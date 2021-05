Kühnert versucht vergeblich Kollegen zu verteidigen - Lanz fast geschockt: „Ich fliege gerade aus der Kurve“

Antisemitische Vorfälle

SPD-Politiker Kevin Kühnert wird bei „Markus Lanz” mit einer Aussage von Rolf Mützenich konfrontiert. Er versucht einen Erkläransatz, doch Lanz geht da nicht mit.

Hamburg - Bei „Markus Lanz” geht es am Mittwochabend unter anderem um diese Frage: Wie tief greift der vorherrschende Antisemitismus in Deutschland – und wie ist er zu bekämpfen? Nach den jüngsten Ausschreitungen und antisemitischen Handlungen sehen sich immer mehr Politiker dazu gezwungen, Stellung zu beziehen. Auch SPD-Politiker Kevin Kühnert versucht in der ZDF-Sendung, Tacheles zu reden und sich glasklar zu positionieren.

Dies funktioniert vor allem zu Beginn der Sendung, als Kühnert im Gespräch mit Markus Lanz beteuert, dass das Schweigen zum muslimisch motivierten Antisemitismus unbegründet sei: „Es sollte kein Problem sein, dagegen Position zu beziehen.” Als Lanz nachhakt und fragt, warum es bei diesem Thema dröhnendes Schweigen gebe, entgegnet der SPD-Politiker: „Wir sind als Gesellschaft von vielen Seiten unfähig, darüber zu sprechen. Bei vielen besteht zum Beispiel die Sorge, in ein Horn zu blasen, bei dem man Applaus von denen bekommt, von denen man ihn eigentlich nicht will.”

„Markus Lanz“ – das waren seine Gäste am 19. Mai:

Kevin Kühnert – Politiker & stellvertretender SPD-Parteichef

– Politiker & stellvertretender SPD-Parteichef Omid Nouripour – Grünen-Politiker

– Grünen-Politiker Anna Staroselski – Lehramtsstudentin & Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland

– Lehramtsstudentin & Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland Christoph Schwennicke – Journalist & früherer Cicero-Chefredakteur

Der SPD-Politiker wird in der ZDF-Sendung von Markus Lanz auch dabei ertappt, wie er versucht, seinen Parteikollegen Rolf Mützenich zu verteidigen. Der Grund: Mützenich drückte sich nach den jüngsten antisemitischen Vorfällen in Gelsenkirchen äußerst unglücklich in einem TV-Interview aus. Ein Grund für den ZDF-Moderator, mit ernstem Blick nachzuhaken und festzustellen: „Antisemitismus hat viele Gesichter”, wie auch die Kollegen von 24hamburg.de berichten*.

SPD-Politiker Kevin Kühnert zu Interview von Rolf Mützenich: „Eindruck darf nicht entstehen“

In einem kurzen Videoclip, den Markus Lanz seinen Gästen vorspielt, ist Rolf Mützenich mit folgenden Worten zu hören: „Es ist beschämend, aber es ist nicht nur in der jetzigen Situation beschämend, sondern wir haben immer wieder Anschläge auf jüdische Einrichtungen. Sie waren gestern an verschiedenen Orten in Deutschland gewesen. Und natürlich müssen dadurch auch nochmal die Sicherheitsvorkehrungen angezogen werden. Das tun die Bundesländer. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch gegenüber der israelischen Regierung darauf hinweisen, dass es gut wäre, wenn sie möglicherweise eben doch auf Angebote einer Waffenruhe eingehen würden.”

+ Kevin Kühnert zu Gast bei „Markus Lanz” © Screenshot: ZDF-Mediathek/Markus Lanz

Markus Lanz will daraufhin wissen: „Warum sagt der sowas?” Kevin Kühnert reagiert prompt mit ernster Miene: „Wir haben ja gerade ein Spielfeld aus Themen, die sich zwar überschneiden, aber nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen.“ Und weiter: „Ich vermute, er hat zu mehreren Komplexen Fragen bekommen, hat das quasi hintereinander beantwortet. Und jetzt ist der Eindruck entstanden - und der darf natürlich nicht entstehen und sollte auch nicht entstehen -, dass es hier eine Vermischung an dieser Stelle gebe. Dass es sozusagen die israelische Regierung durch die Art ihres Handelns in der Hand habe, ob in Deutschland Antisemitismus vor Synagogen stattfindet.“

Anna Staroselski spricht bei „Markus Lanz” (ZDF) über die Vorfälle in Gelsenkirchen: „Das ist reiner Judenhass”

So einfach will der ZDF-Moderator seinen Gast jedoch nicht von der Angel lassen! Stattdessen stellt Lanz fast schon geschockt fest: „Ich fliege gerade aus der Kurve rhetorisch. Das kann ich nicht mitgehen, das tut mir leid. Was er dort macht: Er relativiert es.“ „Es ist alles andere als eine glasklare Position!”, findet Lanz. Kevin Kühnert, sichtlich erblasst, entgegnet mit leiser Stimme: „Es ist ein Ausschnitt gewesen aus einem Interview.” Ähnlich explosiv sind auch die anderen Gäste bei „Markus Lanz” gestimmt.

Zu den jüngsten antisemitischen Vorfällen in Gelsenkirchen sagt Anna Staroselski beispielsweise: „Antisemitismus war in der Gesellschaft niemals weg. Das ist reiner Judenhass! Das hat absolut nichts mit Israel-Kritik zutun. Das ist purer Antisemitismus, der jetzt auf offener Straße stattfindet.” Grünen-Politiker Omid Nouripour fügt hinzu: „Es ist unerträglich. Nichts rechtfertigt diese Reaktion. Deshalb stellt sich die Frage: Gibt es einen Trigger oder einen Brandbeschleuniger? Das muss man sich genau angucken und extrem hart zurückweisen.”

Fazit der Sendung

Bei „Markus Lanz” geht es am Mittwochabend vor allem um das ernstzunehmende Thema Antisemitismus. Ein Thema, das in Deutschland noch immer zur traurigen Realität gehört. Und das obwohl wir in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern. Bis sich Juden in unserem Land jedoch wirklich sicher und wohlfühlen können, wird noch viel Arbeit nötig sein. „Das ist die Realität!”, sagt Anna Staroselski im Gespräch mit ZDF-Moderator Markus Lanz. Sie fasst anschließend treffend zusammen, dass sich Politiker schleunigst mit der aktuellen Problematik auseinandersetzen müssen, statt jedes Jahr aufs Neue Stolpersteine zu putzen. *24hamburg.de ist wie Merkur.de ein Angbeot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Screenshot: ZDF-Mediathek/Markus Lanz