Gysi verteidigt Putin - und wird kurz darauf eines Besseren belehrt

Die Talkrunde bei „Markus Lanz“ (ZDF). © Markus Hertrich/ZDF

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Gregor Gysi verteidigt bei Lanz noch Putin - und wurde von den Ereignissen wenige Stunden eines Besseren belehrt.

Hamburg - Markus Lanz* präsentiert in seiner Sendung eine Analyse zur Lage in der Ukraine* und hat sich die Experten und politischen Vollprofis ins Studio geladen, die den komplexen Hergang und die Verschlechterung der Beziehung zu Russland seit dem Ende des Kalten Krieges sezieren sollen. Doch wenige Stunden später überschlagen sich die Ereignisse und führen das Gesagte von Gregor Gysi ad absurdum.

Auch in der Sendung gibt es bei der Sichtweise erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Gästen. Alexander Graf Lambsdorff trennt geopolitisch zwischen der Annexion der Krim durch Russland* und dem Geschehen in der abtrünnigen Donbass-Region. Habe es sich bei dem einen um einen „Völkerrechtsbruch“ gehandelt, bei dem aber „keine Schüsse gefallen“ seien, gebe es im Donbass seit 2014 einen territorialen Krieg, den Russland gegen die Ukraine* führe und der bislang „bereits bis zu 14.000“ Menschenleben gekostet habe.

Gregor Gysi hält dagegen: „Das ist formal immer noch eine Art Bürgerkrieg.“ Den Vorwurf der Völkerrechtsverletzung will Gysi relativiert sehen. Es gebe auch Beispiele, in denen der Westen „das auch nicht mehr so beachtet“ habe, und nennt unter anderem die Abtrennung des Kosovo nach dem Zusammenbruch des ehemaligen Jugoslawiens. Aber auch den Einmarsch in den Irak* unter Vorspiegelung angeblich dort lagernder Massenvernichtungswaffen.

Graf Lambsdorff entlarvt die Lügen Putins: In der Ukraine gibt es keine Atomwaffen

Uneins sind sich die Politiker auch in der Frage, wie mit der Ansage Putins* umzugehen sei, der jüngst behauptet hatte, in der Ukraine wären Atomwaffen stationiert. Lambsdorff streitet das vehement ab und blickt zurück: Die Ukraine - zu Sowjetzeiten tatsächlich eine Atommacht - habe nach dem Zerfall der UdSSR 1994 alle Waffen an Russland* zurückgegeben und im Gegenzug die Souveränität des Landes zugesichert bekommen. Den Abzug aller Massenvernichtungswaffen habe die Internationale Atomenergiebehörde IAEA bestätigt.

Gysi interpretiert die Aussage Putins als Umschreibung für seine Enttäuschung über die Absage seiner Forderung: keine Osterweiterung der NATO und Abzug aller Atomwaffen aus Europa. Gysi ist überzeugt, stattdessen wären klare Verhandlungen der bessere Weg gewesen: „Ich hätte gesagt: Aha! Wir haben auch drei Forderungen.“ Der Westen hätte im Gegenzug keine Cyberangriffe aus Russland, die Anerkennung der Souveränität aller Nachbarstaaten Russlands und den Stopp der Manöver in bestimmten Gebieten fordern können. Der Linken*-Politiker trauert den alten Zeiten hinterher: „Im Kalten Krieg galten Diplomatie, Interessenausgleich und Völkerrecht“, so Gysi. Das sei „jetzt nicht mehr“.

Lambsdorff warnt vor Putins Vorwand, um in die Ukraine einzumarschieren

Lambsdorff sieht das Fehlen verbindlicher Absprachen ebenfalls als Problem. Russland habe mit seiner Duma-Abstimmung die gesamten Regionen Donezk und Luhansk als „Republiken“ anerkannt, was weit über die von Separatisten besetzten Gebiete hinausgehe. Dadurch sei leicht „ein Vorwand“ herzustellen, weiter in die Ukraine* einzumarschieren.

Gysi sieht die Gefahr dagegen beschränkt und ist sich sicher: „Wenn er wirklich bis Kiew marschierte, dann bricht er mit dem Westen so, dass es unheilbar ist. Und das wird er wissen“. Seines Erachtens pokere Putin, trumpfe auf, damit es dem Westen am Ende „als kleineres Übel erscheint, wenn er sich ‚nur‘ den Donbass holt“, so der Rechtsanwalt. Doch schon wenige Stunden später wird Gysi eines Besseren belehrt: Landesweit kommt es in der Ukraine zu Bombenangriffen*, auch in der nördlich gelegenen Hauptstadt Kiew, sowie im Süden in der Stadt Odessa, im Osten in Charkiw.

Putin hat seine Armee die letzten zehn Jahren reformiert - Gysi: „Sie funktioniert wieder“

Der Politiker der FDP* lobt die Zurückhaltung des ukrainischen Militärs, das sich bislang nicht habe provozieren lassen. Anders als dies in Georgien der Fall gewesen sei, wo Putin die Provokation geschickt zu seinem Zweck für einen Gegenschlag genutzt habe. Gysi tut sich weiterhin schwer mit der Wahrheit und behauptet süffisant: „Der Mainstream ist sich einig, Russland ist an allem schuld“ und findet, auch der Westen sei nicht ehrlich gewesen.

„Die Russen spielen sehr gerne Schach“, versucht Lambsdorff die Situation nicht abdriften zu lassen und appelliert für einen Weg, um aus der Defensive von Russland zu kommen. „Wir können uns nicht darüber ärgern oder aufregen, dass die russische Seite lügt“, so der FDP-Politiker. Putin habe das letzte Jahrzehnt für eine erfolgreiche Reform der russischen Streitkräfte genutzt und „fühle sich stark genug, um rauszugehen“. Hier sind sich die beiden Politiker einig. Gysi findet, Putin könne der Welt nun zeigen: „Seine Armee funktioniert wieder.“.

Fazit des „Markus Lanz“-Talks

Das war ein Lehrstück für die Gefahr von Naivität in der Politik. Die Linke tut sich schwer, mit der Akzeptanz eines imperialistischen Russlands. Nach Wagenknecht bei Anne Will* folgte nun auch Gregor Gysi auf dem russlandtreuen Pfad. Einen Gefallen tun sie sich und ihren Anhängern damit nicht. Die Weltgeschichte geht dagegen eh ihren eigenen Gang. (Verena Schulemann) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.