben, wo man die Ausnahmeregel, die es heute schon gibt, nutzen muss (…) Aber wir wollen Schulden reduzieren.” Die Reaktion von Jürgen Trittin? Ein verdächtiges Schmunzeln. Der Grünen-Politiker kann es sich zudem nicht verkneifen und kommentiert ironisch: „Ich stelle mit Ruhe fest: Die FDP nähert sich John Maynard Keynes an. Das ist erfreulich.” Damit vergleicht Trittin die liberale Partei mit dem britischen Wirtschaftsexperten, der der Meinung war, dass sich die Wirtschaft nicht eigenständig regulieren könne, sondern vielmehr durch vermehrte Staatsausgaben Impulse benötige.

„Markus Lanz” (ZDF): Hausärztin warnt vor den Langzeitschäden der Corona-Krise bei jungen Menschen

Auch die anhaltende Corona-Krise war Thema bei „Markus Lanz”. Die Hamburger Hausärztin Birgid Puhl macht in den letzten Minuten der ZDF-Sendung noch einmal deutlich, welche Last ihrer Ansicht nach auf den Schultern von Kindern und Jugendlichen liegt. „Wir haben Rückzugstendenzen, Depressionen, Suizidgedanken und ausgeführte Suizide“, so die Medizinerin über ihre jungen Patienten. Markus Lanz fragt darauf mit nachdenklicher Miene: „Haben wir uns da an einer ganzen Generation versündigt?”. Puhl antwortet prompt: „Das würde ich ganz klar mit ‘Ja’ beantworten wollen.”

Gleichzeitig macht die Ärztin deutlich, dass die Pandemie einen irreparablen Schaden anrichten kann – vor allem im Hinblick auf die junge Generation. Puhl prophezeit daher im Gespräch mit Lanz: „Das wird wirklich schwer sein, das wieder aufzufangen.”

Fazit der Sendung

Bei „Markus Lanz” geht es am Donnerstagabend vor allem um den Rücktritt von Franziska Giffey und die Schulden-Politik der FDP. Nachdem sich FDP-Politiker Marco Buschmann bei letzterem Thema fast um Kopf und Kragen redet, kontert Grünen-Politiker Jürgen Trittin trocken: „Er hat sich damit von der Logik des Parteitags verabschiedet. Da ist nach dem Parteitag Bewegung bei der FDP.” Trotz der kleinen Sticheleien wirkt die Stimmung zwischen den beiden Politikern fast schon freundschaftlich. Ob sich insgeheim Koalitionsstimmung breitmacht? Bleibt abzuwarten. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.