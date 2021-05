„Zehntausende Erkrankte“: Medizinerin warnt bei Lanz vor schwerer Corona-Folge - vor allem für junge Frauen

ZDF-Talk

Nach vielen trüben Corona-Nachrichten sorgt Karl Lauterbach bei „Markus Lanz” für Optimismus, eine Professorin mahnt die Langzeitfolgen an.

München - Bei „Markus Lanz” dreht sich am Mittwochabend vieles um die Frage: Wie wird der Sommer in Deutschland aussehen, nachdem mehr und mehr Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind? Nach all den Hiobsbotschaften und Rückschlägen der letzten Wochen macht der Anstieg der Zahl der Impfungen vor allem eines: Mut. Wer normalerweise eher mahnt? SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach.

Der Experte saß in den vergangenen Wochen regelmäßig in der ZDF-Sendung und sagt den Zuschauern und Gästen am Mittwochabend im Gespräch mit ZDF-Moderator Markus Lanz dieses mal aber hoffnungsvoll einen „sehr guten Sommer” voraus. Was für eine Wende – nach all den Wochen des Dauer-Lockdowns.

„Markus Lanz“ – das waren seine Gäste am 12. Mai:

Daniel Günther – Ministerpräsident Schleswig-Holsteins (CDU)

Mariam Lau – „Die Zeit“-Journalistin

Karl Lauterbach – Politiker (SPD)

Carmen Scheibenbogen – Medizin-Professorin an der Charité

In der Sendung vom 12. Mai gibt es auch für Daniel Günther, den Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, allen Grund zur Freude. Immerhin schaffte es der CDU-Politiker jüngst, in seinem Bundesland die Inzidenz auf 49 zu senken. Im Gespräch mit Lanz sagt er selbstsicher: „Wir machen einfach und überzeugen durch Leistung.” Ein großer Verdienst dank eines „konsequenten Managements”, wie der Ministerpräsident es selbst nennt. Doch damit nicht genug: Aufgrund der nach wie vor sehr strengen Corona-Maßnahmen, den tendenziell wärmeren Temperaturen und dem Anstieg der Geimpften, prophezeit Karl Lauterbach einen positiven Trend in ganz Deutschland: „Was exponentiell ansteigt, sinkt auch wieder exponentiell ab.” Eine vielversprechende Prognose, die er bereits Anfang Mai bei Merkur.de kundtat.

Medizin-Professorin Carmen Scheibenbogen warnt vor den medizinischen Folgen des „Chronischen Fatigue-Syndroms”

Weniger optimistisch geht es weiter, als ZDF-Moderator Markus Lanz die Medizin-Professorin Carmen Scheibenbogen mit ins Gespräch einbindet. Sie erforscht an der Berliner Charité das sogenannte „Chronische Fatigue-Syndrom” – eine Erschöpfungskrankheit, die sowohl bei genesenen Corona-Patienten als auch bei ehemaligen Influenza-Betroffenen auftauche. Wer laut der Medizinerin vor allem unter dem Syndrom zu leiden hat? Junge Menschen, von denen Frauen in der Überzahl sein sollen.

Laut Scheibenbogen äußere sich die Krankheit in extrem schneller Erschöpfung, die bereits nach wenigen Schritten eintreten kann. Wie die Expertin in der ZDF-Sendung voller Sorge beschreibt, beklagen sich Patienten unter anderem darüber, „dass sie sich kaum noch belasten können”. Besonders besorgniserregend: Carmen Scheibenbogen erwartet aufgrund der hohen Anzahl an Corona-Infizierten, dass in kürzester Zeit um die „Zehntausende“ Erkrankte im jungen Alter an dem Erschöpfungs-Syndrom leiden werden. Eine wirkliche Therapie gibt es derweil noch nicht.

Karl Lauterbach gibt bei „Markus Lanz” (ZDF) zu: „Hatte befürchtet”, dass Markus Söder Kanzlerkandidat wird

Nach dem harten Corona-Talk geht es bei „Markus Lanz” mit einem anderen ernsten Thema weiter: Die aktuelle Situation der CDU. Politiker Daniel Günther zeigt sich auch hier optimistisch und sagt, dass er „sehr überzeugt” davon sei, „dass Laschet Kanzler wird”. „Die Zeit”-Journalistin Miriam Lau entgegnet daraufhin: „Söder hat versucht, die CDU-Parteibasis gegen ihre Führung aufzuhetzen – und das hätte fast geklappt.” Auch SPD-Politiker Karl Lauterbach mischt sich ein und gibt in der ZDF-Sendung zu, dass er „gewettet hatte, dass Söder es schafft”. Seine Aussage revidiert der Gesundheitsexperte jedoch schnell und fügt unter ernstem Blick von Markus Lanz, der Söder als „Störfeuer aus München” bezeichnet, hinzu: „Ich hatte befürchtet, dass er es schafft.”

Fazit der Sendung

Bei „Markus Lanz” gibt es am Mittwochabend ein Wechselbad der Gefühle. Von einer überaus positiven ersten Sendungshälfte geht es in einen ernsten Tonfall über, der von den Folgen der Corona-Krise bis hin zur Zukunft der CDU reicht. Besonders bei letzterem Thema scheint sich ZDF-Moderator Markus Lanz daran zu erfreuen, scharf in Richtung Markus Söder zu schießen. Wiederholt stichelt er: „Das ist halt die CSU“. Daraufhin relativiert er im Talk mit SPD-Politiker Karl Lauterbach und CDU-Mann Daniel Günther, dass die Schwesterpartei der CDU eben „ein bisschen von Sticheleien” lebe.

