Kanzler-Frage bringt Söder bei „Lanz“ beinahe aus der Fassung - „Das halte ich für absurd”

CSU-Chef im Kreuzverhör

Wenn Markus Söder spricht, vergisst Markus Lanz auch mal die anderen Talk-Gäste. Mit einer Frage bringt er den CSU-Chef beinahe aus der Fassung.

Hamburg - Bei „Markus Lanz” geht es am Dienstagabend unter anderem um eine pikante K-Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der wachsenden Kritik an CDU-Chef Armin Laschet doch noch als Kanzlerkandidat ins Rennen geht? Zuletzt äußerte sich der bayerische Ministerpräsident nur sporadisch zu Gerüchten. In der ZDF-Sendung macht Söder eine Ausnahme - und spricht Tacheles.

Vom Bodensee aus zugeschaltet antwortet Söder ausführlich auf die Fragen von Moderator Lanz. In den ersten 35 Minuten der Sendung geht es beispielsweise um die diesjährige Bundestagswahl und den wachsenden Antisemitismus im Land angesichts des heftig auflodernden Nahostkonflikts. So fordert Söder ein stärkeres Bekenntnis zu Israel: „Bei allen Schwächen, die Israel hat: Das ist eine Demokratie nach westlichem Vorbild.”

„Markus Lanz“ – das waren seine Gäste am 18. Mai:

Markus Söder – Bayerischer Ministerpräsident (CSU)

Prof. Thomas Biebricher – Politologe

Kristin Helberg – Journalistin & Nahost-Expertin

Ahmad Mansour – Psychologe

Der CSU-Politiker betonte zugleich, er verurteilte jegliche Form von Antisemitismus. „Zum Teil ist es eklig”, sagte Söder. Nach einem klaren Bekenntnis gegen Judenhass in den sozialen Netzwerken habe er selbst antisemitische Nachrichten erhalten: „Ich habe es ja selbst erlebt. Wenn man beispielsweise die israelische Flagge postet, dann kommt natürlich ein Shitstorm dagegen und zwar ein sehr heftiger.”

Nahostkonflikt: CSU-Chef Markus Söder kritisiert die fehlende Courage

Söder rügt bei „Lanz“ fehlende Rückendeckung im Land – vor allem seitens der Politik. Söder erklärt mit ernster Miene: „Wir müssen uns da stärker für einsetzen und bekennen.” Gleichwohl habe jeder das Recht, Israel zu kritisieren: „Die Frage ist aber die Form.”

Neben dem Nahostkonflikt war die kommende Bundestagswahl das Thema des Abends. Über seinen einstigen Kanzlerkandidatur-Kontrahenten Armin Laschet sagt Söder auffallend trocken: „Selbstverständlich machen wir gemeinsam Wahlkampf.” Kein Wunder, dass Lanz während des Gesprächs versucht, den CSU-Chef aus der Reserve zu locken. Er gibt ihm ein Szenario vor, in dem die CDU unter Laschets Führung die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt verlieren würde. Der ZDF-Moderator fragt Söder mit neugierigem Blick: „Schließen Sie aus, dass die CDU noch mal den Kanzlerkandidaten wechselt und womöglich auf Sie zurückkommt?”

Markus Söder geht bei „Markus Lanz” (ZDF) in den Zweikampf: „Das ist eine so absurde Frage”

Söder dementiert entschlossen: „Das halte ich für völlig absurd. Kann ich mir nicht vorstellen.” Auf erneute Nachfrage entgegnet Söder fast schon sauer: „Das ist eine so absurde Frage, die kommt nie, und deshalb passiert es auch nie. Nach einer solchen Debatte muss man alles tun, den Kandidaten zu unterstützen.”

Gleichzeitig kündigt Söder im Gespräch mit Lanz für die Zeit nach der Bundestagswahl an: „Sollten wir eine Regierung bilden, muss man natürlich auch mit mir rechnen, denn ich bin als CSU-Vorsitzender dann womöglich ja Teil der Koalition” Der CSU-Chef fügt abschließend hinzu: „Natürlich ist klar, dass ich meine Aufgabe als Ministerpräsident erfülle. Aber als CSU-Vorsitzender sitzt man ja im Koalitionsausschuss.”

Fazit der Sendung

Bei „Markus Lanz” gibt es am Dienstagabend vor allem einen Vier-Augen-Gespräch. Während ZDF-Moderator Markus Lanz und CSU-Chef Markus Söder die erste Hälfte der Talk-Sendung füllen, sitzen die weiteren Gäste - Ahmad Mansour, Kristin Helberg und Thomas Biebricher - fast schon stumm im Abseits. Das ändert sich zum Ende der Sendung, als der deutsch-israelische Psychologe Mansour ganz offenkundig bekannt gibt: „Was wir hier in den letzten Wochen gesehen haben, das war ein muslimischer Antisemitismus. Warum kann ich das nicht so nennen?”