Müller offenbart Wissenslücken – Lanz: „finde, dass sie das als Regierungschef wissen müssten“

Talkrunde im ZDF

„Markus Lanz“ debattiert die Testpflicht für Reiserückkehrer mit Berlins Bürgermeister Michael Müller. Dass er in einem Punkt nicht genau Bescheid weiß, steigert den Puls des Gastgebers.

Hamburg - Weil in Berlin bald die Ferien vorbei sind, stellt sich bei „Markus Lanz“ für Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Frage, wovor er mehr Angst hat: Reiserückkehrern oder dem Schulbetrieb? „Reiserückkehrer, eindeutig“, antwortet der und erklärt: „Ich sehe das doch mit Sorge. Ich sehe die Bilder aus dem Ausland und sehe, wie jetzt die Reisewelle zurückkommt.“ Müller spricht sich deshalb für eine „mindestens stichprobenartige Testung“ von Reiserückkehrern aus und skizziert die Quarantäne-Frage: „Die, die aus den risikoreichsten Gebieten zurückkommen müssen in die Quarantäne, aber die kann man verkürzen mit einem entsprechend negativen Testergebnis. Außer man kommt aus diesen Virusvariantengebieten, dort ist man dann eben auch länger in Quarantäne.“

Nicht in Quarantäne müssten demnach Menschen, die bereits doppelt geimpft sind: „Leute die zweifach geimpft sind, müssen nicht in Quarantäne.“ Auch Kinder seien von der Regelung ausgenommen: „Kinder haben ja kein Impfangebot. Insofern kann ich ja nicht den Kindern sagen, sie müssen in Quarantäne. Die Kinder kommen mit dem ersten Schultag in die Schule und sie werden in der Schule drei Mal die Woche getestet.“ Diese Erklärung sorgt bei der Journalistin Christina Berndt und bei Talkmaster Lanz für Überraschung, Berndt sagt: „Meiner Ansicht nach stimmt das nicht. Wer aus einem Hochrisiko- oder Risikogebiet zurückkehrt, kann sich freitesten. Bei einem Risikogebiet kann man sich sofort freitesten, auch als Kind. Aber bei einem Hochrisikogebiet erst nach fünf Tagen. Also es ist schon so, dass die Kinder in Quarantäne müssen.“

Testpflicht für Reiserückkehrer: Berlins Bürgermeister Müller offenbart bei „Markus Lanz“ Wissenslücken

„Aber es wird ja in der Schule dann eben auch gemacht für die Kinder“, hakt Müller ein und sagt: „Das heißt, das Überprüfen des ersten Testergebnisses findet ja im Schulbetrieb statt.“ „Nur“, widerspricht Berndt „wenn das Freitesten erst nach fünf Tagen geht bei Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet, dann kann ich ja so oft testen wie ich will vorher, erst ab dem fünften Tag bin ich frei.“ „Richtig“, lenkt Müller ein und rechtfertigt die Maßnahme dennoch: „Ich glaube, dass das eine wichtige Schutzmaßnahme ist. Wir haben ja im Vorfeld darauf aufmerksam gemacht, wie die Situation in den Ländern ist.“

Talkmaster Lanz hegt eine Vermutung: „Habe ich Sie da jetzt gerade auf dem falschen Fuß erwischt?“ Müller gibt zu, dass er sich im Detail unsicher sei: „Ich kann Ihnen das nicht genau sagen bei den Hochinzidenzländern, wie das funktioniert bei den Kindern. Ob die dann tatsächlich am ersten Tag in die Schule können und in der Schule getestet werden, oder ob dieser Test zu Hause oder beim Arzt stattfindet, das weiß ich jetzt nicht genau.“

„Das ist genau Teil des Problems“, konstatiert Talkmaster Lanz und meint: „Ich finde, dass sie das als Regierungschef genau wissen müssten.“ „Ist das wirklich das Problem?“, fragt Müller zurück und erklärt, dass sich auch für ihn der Sachstand dauernd ändere: „Wir verändern die Sachen ja auch aufgrund der Situation, die wir vor Ort haben. Die kann in Niedersachsen anders sein als in Thüringen, in Berlin anders als in Hamburg. Und wir passen eigentlich ständig an und lassen uns ständig beraten.“ Insofern wisse „eigentlich doch jeder, dass wir im Moment in einer Situation sind, wo wir mit diesen Veränderungen auch in den Urlaubsmonaten leben müssen“. Einen Vorwurf will die Runde Müller aus seinem Unwissen nicht machen, Berndt hält fest: „Ich finde, es ist verzeihlich. Denn es ist nicht nur die Politik, die uns immer wieder vor neue Tatsachen stellt. Eigentlich ist es ja das Virus, das das tut.“

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 29. Juli:

Michael Müller (SPD) – Politiker

(SPD) – Politiker Yasmine M’Barek – Journalistin

– Journalistin Christina Berndt – Journalistin

– Journalistin Claudia Pahl-Wostl – Systemwissenschaftlerin

Verändern würde Müller gerne die Empfehlung der Ständigen Impfkommission* (STIKO): „Wir haben zugelassene Impfstoffe. Über mehrere Prüfverfahren, europäisch wie bundesseitig, werden die Impfstoffe überprüft und alle Zulassungsbehörden sagen: Es geht, man kann damit die Kinder impfen.“ Talkmaster Lanz hakt kritisch nach: „Wer sind alle Zulassungsbehörden?“ Müller erklärt: „Das ist einmal die europäische Agentur, die EMA, die das macht. Und in Deutschland ist es auch das Paul Ehrlich Institut, es sind wissenschaftliche Studien von diversen Institutionen. Wir haben Einschätzungen auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich damit gezielt beschäftigen und sagen: Das sind Impfstoffe, die zur Verfügung stehen für die ab Zwölfjährigen und man kann sie verimpfen.“

Michael Müller nimmt bei „Markus Lanz“ junge Menschen als Pandemietreiber ins Visier

„Dann lösen Sie die STIKO doch auf“, echauffiert sich Talkmaster Lanz „sagen Sie doch einfach: Pass auf, Eure Expertise passt mir nicht, wir lösen euch auf.“ Müller antwortet, er achte das Votum der STIKO, es gehe der Politik lediglich darum, eine gemeinsame Grundlage zu schaffen. Sollte sich die Einschätzung der STIKO dadurch nicht ändern, respektiere er das. Christina Berndt hält dagegen: „Da hat die Politik einfach nichts zu suchen in diesem Prozess. Die STIKO entscheidet unabhängig auf wissenschaftlicher Datenlage.“ Wenn die Politik dann sage: „Nun guckt euch doch mal diese Daten an, könnt ihr das denn nicht anders empfehlen, dann ist das, finde ich, eine untragbare Einmischung. Das kann nicht sein, dafür brauche ich dann keine unabhängige Kommission.“

Müller winkt daraufhin ab und erklärt, dass die Kinder in seinem Stadtstaat Berlin ohnehin nicht der entscheidende Pandemie-Faktor seien. Dort seien „das größte Problem die 20- bis 25-Jährigen, für die habe ich eine Impfempfehlung und die haben inzwischen eine 90er Inzidenz in Berlin. Und ich habe mich damit auseinanderzusetzen, wie ich möglichst viele von denen an die Impfung bringe. Die Kinder sind nicht das größte Inzidenz-Problem.“

„Markus Lanz“ - Das Fazit der Sendung

Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) schlingert sich bei „Markus Lanz“ durch die Sendung. Mit seiner Unkenntnis über das Testregime bei Reiserückkehrern tut sich der Politiker keinen Gefallen. Die Journalistinnen Yasmine M‘Barek und Christina Berndt geben ihm an mehreren Stellen starkes Kontra, auch Talkmaster Lanz geht Müller kritisch an. Die Systemforscherin Claudia Pahl-Wostl hält sich aus der Impf- und Corona-Diskussion komplett heraus, schildert dafür gegen Ende der Sendung die Übernutzung des Grundwassers in Deutschland und den daraus resultierenden Wassermangel. Der Appell der Professorin der Universität Osnabrück: „Wir brauchen einen sorgsamen Umgang mit der Ressource Wasser – und zwar ganzheitlich.“