„Digitale Diktatur“ bei Olympia? Journalist schildert Lanz die Lage - Geisenberger will „nie wieder nach China“

Bei „Markus Lanz“ berichtet die deutsche Winter-Rekordolympionikin Natalie Geisenberger von ihrem Aufenthalt bei den Olympischen Spielen in China.

Hamburg – Auf die Champions League folgt im ZDF am Mittwochabend eine sportliche 45-Minuten-Ausgabe „Markus Lanz“. Mit der Rennrodlerin und zweifachen Peking-Gold-Gewinnerin Natalie Geisenberger* blickt die Runde kritisch Richtung China*. Für Geisenberger war es Gold Nummer fünf und sechs, die Spiele für sie deshalb „sportlich wahnsinnig emotional“. Dennoch wolle sie nie wieder nach China, sagt die Sportlerin…

Olympia in Peking – Rekord-Goldgewinnerin Geisenberger bei „Markus Lanz“: „... und dann nie wieder nach China“

Nach ihren ersten Weltcup-Erfahrungen in China hatte Geisenberger nach eigenen Angaben zunächst überlegt, „ob ich da nochmal hin muss“. Ihrer Ansicht nach ist ein Olympia*-Boykott aber nicht dazu geeignet, die politischen Verhältnisse in China zu verändern. Stattdessen stehe „dann einfach ein anderer Name auf der Ergebnisliste“. Nach Gesprächen mit der Familie und Freunden habe sie sich dazu durchringen können, teilzunehmen: „Ich habe gesagt: Okay, ich fahr da jetzt zwei Wochen hin, mache meinen Job, fahre danach heim – und dann nie wieder nach China.“

Sie sei vor Ort weder mit der chinesischen Bevölkerung in Kontakt gekommen, wenn es sich nicht um Volunteers des IOC gehandelt habe, noch habe sie das Olympische Dorf verlassen können, berichtet Geisenberger. Um an den Spielen teilzunehmen, musste die Sportlerin außerdem eine chinesische Gesundheitsapp herunterladen, der sie fortlaufend Gesundheitsdaten übermitteln musste, etwa die Körpertemperatur. „Ich hatte da keine Wahl“, sagt Geisenberger, „entweder ich lade mir die App herunter und fülle sie aus oder ich fahre da nicht hin.“

Olympische Spiele in China, Fußball-WM in Katar – Wie korrupt sind das IOC und die FIFA?

„Wahnsinn. Von wem war diese App? Von der chinesischen Regierung oder vom IOC?“, versucht Gastgeber Lanz von der Sportlerin zu erfahren. Geisenberger weiß es zwar nicht, doch der per Video aus Peking zugeschaltete Journalist Ulf Röller bestätigt, dass auch er eine ähnliche App zu benutzen habe. Der China-Korrespondent: „Ich habe erst in China wirklich verstanden, was eine digitale Diktatur ist. Wenn diese App auf einmal nicht grün ist, sondern rot, dann kann ich mich mehr oder weniger nicht mehr bewegen.“

Der Sportjournalist Thomas Kistner meint, das Internationale Olympische Komitee (IOC) sei unter der Leitung von Thomas Bach derart korrupt geworden, dass es nach Staaten wie China oder Russland geradezu suche, um die Olympischen Spiele auszutragen. Kistner attestiert dem IOC unter Bachs Führung „feudale Strukturen“ und bespricht mit Gastgeber Lanz die Personalien Ahmad Al-Sabah, Carlos Nuzman, Lamine Diack und Patrick Hickey. Sie alle wurden der Korruption überführt und zu Haftstrafen verurteilt. Bei der FIFA laufe es ähnlich, bemerkt Lanz und fragt Kistner, wie viele der 24 Funktionäre, die die WM-Vergabe nach Katar* organisiert hätten, noch auf freiem Fuß seien. Kistner: „Zwei. Zwei, die nie von der Justiz behelligt worden sind.“

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 16. Februar:

Natalie Geisenberger – Rennrodlerin

– Rennrodlerin Thomas Kistner – Sportjournalist

– Sportjournalist Ulf Röller – Journalist

Dass eine Statue von IOC-Präsident Bach in einem Park in Peking steht, kann Talkmaster Lanz kaum glauben. „Das ist echt?“, fragt er ungläubig in Richtung Röller. Der antwortet schmunzelnd: „Er hat auch den größten Titel bekommen. Er wird ein ‚Freund Chinas‘ genannt. Er ist ein bekannter Mann und ein hochgeschätzter. Ich würde sagen: ein Mitarbeiter von Xi Jinping*.“

Auch im Fall der Tennisspielerin Peng Shuai, die nach öffentlichen Missbrauchsvorwürfen spurlos verschwunden war*, habe Bach Xi Jinping geholfen, berichtet Röller weiter. Weil Xi Angst bekommen habe, der Fall Shuai könne die Olympischen Spiele überschatten, habe Bach sich mehrfach mit der Sportlerin getroffen. Dabei sei Bildmaterial entstanden, mit dem er „die chinesische Erzählung, dass es ihr gut geht“ unterstützt habe. Röller bezeichnet das als „Mittäterschaft“.

Winterspiele 2022: Rekord-Olympionikin Geisenberger hat sechs Mal Gold – greift sie 2026 noch einmal an?

Auch Geisenberger hatte mit Bach gesprochen, weil sie sich wegen chaotischer Abläufe beim Weltcup in China mit Blick auf die Spiele kritisch geäußert hatte. Sieben Stunden habe sie in einem Bus ausharren müssen, ohne auch nur auf die Toilette zu dürfen. „Das wird alles besser“, habe Bach ihr versichert und sie an einen Funktionär vermittelt, der ihre Fragen beantworten konnte. Tatsächlich habe es während Olympia an den Abläufen nichts auszusetzen gegeben. Geisenbergers Fazit: „Das war schon in Ordnung.“

Zum Abschluss der Sendung erkundigt Talkmaster Lanz sich bei Geisenberger, ob sie bei der Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d‘Ampezzo noch einmal antreten werde, schließlich sei sie ja noch jung. „Ich bin wahnsinnig jung“, scherzt Geisenberger, „ich bin gerade zum vierten Mal 29 geworden.“ Ob es für eine weitere Olympia-Teilnahme reicht, könne sie jedoch noch nicht absehen, derzeit sei noch nicht einmal entschieden, ob sie eine einzige weitere Saison anhänge: „Ich bin sicher dabei. Aber ich weiß noch nicht, ob als Zuschauerin oder aktiv. Vier Jahre ist jetzt noch sehr weit hin. Jetzt entscheide ich mich erst einmal in ein paar Wochen, ob ich noch ein Jahr mache.“

„Markus Lanz“ - Das Fazit der Sendung

Von der Entzündung des Olympischen Feuers durch eine Uigurin, über die Berichte der Rennrodlerin Natalie Geisenberger aus dem Olympischen Dorf in Peking, bis zur Rolle des Deutschen Thomas Bach im IOC: Die „Markus Lanz“-Runde blickt am Mittwochabend kritisch auf die Olympischen Spiele in China. Sportjournalist Thomas Kistner und der aus Peking zugeschaltete Journalist Ulf Röller werden deutlich und zeigen deutlich die Missstände in den Verbänden auf. Was in der Sendung etwas zu kurz kommt, sind Vorschläge zur Verbesserung der Situation. Wie könnte eine Rückkehr zum Spirit vergangener Sport-Großveranstaltungen gelingen? (Hermann Racke) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.